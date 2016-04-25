8 технологий расчеловечивания

1. Воспитание детей строится по схеме стимулирования инфантильного поведения среди детей, иными словами, искусственно затягивается процесс наступления социальной зрелости.

Делается это для того, чтобы утилизировать энергию молодых людей в период ее наибольшей активности (от 15 до 25 лет). Дело в том, что во все исторические времена основную массу революционеров составляла именно данная категория населения. У молодого мужчины наступает пик физической и интеллектуальной активности к 20 годам, он здоров, умен, горяч, принципиален и бескомпромиссен. Опасен, не так ли?

Достаточно вспомнить, что Александру Македонскому было всего 20 лет, когда он начал свою «карьеру», князю Святославу на момент смерти было не более 30 лет, Иван Грозный взял Казань в 22 года. А в наше время (особенно в Европе) в этом возрасте молодые люди считаются «подростками». Вот на это и рассчитано воспитание социального инфантилизма, превратить вершителя истории в здоровую и безопасную детину. А излишки энергии пусть сольет где-нибудь, ну, например, в беспорядочных половых связях, в алкоголе, наркотиках или в уличном криминале;

2. Воспитание девочек и мальчиков по общим стандартам.

Это делается не столько для того, чтобы привить женщинам мужественность, сколько для того, чтобы отнять ее мужчин;

3. Прививание эгоцентрической картины мира.

Эгоист – это одиночка, ну как тут не процитировать Маяковского: «…единица – вздор, единица – ноль, один, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный…». Или «разделяй и властвуй» как говорили древние римляне;

4. Формирование образа «успешного» человека.

На проверку, этот «успешный» человек суть не более, чем образ идеального раба системы. Галстук, пиджак, головокружительная карьера, отличный дом, дорогой авто, отдых за границей, ирландский виски. Здорово, да? Вот повезло человеку, а на деле он идеальный раб, потому что он зависит подобно наркоману от своих вещей. Поэтому он будет делать все, чтобы сохранять стабильность системы, он будет терпеть любые унижения на пути по карьерной лестнице.

Он спрячет все свои детские мечты так глубоко внутрь, себя, что забудет сам себя, превратившись в человекоподобное существо, в выродка.Сюда можно отнести и другие образы «успешных» людей. Здесь и «крутой» здоровенный дядька с кружкой пива в баре, и «стерва», меняющая мужиков, как перчатки, и феминизированная мадам, и гангстер. В общем, на любой вкус и цвет. Выбирай, что хочешь. Нет здесь только образа защитника, образа воина, образа матери, образа поэта, ученого и т.д. Одни искаженные субституты естественных для человека образцов поведения;

5. Секс и насилие, вместо доблести и любви.

Не секрет, что половые инстинкты, являются одними из самых сильных. Соответственно, через тему «секса» можно определенным образом воздействовать на человека. Более того, половые инстинкты, как и любые другие инстинкты, составляют нашу темную, животную часть личности, бессознательное низшего порядка. Через средства СМИ, рекламные технологии, пропаганду в научной и художественной литературе, компьютерные игры стимулируются эти инстинкты. Фридрих Ницше сказал: «Человек — это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком, — канат над пропастью”.

Так вот, с психологической точки зрения, «сверхчеловек» связан с высшей формой нашего бессознательного, области, выступающей источником творческого, научного, поэтического вдохновения, источником героических поступков. А область низшего бессознательного связана как раз со зверем, с инстинктами, с насилием, страхом. И «сверхчеловек», и зверь являются неотъемлемыми частями нас самих, только у одних «сверхчеловек» доминирует над «зверем», а у других наоборот. Открою один маленький секрет, наши хозяева боятся развития у своих рабов высшей формы бессознательного, потому что это часть нашей личности божественно глубока, неподконтрольна и непредсказуема.

Они справедливо для себя решили, что монстр животного насилия, связанный с инстинктом размножения, с сексом, гораздо менее опасен для системы, чем источник божественного вдохновения. Именно по этой причине аферист от психологии З.Фрейд принялся насаждать свою теорию. Фрейда беспокоила не наука, его беспокоил «оккультизм» из бессознательного, его беспокоило проявления неистовой божественной силы. Вернее, это беспокоило его спонсоров. Для них был слишком живым пример того, как из высшего бессознательного германского народа вырвался давно казалось бы забытый образ «белокурой бестии» и чуть не перекроил все мироустройство. Для них безопаснее «секс и насилие»;

6. Консьюмеризм в его негативном значении — это именно то оружие из их арсенала, которое «убивает» сразу нескольких «зайцев».

Чем отличается потребительство от потребления.Потребление обусловлено естественной необходимостью личности в обладании тем или иным предметом. Это легко видно в примерах. У вас порвалась/износилась куртка, вы идете и покупаете новую – это потребление, а вот если вы идете и покупаете куртку, потому что она брендовая/модного цвета/фактуры или просто потому что вам хочется выделится перед окружающими – это потребительство. Иными словами, потребительство – это неумеренное, не обусловленное естественным образом потребление. Почему для существующей системы оно так важно.

Ну, во-первых, потребительство– это двигатель их экономической модели, так как оно постоянно подстегивает спрос, который в свою очередь стимулирует производителей к росту, а электорат подталкивает к оформлению новых кредитов, без которых существующая денежно-финансовая система рухнет. Во-вторых, потребительство– это великолепный антидепрессант, снижающий социальный накал в обществе, а главное, определяющий для населения спектр дозволенных целей. В-третьих, на него, как и на любой «антидепрессант» подсаживаются, а значит, оно делает людей зависимыми, слабыми и легко управляемыми. В-четвертых, оно опять же, хотя и в меньшей степени, но блокирует высшее бессознательное.

7. Табу на благородство

Благородство опасно для их системы, поскольку оно формирует у людей непредсказуемое и неконтролируемое поведение. Они боятся неясных мотивов, им комфортнее, когда людьми движет жажда наживы, похоть, зависимость, порок.

8. Разрушение семейных ценностей

Этот пункт отчасти перекликается с «сексом и насилием», но обладает своей спецификой. Разрушение семейных ценностей, способствует как уничтожению национальных культур, так и атомизации общества, стимулированию эгоизма и скотского поведения.

Перечисленные методы являются далеко не полным списком оружия из их арсенала, но цель всех этих методов проста – убить Душу, Вашу Душу. И самое интересное, что от этой напасти есть одно универсальное лекарство – помнить и слушать себя вечного. Не продавайте свои идеалы за зеленую бумагу, не поступайте никогда против своего внутреннего голоса, даже, если это кажется рациональным. Интеллект важнейший инструмент, но очень многое нельзя объяснить сухой логикой. Человек обладает не только разумом, но и эмоциями, чувствами, интуицией. У здорового человека должны быть развиты все четыре аспекта. И только ваша душа способна объединить эти противоречивые и несоединимые части ваших личностей. Не продавайте ее даже под страхом смерти или нищеты, с проданной душой жить очень больно и бессмысленно. Поскольку именно ваша душа знает, о вашем истинном предназначении. Запросы могут быть бесконечно разные, вы можете быть учеными, художниками, музыкантами, инженерами, строителями, крестьянами, воинами и много кем другим, вы можете создавать и разрушать, не бойтесь.

Главное, не превращайтесь в выродков, безликих, живых мертвецов духоненавистнической системы, отнимающих вас самих у себя.

Андрей Романов

Все эти технологии успешно работают, за примерами далеко ходить не надо.

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