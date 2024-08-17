Как понять, что ребенку нужен психиатр? И как выбрать врача?

Психолог, психотерапевт или психиатр?
Психологи работают с психологическим развитием детей, оценивают способность запоминания, мыслительной деятельности, особенности взаимоотношений в семье, школе и других коллективах. Важно отметить, что психологи не назначают лечение.
Различные зависимости (в том числе игровая), биполярное расстройство, шизофрения, психозы, неврозы, тревожные расстройства, различные формы депрессии — это неполный список того, в каких случаях ребенку нужен психиатр. Именно этот специалист ставит точный диагноз, назначает лечение и дает направление в медицинское учреждение.
Чем занимается детская психиатрия
Детские психиатры занимаются психическими патологиями — определением их симптоматики и причин возникновения, а также диагностикой, лечением и профилактикой психических болезней у детей и подростков. Помимо решения имеющихся проблем со здоровьем ребенка детский психотерапевт также консультирует родителей и учителей по вопросам правильного воспитания, создания благоприятного климата в семье и учебном заведении, определяет необходимость направления ребенка в специализированный детский сад или школу либо оформления инвалидности.
Чтобы не упустить развитие серьезной болезни, важно регулярно проводить для ребенка профилактические осмотры у врача-психиатра.
Некоторые сомневаются, нужен ли ребенку психиатр в столь раннем возрасте. Основной причиной для такой обязательной процедуры специалисты называют возможность отследить проявления некоторых нарушений уже на первых годах жизни — таких как отставание в речевом и психическом развитии, дефекты в эмоциональном взаимодействии и аутистические черты.
Как понять, что ребенку нужен психиатр
Специалисты выделяют несколько основных симптомов, которые помогают понять, когда ребенку нужен психиатр. Вот какие «тревожные звоночки» родителям не стоит оставлять без внимания:
- Ребенок стремится чаще оставаться один. Для подростков нормально проводить время подальше от родителей. Однако, если ребенок практически не выходит из своей комнаты, отказывается от встреч с друзьями, которые раньше так любил, пора выяснить, что происходит, и отвести его к детскому психотерапевту.
- Ребенка больше не интересует то, что прежде приносило удовольствие. Это тоже один из сигналов, когда нужно обращаться к психиатру с ребенком. Если заядлый геймер внезапно отказывается от видеоигр или любитель футбола вдруг раз за разом предпочитает свою комнанту игровому полю, то тут явно требуется помощь специалиста.
- Резкие изменения в настроении. Хотя для большинства детей характерны эмоциональные подъемы и спады в силу возраста или гормональной перестройки, родители знают, какой уровень «эмоциональных качелей» типичен для их сына или дочери. Если вы заметили, что ребенок стал значительно грустнее или раздражительнее, чем обычно, легче впадает в гнев и ярость — и такое состояние продолжается дольше, чем несколько дней подряд — то все это может быть признаком того, что у него психические проблемы и он больше не может их скрывать. В таком случае ребенку нужен психиатр или психолог.
- Падение школьной успеваемости. Если ребенок, который до этого учился хорошо или даже отлично, вдруг начал получать плохие отметки по всем предметам — это повод насторожиться. Также сигнализируют о психических проблемах внезапно появившиеся трудности с пробуждением по утрам, страх перед школой, нежелание в нее ходить. Скорее всего это тот случай, когда нужно вести ребенка к психиатру.
- Изменение привычек, связанных с едой. Как и изменения в настроении, это тоже может быть явным признаком проблем с психикой. Ребенок, который всегда ел все подряд, вдруг перестал есть какие-то определенные блюда или продукты, перешел на бесконечные перекусы или начал вовсе отказываться от еды. Такие радикальные сдвиги в пищевом поведении свидетельствуют о том, что ребенку нужен психиатр или психолог.
- Регресс в поведении. Явный признак того, что ребенку нужен психиатр, — ситуации, когда он неожиданно начинает вести себя так, как вел на предыдущем этапе своего развития. Например, снова начал сосать палец, устраивать истерики, мочиться в постель, приходить по ночам в родительскую кровать, рыдать при расставании с родителями. Хотя все это может выводить вас из себя, помните, что ребенок ведет так себя не нарочно — таким способом он сигнализирует о том, что ему плохо
- Проблемы со сном. Тревожное расстройство, депрессия и другие психические заболевания часто сопряжены у детей с плохим сном. Ребенок может начать тяжело засыпать, часто просыпаться среди ночи, страдать от ночных кошмаров и бессонницы. У некоторых детей депрессия проявляется противоположным образом – они постоянно спят, кажется, что они просто не в состоянии бодрствовать. И то, и другое свидетельствует о непорядке с психическим здоровьем — самое время найти врача-психиатра для ребенка.
- Частые жалобы на боли в животе и головную боль. Такие симптомы особенно часто встречаются у детей с тревожным расстройством и сопровождаются проблемами со сном и аппетитом.
Иногда психические болезни у детей проявляются симптомами, характерными для физических заболеваний.
- Упадок сил. Психические заболевания буквально высасывают из человека энергию, поэтому, если ваш ребенок был вполне энергичным, но внезапно стал вялым и предпочитает весь день лежать, тут явно что-то не так.
- Появление навязчивой озабоченности своим весом и внешностью. Дети, как и взрослые, беспокоятся о том, что их вес или внешность не соответствуют «стандартам красоты». В абсолютном большинстве случаев расстройства пищевого поведения начинаются в возрасте от 12 до 25 лет. Не стоит игнорировать подобные проблемы — это как раз тот момент, когда подростку нужна помощь психиатра.
Куда обращаться за психиатрической помощью
Есть два варианта, где ребенку можно пройти психиатра: государственное медицинское учреждение и частная клиника.
Чтобы бесплатно попасть на прием к детскому психиатру, ребенку достаточно иметь полис ОМС и направление из поликлиники по месту жительства. Сначала обратитесь к терапевту и расскажите о проблеме. Дальше врач объяснит, как действовать, и выпишет направление в одно из медицинских учреждений — например, в психоневрологический диспансер. В некоторых городах также есть психиатрические отделения при обычных поликлиниках. Иногда для дальнейшего приема в специализированном учреждении требуется характеристика из школы или детского сада — эти детали стоит уточнить на месте.
Как выбрать специалиста и каким он должен быть
Как найти специалиста
Все, что нужно сделать, чтобы найти хорошего специалиста, — вооружиться гаджетом с выходом в интернет. Не жалейте времени на изучение областей работы специалистов, наличие подтвержденных дипломов, квалификации, стажа. Почитайте отзывы пациентов. Так у вас сложится полная картина — и вы поймете, какой из докторов вам подходит.
Какими качествами должен обладать детский психиатр
Если вы поняли, что ребенку нужен психиатр, и выбрали специалиста — обратите внимание на его подход к пациентам.
Также врач должен вовремя успокоить родителей и простым языком рассказать о состоянии их детей, проконсультировать по всем деталям дальнейшего лечения и предложить различные варианты терапии.
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