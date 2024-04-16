Ребенок жесток с животными: как реагировать

Каждый ребенок уникален, и мотивы его поступков – тоже. Чтобы правильно реагировать на поведение малыша, нужно постараться понять, что им движет. Часто бывает, что кроха, желая показать, как он любит котенка, сжимает его в таких крепких объятиях, что становится страшно. Он отрывает у бабочки крылышки не для того, чтобы причинить ей боль, а чтобы посмотреть, что она теперь будет делать, как полетит? Малыши не понимают, чем щенок отличается от куклы, ими движет любопытство и непосредственность.