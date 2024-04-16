Ребенок жесток с животными: как реагировать

О том, что животные учат детей проявлять заботу и воспитывают у них чувство ответственности, известно всем. Но далеко не многие родители знают, что делать, если кроха вдруг начал относиться к питомцу вовсе не так, как его учили.
Каждый ребенок уникален, и мотивы его поступков – тоже. Чтобы правильно реагировать на поведение малыша, нужно постараться понять, что им движет. Часто бывает, что кроха, желая показать, как он любит котенка, сжимает его в таких крепких объятиях, что становится страшно. Он отрывает у бабочки крылышки не для того, чтобы причинить ей боль, а чтобы посмотреть, что она теперь будет делать, как полетит? Малыши не понимают, чем щенок отличается от куклы, ими движет любопытство и непосредственность.
Как реагировать? Считается, что до трех лет кроха не умеет делать выводы и не понимает воззваний к его совести. Поэтому надо выразить свое недовольство предельно коротко и после чрезмерного активного выражения любви не разрешать малышу несколько часов прикасаться к котенку вовсе. И, разумеется, важно учить кроху обращаться с животными на собственном примере, показывая, как именно нужно держать питомца, прикасаться к нему, играть с ним.
Сигнал тревоги
Если после этого кроха не перестает мучать безобидных жучков-червячков, следует насторожиться: часто это может быть одним из видов так называемого замещения, то есть переноса действия с недоступного объекта на доступный.
Так бывает, когда в семье возникают постоянные ссоры или родители слишком часто ругают ребенка. Рассерженный кроха может поначалу ломать ветки, срывать цветы, рвать траву. Если родители оставят такие действия без ответа, то настанет черед безобидных щенков и котят – только потому, что они не смогут за себя постоять.
Как реагировать? Поговорите с малышом, объясните ему, что собачка и бабочка – живые и им больно. Расскажите простыми словами, что если оторвать у бабочки крылышки, она не сможет летать, добывать еду и погибнет.
Мне все можно!
Если ребенок растет в атмосфере вседозволенности, это нередко ведет к агрессивному поведению. Психологически крохе комфортно тогда, когда есть четкие правила, требования и контроль за их соблюдением (разумеется, речь не идет о ситуации, когда запреты используются просто для демонстрации родительского авторитета). Модель воспитания, когда от малыша хотят, чтобы он соблюдал четкие правила поведения, необходима.
Как реагировать? Важно сразу же пресекать подобное поведение и доступно объяснить, что нельзя причинять боль животным, ломать кусты и вообще обижать тех, кто не может за себя постоять.
Стыдно мне, стыдно
Агрессия как оборотная сторона раскаяния – вовсе не редкость. Если кроха понимает, что сделал нечто постыдное или его действия привели к каким-то неприятностям, он испытывает чувство вины или стыда. Не имея возможности выразить это, он начинает неосознанно защищаться. А как известно, лучший способ защиты – нападение. И, разумеется, на тех, кто не может за себя постоять.
Как реагировать? Самое сложное для родителей в этой ситуации – разграничить само действие (ударил ногой кошку) и чувство (обида или стыд), которое привело к такому исходу. Непременно скажите ребенку, что вам не нравится его поведение, поругайте его именно за то, что он сделал больно животному, а не за то, что он разозлился.
Новый член семьи
Когда в семье появляется еще один малыш, старший ребенок невольно испытывает чувство растерянности (и потерянности). Раньше он был единственным, и вся мамина и папина любовь принадлежала ему одному. Но сейчас ситуация резко изменилась и неоправданно большая часть любви (как кажется ребенку) принадлежит вечно кричащему свертку. Все это приводит к естественному чувству детской ревности. Со временем она проходит, но поначалу крохе непременно надо себя выразить каким-нибудь агрессивным действием – скажем, в отношении домашнего питомца.
Как реагировать? Не пускать ситуацию на самотек. Постараться как можно больше общаться со старшеньким, познакомить его с новым членом семьи, полюбоваться вместе первой улыбкой новорожденного. И обязательно объясните, что вашей заботы и внимания хватит на всех, и появление малыша никак не скажется на вашей безграничной любви к старшему.
Дурной пример
Часто родители замечают за ребенком любой просчет, но оставляют без внимания собственные поступки. Отец может пнуть ногой бездомного пса, а малыш копирует подобные действия с гораздо более беспомощным животным. А потом все это, естественно, входит в привычку.
Как реагировать? Следить за собственным поведением: не бить и не дразнить животных в присутствии ребенка. Впрочем, и без него – тоже. И постарайтесь объяснить крохе недопустимость подобного поведения, пообещайте, что ни вы, ни сам кроха этого делать больше не будете. Почитайте вместе с малышом книжку про умных и сообразительных животных, которые дружили с человеком и помогали ему.
Что рекомендуют психологи?
Нельзя игнорировать даже малейшее проявление жестокости. Ребенка надо остановить, объяснить его проступок и исправить ошибку: погладить и успокоить животное, например.
Хороший способ справиться с детской агрессией – изменить отношение ребенка к «жертве». Для этого попробуйте устроить ролевые игры: например, пусть игрушечный песик защитит куклу. Возможен любой сюжет, где животные выступают на стороне добра.
Если в доме есть домашние животные, активно привлекайте ребенка к уходу за ними. Он должен знать, что котенок или хомяк нуждаются в его заботе. Кстати, это поможет повысить самооценку крохи.
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