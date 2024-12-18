Антидот. Врач Бережанский назвал противоядие при передозировке парацетамола

Парацетамол — одно из самых популярных и часто используемых лекарств. Он наверняка найдется в аптечке в каждом доме, особенно в сезон простуд. Однако, как и с любым препаратом, с ним нужна осторожность. Препарат нельзя применять чаще, чем указано в инструкции, иначе возможно отравление.К сожалению, иногда по недосмотру родителей малыши могут добраться до лекарства и выпить сладкий сироп. Что делать при отравлении? Безусловно, нужно вызвать «скорую помощь». Есть средство, которое спасает от передозировки парацетамола.

Выпил почти литр

«Если ребенок выпил много парацетамола, самый лучший антидот — это ацетилцистеин (АЦЦ), лекарство, которое мы даем от кашля, он как раз блокирует действие парацетамола, — рассказал aif.ru врач-педиатр Морозовской детской клинический больницы Москвы, доцент Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский. — Можно использовать таблетку или сироп. Кстати, парацетамол в свою очередь помогает при передозировке АЦЦ».

Врач подчеркивает, что родителям стоит внимательнее относиться к тому, как и где они хранят лекарства, чтобы до них не добрался ребенок. Случаи отравления парацетамолом, когда малыши пробуют разноцветные сиропы и таблетки, случаются регулярно.

«Месяц назад к нам в больницу поступил ребенок, который выпил почти литр парацетамола, — рассказал педиатр. — Непонятно, как он смог открыть пузырек, ведь для этого надо надавить на крышку и прокрутить. А малышу всего год и четыре месяца. В доме хранилась целая коробка парацетамола, и он почти все выпил. При этом отравление парацетамолом — серьезное и сложное».

Симптомы отравления — тошнота и рвота, боли в животе, слабость, отсутствие аппетита. Если срочно не оказать помощь, отравление парацетамолом может вызвать тяжелое повреждение печени.

До 38,5 — не сбиваем

Врач также напоминает, что температуру у детей нужно сбивать при цифрах от 38,5 и больше. Но при этом внимательно наблюдать за ребенком. При повышении температуры до 38 есть риск, что она резко станет 40 или выше. А это уже очень опасно.

Но есть исключения. У детей с хроническими заболеваниями, судорогами в прошлом при аналогичных ситуациях надо сбивать температуру до 38. Даже если у него всего 37,5, стоит дать жаропонижающее. «Родители с такими детьми должны прийти к педиатру, посоветоваться и четко выработать тактику, когда и как, чем им сбивать температуру», — советует врач.