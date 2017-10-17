Истории, доказывающие, что оценки ничего не значат во взрослой жизни

В школе я был двоечником, а сейчас работаю с ключевыми клиентами в компании Google. По общей успеваемости я был одним из трех, наверное, худших в классе и в итоге был вынужден сменить школу. У двух других все тоже хорошо, насколько я знаю, — успешные, креативные ребята.

А худший, насколько я помню, ученик из параллельного класса, с которым мы коротали уроки в туалете (нас обоих часто выгоняли из класса, и надо было где-то переждать до звонка, не встретив завуча) — восходящая звезда российского футбола, «русский Моуриньо», прошел путь от переводчика до тренера и руководит одной из детских команд «Зенита».

Главный двоечник в моем классе стал моряком дальнего плавания, за последний год 2 раза ходил в Латинскую Америку, объездил полмира, учился в Петербурге, на днях у него родился ребенок. Дети, запомните: оценки — фигня.

Я была абсолютно закоренелой троечницей в обыкновенной средней школе, стабильно плелась в хвосте по всем предметам (кроме рисования и музыки). А теперь я работаю в крупной компании в Мадриде. У меня редкая профессия: я traffic broker (media buyer). К тому же у меня еще и редкая специализация. Нас во всей Европе если и наберется сотня, то хорошо. Преподаю в престижной испанской высшей школе digital-маркетинга. Вспоминаю училку литературы, которая прочила мне будущее уборщицы. Смеюсь.

Наш двоечник работает нейрохирургом. Он бросал монетки в шиньон химички, обзывал всех печенегами, слушал очень тяжелый металл, прыгал на листе гипсокартона. Ближе к 9-му классу он помогал маме в редакции журнала про огород и посевные. А после школы пошел в медучилище, работал на скорой, потом поступил в медакадемию. Успешно закончил ее и теперь уважаемый врач. Продолжает слушать металл и играет в такой же «тяжелометаллической» группе. Он крутой.

Сейчас я основатель и владелец сети «Циферблат». Поменял 7 разных школ и везде был троечником-двоечником. Я не хотел заниматься теми предметами, которые мне были неинтересны, в их число вошли все точные науки. Когда выяснилось, что в 10-м классе можно иметь одну двойку в году, я просто перестал посещать алгебру. Также я принципиально не соответствовал школьной программе там, где мне не нравились учителя. Сейчас мои дворовые друзья работают на простых работах: менеджеры, мерчандайзеры, водители, сдельные работники и т. п. Ничего выдающегося нет. Впрочем, как и у большинства хорошистов и отличников.

Мой дядя был жутким двоечником, в частности по химии. Училка его терпеть не могла, только и делала что давала пинки и пророчила жизнь в нищете с метлой наперевес. Спустя годы до дяди дошло, что химия — это интереснейший предмет и его призвание. Тот закончил вуз по соответствующей специальности и защитил докторскую. А недавно его пригласили выступать на конференции химиков. Во время выступления дядя заметил врачей и какую-то возню на задних рядах. Пригляделся, а там его учительница, которую хватил удар, когда она его узнала.

Хуже всех в параллели окончил 9-й класс. Но без двоек, что-то типа 9 троек. А после школы — красный диплом в универе, получаю второе высшее, 2,5 года в крупнейшем агентстве, потом 3 года свой бизнес. Сейчас думаю, как я могу сделать мир лучше. Свободно владею английским и японским, учусь играть на скрипке, занимаюсь йогой, собираю кубики Рубика, увлекаюсь самообразованием и саморазвитием. Оценки — штука не важная.

Университетские двоечники катаются на машинах, обзавелись своим жильем, у них семья, дети. А я — выпускник с красным дипломом — пашу все время, денег хватает только на аренду комнаты, о развлечениях я вообще молчу. Что-то пошло неправильно, что-то пошло не так.

С 3 метров определяю, что моя коллекция песочных часов стоит неровно под витражом. Вижу разницу в высоте вроде как одинаковых стульев в IKEA. Замечаю все перемены в макияже, одежде, мимике друзей, знакомых, попутчиков. До 600 метров определяю расстояние на глаз с точностью в 3 метра. По движущейся мишени 10/10 — с 300 метров. Семь лет разведшколы, так у нас говорят. И я двоечник.

В моем классе были 3 главных двоечника. Один основал благотворительный фонд и оказал реальную помощь нескольким сотням нуждающихся. Второй работает выпускающим редактором в одной крупной газете. Третий — это я, постоянный автор крупного журнала, а также спортивный обозреватель.

Ирония судьбы. Вплоть до 11-го класса был круглым троечником, чуть ли не двоечником, экзамены пересдавал по 2 раза. Прошло 7 лет. Вчера принял на работу мою бывшую одноклассницу, которая закончила с золотой медалью и красным дипломом!

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