Как понять, что ребенку нужен психиатр? И как выбрать врача?

Чтобы бесплатно попасть на прием к детскому психиатру, ребенку достаточно иметь полис ОМС и направление из поликлиники по месту жительства. Сначала обратитесь к терапевту и расскажите о проблеме. Дальше врач объяснит, как действовать, и выпишет направление в одно из медицинских учреждений — например, в психоневрологический диспансер. В некоторых городах также есть психиатрические отделения при обычных поликлиниках. Иногда для дальнейшего приема в специализированном учреждении требуется характеристика из школы или детского сада — эти детали стоит уточнить на месте.