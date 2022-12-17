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Можно ли учителю повышать голос на ученика

Многие сразу же скажут: «Конечно же, нельзя!». И вроде бы даже да. Учитель не должен кричать на ученика просто из-за того, что это не совсем красиво.

«У учителя должны быть педагогические методы воспитания» - скажут те, кто не связан с работой с детьми, а потому верит в мифическую педагогику.

Но, как ни странно, именно учительский голос и является этим самым педагогическим приемом, с помощью которого учитель может влиять не только на дисциплину, но и на общее настроение всего класса.

источник фото https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6957274/источник фото https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6957274/

Есть такая шутка, мол, у каждого учителя имеется пятьдесят интонаций, которые ученик лучше понимает, чем слова.

Так  и есть. При помощи интонации и «громкости» учитель регулирует поведение и выполнение задач учащихся.

Но давайте не забывать, что в современных условиях именно голос учителя является единственным инструментом «организации». Ученика нельзя хватать за руку, ученика нельзя ставить в угол, на ученика нельзя замахиваться – и это правильно. Но что делать учителю, если ситуация складывается таким образом, что нужно срочно оказать воздействие, дабы потом не было хуже.

Типичное:

- Ты куда полез!  Я запретил вам ползать по канату!

- Ты почему бросил тряпку мне на стол!

- Ты зачем плюнул в суп!

источник фото https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3760790/источник фото https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3760790/

Это же всё можно сказать и обычным голосом. Но тут есть большой нюанс. Учитель, который знает учеников, также прекрасно знает, как ученики будут реагировать на способ замечания. На одного ученика достаточно просто зло взглянуть, и он всё поймет. А на другого ученика нужно не только прикрикнуть, но и ногой еще притопнуть.

Тут ведь всё идет из семьи. В некоторых семьях с ребенком разговаривают только криком, и он к этому уже привык. Замечание, сказанное тихо, для него это не замечание.

Другое дело, если учитель просто решил вынести свой гнев на ребенке (просто плохое настроение, так как с утра накричал директор). В этом случае претензия уже непосредственно к учителю. Но это уже должен понимать сам учитель.

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воспитание

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