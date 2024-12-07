Ребенок мотает головой: какие могут быть причины и когда нужно обращаться к врачу

Новости СМИ2 Иногда маленький ребенок мотает головой из стороны в сторону, вперед или назад, при этом в его движениях явно прослеживается ритм. У такого поведения даже есть определенный режим ― в основном перед сном или сразу после пробуждения. Это стереотипные раскачивания у младенцев, которые часто тревожат родителей, но не всегда в таких случаях нужно бить тревогу.

Когда маленький ребенок осваивает новые навыки, он может совершать стереотипные движения, такие как покачивания головой.

Вместе с педиатром медицинского центра «Салюс Полюс» Юлией Михайловой разбираемся, почему ребенок качает головой, в каких случаях это норма, а в каких ― признак заболевания.

Возрастные особенности мотания головой

В младенческом возрасте у ребенка еще не налажен режим сна и бодрствования. Стереотипные движения ― это способ успокоиться перед засыпанием. В норме такое поведение исчезает, как только налаживается динамика сна. В среднем на это уходит от нескольких недель до нескольких месяцев (1).

По мере роста младенца стереотипные покачивания головой могут автоматизироваться. В этом случае родители замечают подобные движения, когда ребенок активно играет, сильно устает, скучает, тревожится или чем-то увлечен. Он мотает головой, чтобы справиться с эмоциями.

К школьному возрасту ритмичные раскачивания перерастают во вредную привычку, которая привлекает внимание окружающих. Но в большинстве случаев дети перерастают такое поведение уже в дошкольном возрасте.

Возрастные особенности ритмичных мотаний головой отражены в таблице.

Возраст Особенности 4–6 месяцев Осваивает новые движения; Ритмично качает головой от усталости и желания спать; Играет; Реагирует на режущиеся зубы 7–9 месяцев Активно познает мир, привлекает внимание родителей; Выражает протест или недовольство 1 год Тренирует вестибулярный аппарат

Причины: почему ребенок мотает головой

Причины могут быть физиологическими, психологическими и социальными. Рассмотрим самые распространенные.

Внутричерепное давление

Повышенное внутричерепное давление вызывает давящие боли, из-за которых ребенок может крутить головой. Одна из распространенных первопричин такого состояния ― гипоксия головного мозга. Это недостаток кислорода в центральной нервной системе, который возникает в период беременности или после тяжелых родов.

Повышенное внутричерепное давление связано с движением ликвора ― спинномозговой жидкости, которая постоянно циркулирует по желудочкам и между оболочками головного мозга. В норме жидкость хорошо всасывается в венозную сеть и поддерживает отток крови. В случае нарушений ликвор скапливается в желудочках. Все это вызывает боли и может привести к изменениям в нервных клетках (2).

Недостаток внимания

Новорожденные дети адаптируются в окружающем мире через контакт с мамой. Если ребенку не хватает материнской заботы и общения, у него могут возникнуть трудности с восприятием сигналов, поступающих извне, что влияет на умственное и психическое развитие (3).

Если у младенца нет возможности удовлетворить потребность в общении, он может мотать головой, чтобы привлечь внимание. Вероятные причины навязчивых ритмичных движений у маленьких детей:

недостаток заботы и ласки со стороны родителей;

долгое отсутствие отца или матери;

нехватка развивающих занятий.

«Нередко на практике встречала детей из детских домов, которые раскачиваются или качают головой. В их случае это чаще всего связано с дефицитом внимания. Большую часть времени они проводят одни в кроватке. И таким образом они занимают, развлекают себя. Поэтому, если ваш ребенок часто остается один в кроватке или манеже, он тоже может начать воспроизводить стереотипные движения, чтобы привлечь ваше внимание.

Ребенок может покачивать головой, чтобы привлечь ваше внимание. источник: Freepik.com

В таком случае больше общайтесь с малышом: пойте ему, держите на руках, читайте книги, играйте в разные игры. Ни в коем случае не ругайтесь, не показывайте ребенку, что он что-то неправильно делает. Иначе это может перерасти в привычку и способ манипуляции вами. Если вы заметили такой симптом и вас это тревожит, лучше проконсультируйтесь со специалистом», — комментирует наш эксперт Юлия Михайлова.

Возможны и внутренние причины, из-за которых ребенку трудно общаться и познавать мир. Они связаны с темпераментом, возрастными особенностями развития, а также с болезнями: глухотой, слепотой, расстройствами аутистического спектра.

