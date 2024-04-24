Ингредиенты
Вода - 140 г
Агар-агар - 5 г
Сахар - 330 г
Белок яичный - 2 шт.
Сливочное масло - 200 г
Сгущенное молоко - 100 г
Ванилин - щепотка
- 385 кКал
- 2 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Оригинальное суфле «Птичье молоко», известное многие десятилетия, готовится на основе агар-агара. Этот ингредиент более стабилен и, в отличие от желатина, начинает застывать уже при 40 градусах.
В этом рецепте я покажу не только базовый рецепт, но и два варианта использования готового суфле.
Итак, сначала подготовительный этап: в сотейнике агар-агар заливаем прохладной водой и оставляем на 30 минут. Сливочное масло заранее достаём из холодильника, чтобы оно размягчилось при комнатной температуре. К сгущенному молоку сразу добавляем щепотку ванилина.
Также подготовим форму, в которой суфле будет застывать - её нужно застелить пищевой плёнкой.
Сразу хочу предупредить, что этот рецепт - для истинных сластён, потому что сахара много.
Ставим сотейник с замоченным агаром на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Кипятим примерно 1 минуту, агар должен полностью раствориться, прежде чем добавлять в него сахар.
Далее добавляем весь сахар, перемешиваем.
Доводим смесь до кипения. Кипятим на среднем огне, постоянно помешивая - сахар также должен полностью раствориться. Сироп будет активно кипеть и увеличиваться в объёме.
Проверяем сироп на готовность - как только он будет тянуться ниткой, значит, база для суфле готова. Выключаем огонь и даём остыть сиропу примерно до 80 градусов. Этого времени как раз хватит, чтобы взбить белки.
Далее начинается довольно активный и непрерывный процесс, поэтому всё, что необходимо, должно быть под рукой. Начинаем взбивать белки на средней скорости миксера, взбиваем до мягких пиков.
Не прекращая взбивать, вливаем горячий сироп, стараясь не попадать на венчик, чтобы избежать горячих брызг. Увеличиваем скорость миксера до максимума.
Масса заметно увеличится в объёме и станет плотной - значит, пора добавлять сливочное масло и сгущенное молоко. Взбиваем ещё несколько минут.
Собственно всё, осталось перелить будущее суфле в подготовленную форму и убрать в холодильник на 1 час (можно дольше). У меня было в планах приготовить два десерта, поэтому часть массы я вылила в прямоугольный противень и убрала в холодильник, а часть переложила в кондитерский мешок.
Первый десерт - это суфле в вафельных трубочках. Здесь всё просто: готовые трубочки начиняем суфле и убираем в холодильник. Перед подачей украшаем по вкусу.
Второй десерт чуть сложнее - это сладкие сэндвичи. Для них я заранее испекла тонкий шоколадный бисквит и охладила его. Затем положила готовое суфле между двумя слоями бисквита и нарезала на прямоугольные пирожные.
Вот такой сладкий стол получился на основе одного рецепта суфле "Птичье молоко".
Приятного чаепития!
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