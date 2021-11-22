Лечит взрослых, но может калечить будущих детей. Почему вреден парацетамол?

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 42. Суперномер: 152 ответа на вопросы 20/10/2021
Прочитала, что популярный парацетамол, снижающий боль и температуру, опасен во время беременности — может вызвать серьёзные проблемы у ребёнка. Почему же его не запретят?
М. Остапова, Москва
Это лекарство во всём мире официально разрешено во время беременности, и многие им лечатся. Его используют как поодиночке, так и в составе комплексных средств.
Чем оно опасно?
Международная группа из 91 эксперта опубликовала заявление об опасности парацетамола при беременности в приложении к журналу Nature («Природа»). Они обобщили весь медицинский «компромат» по лекарству за 25 лет и составили список главных проблем у детей, матери которых принимали парацетамол во время беременности. Вот они.
- У мальчиков чаще были крипторхизм (неопущение яичка) и проблемы с маскулинизацией — нарушение формирования половых органов и мужских качеств (это обусловлено недостатком половых гормонов).
- У девочек было более раннее половое развитие.
- У обоих полов чаще были синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизм, а у девочек ещё отмечали задержку речевого развития и снижение интеллекта.
Важно, что все эти изменения подтверждаются в экспериментах на животных (понятно, что на беременных проводить опыты нельзя). Лекарство относится к «эндокринным дисрапторам» — так называют вещества, блокирующие гормоны и нарушающие работу эндокринной системы. Парацетамол нейтрализует действие мужских гормонов и активизирует женские. Из-за этого дисбаланса и возникают все описанные нарушения.
Поскольку у плода развитие мозга и половых органов происходит на 8–14-й неделе беременности, то дисбаланс гормонов в это время наносит двойной удар — ниже пояса и по голове. Сказываться это будет всю жизнь. Эти недели критичны для развития ребёнка, и женщине в это время надо тщательно избегать любых вредностей и, конечно, лекарств.
Что делать?
Вот советы экспертов.
- При беременности надо отказаться от парацетамола, если нет медицинских показаний.
- Если без парацетамола нельзя, надо использовать самую низкую дозу и принимать его как можно меньше.
Почему препарат не запрещают? Во-первых, остальные обезболивающие вообще запрещены в этот период. Во-вторых, регистрация лекарств — прерогатива регулирующих органов. Сейчас начнётся большая битва за экспертов, и это не первая война за парацетамол. Его использование давно хотят ограничить, так как он один из самых токсичных препаратов для печени. «Из-за токсического действия лекарств иногда приходится экстренно делать пересадку печени, так вот половина таких случаев в США связана с парацетамолом, — рассказывает гепатолог, профессор Сеченовского университета, д. м. н. Алексей Буеверов. — В Великобритании его используют для суицидов — умеренная передозировка может вызывать некроз (гибель) печени. Поэтому строго соблюдайте два правила. Первое — никогда не превышайте лечебную дозу (это 3 г в день). Второе — никогда не сочетайте приём алкоголя и парацетамола и не лечите им похмелье».
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