Потребность в дополнительном воздействии на органы чувств

У некоторых детей с рождения наблюдается высокая потребность в сенсорной стимуляции органов чувств ― дополнительной активации зрения, осязания, слуха, обоняния, вкуса (1). Такие дети мотают головой, потому что нуждаются в ритме, музыке, укачиваниях. Сенсорная информация важна для дальнейшего развития памяти, внимания, речи, моторных и познавательных навыков.

Новые умения и ощущения

Когда маленький ребенок осваивает новые навыки, он может совершать стереотипные движения. Младенцы нередко мотают головой, когда у них меняется ведущий жизненный стереотип: например, когда они начинают ползать или встают на ноги и делают первые шаги (1).

Ребенок может мотать головой при прорезывании зубов, так как этот процесс вызывает зуд или болезненные ощущения.

Ребенок может мотать головой при прорезывании зубов, так как этот процесс вызывает зуд или болезненные ощущения. источник: https://ru.freepik.com/

Стереотипные двигательные расстройства при РАС

Периодические раскачивания головой характерны для детей с признаками расстройства аутистического спектра (РАС) и других психических заболеваний. Но это неспецифический симптом, его недостаточно для постановки любого из подобных диагнозов. Периодически повторяющиеся стереотипные движения считаются патологическими, когда они мешают ребенку адаптироваться в окружающем мире или приводят к травмам (4). Иногда стереотипные движения приводят к сильному эмоциональному подъему и возбуждению. У этого явления есть свое название ― «гневливая яктация» (1).

В случае с расстройством аутистического спектра стереотипные мотания головой появляются вместе с другими тревожными симптомами. Малыши могут часто повторять одни и те же монотонные действия: раскачиваться, махать руками, хлопать в ладоши, вращать игрушки и другие предметы.

Дети постарше сопротивляются любым изменениям, они предпочитают однообразное питание, чрезмерно привязываются к определенным вещам и игрушкам, смотрят одни и те же мультфильмы. Они также могут непредсказуемо реагировать на разные явления. Например, одни звуки всегда игнорировать, а от других раздражаться, проявлять неприязнь к определенным запахам, вкусам, текстурам (5).

Как реагировать родителям, если ребенок мотает головой в разные стороны

Когда младенец ритмично качает головой, родители начинают беспокоиться. Паниковать не нужно. Постарайтесь отвлечь ребенка ― возьмите его на руки, ласково поговорите с ним, попробуйте переключить внимание. Например, можно поиграть на музыкальном инструменте, потанцевать или сделать гимнастику. В течение дня у ребенка должна быть физическая нагрузка по возрасту. Это помогает избавляться от негативных эмоций.

Комментирует Юлия Михайлова:

«Если у ребенка ночной сон в разное время, стоит наладить режим . Старайтесь укладывать его на ночь в одно и то же время. Это позволит ему быстрее адаптироваться».

Чтобы развивать у младенца восприятие мира через органы чувств, рекомендуется создавать сенсорные стимулы. Приведем несколько примеров.

Движение и равновесие . Носите ребенка на руках и в слинге. Периодически качайте и кружите его в люльке, подвешенной к потолку. Когда он научится стоять, используйте в играх ритмичные танцевальные движения.

. Носите ребенка на руках и в слинге. Периодически качайте и кружите его в люльке, подвешенной к потолку. Когда он научится стоять, используйте в играх ритмичные танцевальные движения. Осязание . Для тренировок подойдет детский массаж, катание мячика по полу, ощупывание предметов с разной фактурой, тактильные игры. Дети постарше могут трогать разные предметы с закрытыми глазами, потом угадывать их.

. Для тренировок подойдет детский массаж, катание мячика по полу, ощупывание предметов с разной фактурой, тактильные игры. Дети постарше могут трогать разные предметы с закрытыми глазами, потом угадывать их. Проприоцептивное восприятие (ощущение своего тела, понимание, как расположены его части). Играйте с малышом в воде, например в бассейне с бортиками. Хорошо подходит игра в статуи, при которой взрослый замирает в смешной позе, а ребенок повторяет за ним (6).

(ощущение своего тела, понимание, как расположены его части). Играйте с малышом в воде, например в бассейне с бортиками. Хорошо подходит игра в статуи, при которой взрослый замирает в смешной позе, а ребенок повторяет за ним (6). Слух . Знакомьте младенца с разными звуками: от погремушки до ксилофона и пения. Перемещайте источник звука, чтобы ребенок поворачивал голову.

