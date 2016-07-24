Назад в 80-е. В какие дворовые игры играют современные дети?

Ещё лет пять-семь назад летом детей было дома не удержать. С утра до вечера они пропадали на улице и, кстати, оттого цвет лица был здоровым, а сон крепким! Сегодня школьники большую часть свободного времени проводят за компьютером.

Играть всем двором - это весело! © / pixabay.com

«Стрелялки» и переписки в соцсетях, кажется, совсем заменили подросткам настоящее живое общение. В этом году в некоторых детских лагерях даже ввели специальное занятие, которое называется игротехника, где детей обучают правилам игр и рассказывают об их истории. «АиФ в Омске» решил составить топ самых популярных дворовых игр, чтобы напомнить их правила нашим читателям.

«Современные дети не любят подвижные игры, к предложению оставить гаджеты и погонять мячик, попрыгать, побегать относятся с сарказмом и недовольством. Более-менее терпимо воспринимают квесты и футбол, то есть групповые игры. Небольшими компаниями по три-четыре человека сегодня подростки не играют, - говоритВалерия Коробова, вожатая городского пришкольного лагеря. - Да и честно говоря, не знают они этих игр. На днях в лагере специально проводили занятие - обучали играм 80-х. Девочкам, например, показывали, как прыгать в «резиночки» и на скакалке – когда двое крутят, а третий перепрыгивает».

Так дела обстоят в мегаполисе, а вот в сельских районах, по словам местных жителей, дети любят играть на улице. И их по-прежнему, что называется, в дом не заманишь.

«Компьютеры, конечно, у всех есть, но общаться компаниями-то интереснее, - делится сельчанин. – Мой младший брат, племянница, соседские дети от 6 до 14 лет с увлечением играют в «резиночку», вышибалы, рисуют мелками».

И в самом деле, дворовых игр, которые могут увлечь даже взрослого, существует превеликое множество. Вот некоторые из них, в которые хотя бы раз, но играл любой ребёнок в нашей стране.

Прятки

Играть в прятки могут даже самые маленькие дети. Фото: pixabay.com

Очень простая игра – можно играть как в помещении, так и на улице.

С помощью считалки выбирают водящего - тот, кто будет искать прячущихся. Водящий поворачивается к остальным игрокам спиной и считает вслух до 20, 50, 100 – согласно уговору. Кодовая фраза: «Кто не спрятался, я не виноват». Задача игроков спрятаться так, чтобы водящий не нашёл, соответственно, задача водящего - найти спрятавшихся.

Когда водящий находит игрока, ему нужно как можно быстрее добежать к стене, чтобы «застукать» его. Если найденному игроку удается опередить водящего, то со словами «стук-стук, это я» он выводит себя из игры. Первый «застуканный» становится ведущим в следующем раунде. Чем больше людей участвует в игре, тем интереснее.

Казаки - разбойники

Очень весёлая игра, сочетающая в себе элементы салок и пряток. Есть мнение, что игра возникла в XVI веке, когда казаки защищали мирное население от бродячих разбойников.

По правилам игроки делятся на две команды - «казаки» и «разбойники». Выбираются «атаманы» и определяется границы поля боя, за пределами которого не играют. Казаки организуют штаб, а разбойники придумывают пароли. Один из них должен быть правильным, все остальные – нет.

Задача разбойников - захватить штаб казаков. Задача казаков – поймать всех разбойников и «выпытать» у них правильный пароль.

По определённому сигналу разбойники разбегаются и прячутся, оставляя на асфальте подсказки в виде стрелок, чтобы казаки могли искать. В игре должно участвовать не меньше шести человек, иначе она становится неинтересной.

Догонялки или салки

У этой игры очень много разных названий, но смысл один – водящий догоняет игроков, которые разбегаются в разные стороны. Первый, кого водящий сумел догнать и коснуться рукой, становится водящим. Участников может быть сколько угодно.

Вышибалы

Поиграть в игру можно даже со своим любимым питомцем. Фото: pixabay.com

Двое детей - водящие, встают с двух сторон площадки, расстояние от одного до другого зависит от ширины площадки или просто от настроения. Вышибаемые участники встают в центре между ними. Задача водящих: перебрасываясь мячом, попасть им в вышибаемых игроков. А те должны пытаться увернуться от мяча. Игрок, которого вышибли, выбывает из игры. Однако его могут спасти товарищи, если им удастся поймать мяч в руки. Ловить мяч можно только на лету, ни в коем случае не от земли. Кто поймал мяч от земли - выбывает. Если выбиты несколько человек, то игрок, поймавший мяч, сам выбирает из них того, кому следует вернуться в игру.

Классики

Игры со скакалкой - то, что нужно для непосед! Фото: pixabay.com

Очень древняя игра, в средние века в неё играли мальчики. В Россию классики пришли в конце ХIX века.

На асфальте мелом чертится прямоугольное поле с 10 квадратами и полукругом. Существуют разные варианты прыжков и разметки площадки. Но обычно игроки по очереди кидают камушек или кусочек пластмассы (битку) в первый квадрат. Первый игрок, перепрыгивая из квадрата в квадрат, толкает за собой битку. Затем игрок разворачивается на 180% и обратно допрыгивает точно так же. Если наступил на черту или на неё попала битка, встал на обе ноги, то ход переходит к следующему игроку. Кто дольше всех продержится, тот и победил!

Резиночка

Культовая дворовая игра. Невозможно найти девочку эпохи СССР, которая бы не прыгала в резиночку. Обладательница новой резиночки – обыкновенной бельевой, нередко связанной из нескольких кусков (в те годы это был дефицит) во дворе считалась счастливицей. Резиночку «запрыгивали» буквально до состояния верёвки. Сегодня резиночку можно купить в магазине детских товаров.

Существовало несколько уровней резиночки, чем выше она была натянута - тем сложнее было выполнить определённый набор упражнений: конвертик, кораблик и т. д. Часто девочки дома натягивали резиночку на стулья и тренировались в прыжках, чтобы утереть нос подружкам на улице.