Для чего нужна детская банковская карта

Наверняка многие из нас задумывались над вопросом, как научить своего ребенка рационально распоряжаться деньгами. Как показывает практика, очень хорошим помощником в этом вопросе может стать детская банковская карта. Давайте попробуем разобраться, какие у нее преимущества.

Итак, оформить детскую карту можно на сайте Credit-card.ru. Эта карта представляет собой своего рода аналог карманных денег. Новости СМИ2

Благодаря такой карте у ребенка постепенно будет развиваться чувство самостоятельности и умение планировать свои расходы. Родители, в свою очередь, смогут вести мониторинг расходов своего ребенка и будут уверены, что ребенок находится в безопасности. Помимо этого можно будет контролировать, где находится ребенок, а также своевременно блокировать карту. Такая карта станет незаменимой, если ребенок находится в другом городе. Также можно устанавливать всевозможные лимиты на трату денег с карты.

Недостатками таких карт является большая вероятность совершения ненужной покупки, утрата ощущения «реальности» денег, а также нарушение ребенком правил пользования картой, среди которых, например, сообщение чужим людям PIN-кода и т.п.

Что касается получения информации относительно состояния счета, то родители ее смогут получать при помощи SMS-уведомлений (данная услуга может быть платной или бесплатной, информацию по этому поводу необходимо уточнять в банке), интернет-банкинга и путем получения выписки прямо в банковском отделении.

Чтобы определиться, какую карту открыть для ребенка, нужно знать несколько моментов, которые касаются условий открытия и ограничений. Так, детские банковские карты бывают двух видов – основные и дополнительные.

Если с основной банковской картой все понятно, то дополнительная карта может быть открыта ребенку возрастом от 6 до 14 лет, а источником финансовых средств станет главный счет матери или отца. В таком возрасте каждый ребенок в состоянии сходить в магазин, оплатить школьный обед или снять наличные деньги в банкомате.