. Знакомьте младенца с разными звуками: от погремушки до ксилофона и пения. Перемещайте источник звука, чтобы ребенок поворачивал голову. Зрение . Показывайте ребенку яркие игрушки в движении. Важно, чтобы он научился следить за ними взглядом.

. Показывайте ребенку яркие игрушки в движении. Важно, чтобы он научился следить за ними взглядом. Вкус . При введении прикорма не смешивайте блюда. Так ребенок сможет прочувствовать вкус каждого из них.

. При введении прикорма не смешивайте блюда. Так ребенок сможет прочувствовать вкус каждого из них. Обоняние. Предлагайте малышу разные ароматы, постепенно снижая их резкость. На прогулках обращайте внимание ребенка на запахи.

Во время ритмичных раскачиваний и ударов головой дети редко вредят себе, но риски нужно снизить (7). Отодвиньте кровать от стены, снимите с нее колесики, используйте мягкие бортики, силиконовые уголки и так далее.

Проконсультируйтесь с психологом для своего спокойствия. При необходимости специалист поможет скорректировать воспитательно-педагогический подход в семье.

В каких случаях нужно обратиться к врачу

Если маленький ребенок ритмично мотает головой, об этом нужно сказать педиатру во время планового осмотра. При наличии сопутствующих симптомов могут понадобиться дополнительные обследования.

Консультация профильного врача (невролога, психотерапевта, офтальмолога или сурдолога) необходима, если ребенок:

беспокоится и плачет;

качает головой часто и быстро;

после засыпания начинает сильнее мотать головой, подергивает руками и ногами;

не агукает, не фокусирует взгляд на предметах, ни на что не обращает внимания;

плохо спит, чувствует себя утомленным и вялым;

теряет аппетит;

отстает в развитии.

Врач проведет осмотр, изучит историю болезни, при необходимости назначит дополнительную диагностику и коррекционную работу.

Как отличить нормальное мотание головой от симптомов болезни

Понаблюдайте за ребенком и оцените его поведение во время мотания головой. В норме этот процесс не вызывает у малыша неприятных ощущений, поэтому он остается спокойным или даже увлеченным. Если попытаться помешать, младенец может начать плакать. В случае с заболеваниями появляются сопутствующие тревожные симптомы.

Отзывы врача

Своими соображениями делится наш эксперт Юлия Михайлова:

«В первые месяцы жизни ребенка родители часто замечают мотание головой. Конечно же, в основном, это физиологические процессы: созревание нервной системы, адаптация к режиму сна и бодрости, эмоциональное проявление своего отношения к тем или иным обстоятельствам вокруг.

Если ребенок, который еще не умеет говорить, внезапно стал качать головой, это может быть, например, симптомом отита. К сожалению, отит иногда протекает без повышения температуры и резкой боли. Боль может присоединиться позже.

Другой причиной может быть снижение слуха из-за серной пробки или тубоотита. У ребенка появляется неприятное ощущение в ушах, поэтому, мотая головой, он пытается с этим справиться. Особое внимание стоит обратить на мотание головой во время ОРЗ. В этом случае отит наиболее вероятен. В такой ситуации стоит немедленно обратиться к ЛОР-врачу.

В более старшем возрасте подобные движения могут быть разновидностью моторных тиков. В этой ситуации совместно с неврологом и психологом нужно выявить причину их возникновения, устранить ее и далее заниматься лечением неприятного симптома.

Если же мотание головой сопровождается другими симптомами (отсутствие реакции на окружающих, предпочтение только одной игрушки), стоит обратиться к психиатру».

Если мотание головой сопровождается другими симптомами (отсутствие реакции на окружающих, предпочтение только одной игрушки), стоит обратиться к психиатру. источник: https://ru.freepik.com/

Памятка родителям: что делать, если ребенок при засыпании мотает головой

В завершение мы предлагаем вам памятку, в которой кратко рассказываем о том, что нужно делать, если младенец мотает головой.

Создайте безопасные условия для ребенка, чтобы он не травмировался.

Отвлекайте его: качайте на руках или в люльке, показывайте яркие игрушки, включайте музыку, читайте книги.

Проконсультируйтесь с педиатром.

При наличии сопутствующих тревожных симптомов обратитесь к профильному врачу.

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