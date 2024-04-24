Оригинальное суфле «Птичье молоко», известное многие десятилетия, готовится на основе агар-агара. Этот ингредиент более стабилен и, в отличие от желатина, начинает застывать уже при 40 градусах.

В этом рецепте я покажу не только базовый рецепт, но и два варианта использования готового суфле.

Итак, сначала подготовительный этап: в сотейнике агар-агар заливаем прохладной водой и оставляем на 30 минут. Сливочное масло заранее достаём из холодильника, чтобы оно размягчилось при комнатной температуре. К сгущенному молоку сразу добавляем щепотку ванилина.

Также подготовим форму, в которой суфле будет застывать - её нужно застелить пищевой плёнкой.

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Сразу хочу предупредить, что этот рецепт - для истинных сластён, потому что сахара много.

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Ставим сотейник с замоченным агаром на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Кипятим примерно 1 минуту, агар должен полностью раствориться, прежде чем добавлять в него сахар.

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Далее добавляем весь сахар, перемешиваем.

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Доводим смесь до кипения. Кипятим на среднем огне, постоянно помешивая - сахар также должен полностью раствориться. Сироп будет активно кипеть и увеличиваться в объёме.

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Проверяем сироп на готовность - как только он будет тянуться ниткой, значит, база для суфле готова. Выключаем огонь и даём остыть сиропу примерно до 80 градусов. Этого времени как раз хватит, чтобы взбить белки.

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Далее начинается довольно активный и непрерывный процесс, поэтому всё, что необходимо, должно быть под рукой. Начинаем взбивать белки на средней скорости миксера, взбиваем до мягких пиков.

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Не прекращая взбивать, вливаем горячий сироп, стараясь не попадать на венчик, чтобы избежать горячих брызг. Увеличиваем скорость миксера до максимума.

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Масса заметно увеличится в объёме и станет плотной - значит, пора добавлять сливочное масло и сгущенное молоко. Взбиваем ещё несколько минут.

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Собственно всё, осталось перелить будущее суфле в подготовленную форму и убрать в холодильник на 1 час (можно дольше). У меня было в планах приготовить два десерта, поэтому часть массы я вылила в прямоугольный противень и убрала в холодильник, а часть переложила в кондитерский мешок.

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Первый десерт - это суфле в вафельных трубочках. Здесь всё просто: готовые трубочки начиняем суфле и убираем в холодильник. Перед подачей украшаем по вкусу.

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Второй десерт чуть сложнее - это сладкие сэндвичи. Для них я заранее испекла тонкий шоколадный бисквит и охладила его. Затем положила готовое суфле между двумя слоями бисквита и нарезала на прямоугольные пирожные.

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Вот такой сладкий стол получился на основе одного рецепта суфле "Птичье молоко".

Приятного чаепития!