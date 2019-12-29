6 вопросов о внеурочке в школе

Ребёнок ходит в школу на уроки по программе, дополнительно занимается в кружках, а ещё посещает мероприятия, которые называют внеурочной деятельностью. Не все родители понимают, что это такое. Наш блогер Варвара Котельникова отвечает на шесть важных вопросов о внеурочной деятельности и объясняет, для чего она нужна.

1. Чем внеурочка отличается от допов

Внеурочная деятельность — это не классический урок. Если она организована в школе не формально, то должна быть построена иначе — это может быть кружок, секция, экскурсия, олимпиада, конференция, факультатив, классный час, игра и другие варианты. При этом внеурочная деятельность — часть образовательного процесса. Её форму и виды занятий устанавливает непосредственно школа. А дополнительные занятия — это то, что для ребёнка вне школы выбирают родители. Ни к согласованию со школой, ни к ФГОС они отношения не имеют.

В соответствии с ФГОС НОО, основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением в том числе и через внеурочную деятельность. Введена внеурочка для освоения основной образовательной программы. Полную версию документа можно прочитать здесь.

2. Чем она отличается от урока

По сути, внеурочная деятельность — это обучение, но с неформальным общением между детьми и между учителем и детьми. Тут нет отметочной системы, есть возможность подобрать максимально интересные занятия для ребёнка, которые могут проходить как в школе, так и в музее, театре или где-то ещё. То есть внеурочная деятельность может быть и совместным походом в зоопарк, где организацией процесса занимается школа.

Дети привыкают к «познавательному общению» и понимают, что обучение — это не только урок, класс и парта.

3. Как распределяется нагрузка

Максимальная недельная нагрузка на ученика — 10 часов. Она может распределяться равномерно между учебными днями или нет. Зависит от интересов детей, родителей и возможностей школы.

Проще говоря, занятия могут быть по два академических часа в неделю (если речь о пятидневной учебной неделе) или как-то иначе. Например, если мы планируем поход в театр или экскурсию в музей, то единоразово такое занятие может длиться три или более часов.

Внеурочные занятия могут проходить в учебную неделю, на каникулах или в выходные и праздничные дни. Это зависит от договоренностей школы и родителей.

4. Что изучают на таких занятиях

По ФГОС, внеурочная деятельность организована по направлениям, видам и формам.

Направления:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное,

социальное.

Виды:

игровая деятельность,

познавательная деятельность,

проблемно-ценностное общение,

досугово-развлекательная деятельность,

художественное творчество,

социальное творчество,

трудовая деятельность,

спортивно-оздоровительная деятельность,

туристско-краеведческая деятельность.

Формы:

кружок,

студия,

секция,

клуб,

объединение,

факультатив,

научное общество,

конференция,

игра,

соревнование,

турнир,

встреча,

концерт,

спектакль,

практика,

экскурсия,

культпоход,

туристический поход,

субботник.

Другими словами, это могут быть такие занятия: музыка, искусство, танцы, спорт, астрономия, шахматы и другие.

5. Что такое пособия по внеурочной деятельности и зачем они нужны

Пособия по внеурочной деятельности похожи на те, что есть для обычных уроков. Выстроены по модульной структуре, которые рассчитаны на 17, 34 и 68 часов. Задания в основном составлены так, чтобы дети учились в игровой форме и общались. Это пособия для педагогов с готовой программой по тому или иному направлению. Но выбирать и предлагать направления, виды и формы занятий родители могут вместе с представителями школы.

6. Что важно

Перед тем как определиться с внеурочными занятиями, нужно учесть интересы и способности детей. Только так их занятия на внеурочке будут эффективными и интересными.

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