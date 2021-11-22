Лечит взрослых, но может калечить будущих детей. Почему вреден парацетамол?

Прочитала, что популярный парацетамол, снижающий боль и температуру, опасен во время беременности — может вызвать серьёзные проблемы у ребёнка. Почему же его не запретят?

М. Остапова, Москва

Это лекарство во всём мире официально разрешено во время беременности, и многие им лечатся. Его используют как поодиночке, так и в составе комплексных средств.

Чем оно опасно?

Международная группа из 91 эксперта опубликовала заявление об опасности парацетамола при беременности в приложении к журналу Nature («Природа»). Они обобщили весь медицинский «компромат» по лекарству за 25 лет и составили список главных проблем у детей, матери которых принимали парацетамол во время беременности. Вот они.

У мальчиков чаще были крипторхизм (неопущение яичка) и проблемы с маскулинизацией — нарушение формирования половых органов и мужских качеств (это обусловлено недостатком половых гормонов).

У девочек было более раннее половое развитие.

У обоих полов чаще были синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизм, а у девочек ещё отмечали задержку речевого развития и снижение интеллекта.

Важно, что все эти изменения подтверждаются в экспериментах на животных (понятно, что на беременных проводить опыты нельзя). Лекарство относится к «эндокринным дисрапторам» — так называют вещества, блокирующие гормоны и нарушающие работу эндокринной системы. Парацетамол нейтрализует действие мужских гормонов и активизирует женские. Из-за этого дисбаланса и возникают все описанные нарушения.

Поскольку у плода развитие мозга и половых органов происходит на 8–14-й неделе беременности, то дисбаланс гормонов в это время наносит двойной удар — ниже пояса и по голове. Сказываться это будет всю жизнь. Эти недели критичны для развития ребёнка, и женщине в это время надо тщательно избегать любых вредностей и, конечно, лекарств.

Что делать?

Вот советы экспертов.

При беременности надо отказаться от парацетамола, если нет медицинских показаний.

Если без парацетамола нельзя, надо использовать самую низкую дозу и принимать его как можно меньше.

Почему препарат не запрещают? Во-первых, остальные обезболивающие вообще запрещены в этот период. Во-вторых, регистрация лекарств — прерогатива регулирующих органов. Сейчас начнётся большая битва за экспертов, и это не первая война за парацетамол. Его использование давно хотят ограничить, так как он один из самых токсичных препаратов для печени. «Из-за токсического действия лекарств иногда приходится экстренно делать пересадку печени, так вот половина таких случаев в США связана с парацетамолом, — рассказывает гепатолог, профессор Сеченовского университета, д. м. н. Алексей Буеверов. — В Великобритании его используют для суицидов — умеренная передозировка может вызывать некроз (гибель) печени. Поэтому строго соблюдайте два правила. Первое — никогда не превышайте лечебную дозу (это 3 г в день). Второе — никогда не сочетайте приём алкоголя и парацетамола и не лечите им похмелье».