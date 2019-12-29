6 вопросов о внеурочке в школе

Ребёнок ходит в школу на уроки по программе, дополнительно занимается в кружках, а ещё посещает мероприятия, которые называют внеурочной деятельностью. Не все родители понимают, что это такое. Наш блогер Варвара Котельникова отвечает на шесть важных вопросов о внеурочной деятельности и объясняет, для чего она нужна.
1. Чем внеурочка отличается от допов
Внеурочная деятельность — это не классический урок. Если она организована в школе не формально, то должна быть построена иначе — это может быть кружок, секция, экскурсия, олимпиада, конференция, факультатив, классный час, игра и другие варианты. При этом внеурочная деятельность — часть образовательного процесса. Её форму и виды занятий устанавливает непосредственно школа. А дополнительные занятия — это то, что для ребёнка вне школы выбирают родители. Ни к согласованию со школой, ни к ФГОС они отношения не имеют.
В соответствии с ФГОС НОО, основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением в том числе и через внеурочную деятельность. Введена внеурочка для освоения основной образовательной программы. Полную версию документа можно прочитать здесь.
2. Чем она отличается от урока
По сути, внеурочная деятельность — это обучение, но с неформальным общением между детьми и между учителем и детьми. Тут нет отметочной системы, есть возможность подобрать максимально интересные занятия для ребёнка, которые могут проходить как в школе, так и в музее, театре или где-то ещё. То есть внеурочная деятельность может быть и совместным походом в зоопарк, где организацией процесса занимается школа.
Дети привыкают к «познавательному общению» и понимают, что обучение — это не только урок, класс и парта.
3. Как распределяется нагрузка
Максимальная недельная нагрузка на ученика — 10 часов. Она может распределяться равномерно между учебными днями или нет. Зависит от интересов детей, родителей и возможностей школы.
Проще говоря, занятия могут быть по два академических часа в неделю (если речь о пятидневной учебной неделе) или как-то иначе. Например, если мы планируем поход в театр или экскурсию в музей, то единоразово такое занятие может длиться три или более часов.
Внеурочные занятия могут проходить в учебную неделю, на каникулах или в выходные и праздничные дни. Это зависит от договоренностей школы и родителей.
4. Что изучают на таких занятиях
По ФГОС, внеурочная деятельность организована по направлениям, видам и формам.
Направления:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
- социальное.
Виды:
- игровая деятельность,
- познавательная деятельность,
- проблемно-ценностное общение,
- досугово-развлекательная деятельность,
- художественное творчество,
- социальное творчество,
- трудовая деятельность,
- спортивно-оздоровительная деятельность,
- туристско-краеведческая деятельность.
Формы:
- кружок,
- студия,
- секция,
- клуб,
- объединение,
- факультатив,
- научное общество,
- конференция,
- игра,
- соревнование,
- турнир,
- встреча,
- концерт,
- спектакль,
- практика,
- экскурсия,
- культпоход,
- туристический поход,
- субботник.
Другими словами, это могут быть такие занятия: музыка, искусство, танцы, спорт, астрономия, шахматы и другие.
5. Что такое пособия по внеурочной деятельности и зачем они нужны
Пособия по внеурочной деятельности похожи на те, что есть для обычных уроков. Выстроены по модульной структуре, которые рассчитаны на 17, 34 и 68 часов. Задания в основном составлены так, чтобы дети учились в игровой форме и общались. Это пособия для педагогов с готовой программой по тому или иному направлению. Но выбирать и предлагать направления, виды и формы занятий родители могут вместе с представителями школы.
6. Что важно
Перед тем как определиться с внеурочными занятиями, нужно учесть интересы и способности детей. Только так их занятия на внеурочке будут эффективными и интересными.
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Фото: Shutterstock (Pressmaster)
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