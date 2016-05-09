А ты, Святик, мог бы лечь с гранатой под танк?

Есть у меня друг в нашем дворе. Зовут его Святик. А полностью – Святослав. Родители не от далёкого своего ума снабжают пятиклассника-сына разными пистолетами, которые стреляют пульками. Мальчик с радостью гоняется по двору за девчонками и стреляет, куда ни попади из своего оружия. Сегодня я видела у него настоящий муляж финского ножа, даже издалека спутала с настоящим. Святика я пытаюсь разоружить в прямом и переносном смыслах этого слова, но мальчик иногда, да появляется со своими страшилками.

И вот однажды я задала ему вопрос: «А ты мог бы, Святик, лечь с гранатой под танк или сделать эту гранату, как это делали твои сверстники в войну?». Вопрос этот прозвучал для него так неожиданно, что он задумался. Задумалась и я. И вспомнила о том, что есть у меня хорошие друзья, которые становят на путь истинный многих таких заброшенных в моральном отношении детей и подростков, которых, к сожалению, воспитывают родители, не имеющие представление о настоящем воспитании бойца.

Несмотря на приличный возраст, порой плохое самочувствие, домашние заботы, каждый из них щедро отдаёт своё время, свой опыт, жар своего сердца молодёжи, видя в ней будущее России.

Я снова возвращаюсь к своей теме о ростовском клубе «Патриот», который действует с конца 90-х годов прошлого века и в новом веке не приостанавливает ни на миг свою работу, привлекая в свои ряды новых союзников, которые помогают нести нелёгкое бремя духовного просвещения.

Очень важным условием для успешной работы клуба и того, что удалось добиться хороших результатов в патриотическом воспитании молодёжи, во внутриклубной работе служит то, что каждый член клуба серьёзно и ответственно относится к своей ветеранской работе в клубе, понимая её важность и актуальность в настоящее сложное, зачастую, бездуховное, время.

Поэты Павел Иванович Рюмин, Владимир Алексеевич Петров и Сергей Иванович Курносов подготовили и выпустили к празднованию Дня Победы новые сборники стихов, посвящённые этой знаменательной дате.

А в дни празднования запланировано провести многочисленные встречи с воинами ростовского гарнизона.

Нельзя не сказать о том, что вся деятельность клуба проводится на общественных началах. Получаемые от меценатов и от членских взносов средства идут на издание книг, плакатов, приобретение открыток, бланков, почётных грамот и благодарственных писем.

«Секретом» успехов в работе клуба «Патриот» по воспитанию молодёжи является то, что одноклубники тщательно готовятся к каждой встрече со школьниками, студентами, молодыми воинами, продумывают и согласовывают с педагогами темы своих выступлений, стараясь, чтобы они были актуальными, интересными и надолго оставались в памяти слушателей. Помогают тут и наглядные пособия: плакаты, фотографии, книги, вырезки из фронтовых газет.

Члены организационно-методической комиссии клуба заранее подготавливают методические разработки, справочные и информационные материалы, средства наглядной агитации для выступлений перед молодёжью, а также помогают оборудовать и пополнять школьные музеи и уголки боевой и трудовой славы.

К тому же многие члены клуба – люди большого жизненного опыта, были участниками многих славных дел, им есть о чём поведать подрастающему поколению, подсказать молодёжи правильный путь в жизни.

Расскажу только о трёх женщинах, которые не стали сидеть на лавочке и обсуждать, какие же негодные эти девчонки и мальчишки, что орут и хулиганят во дворе, а пошли в школы и лицеи, чтобы там рассказать и о себе и о той, прошлой жизни, из которой можно почерпнуть только одно – умение и желание жить и работать, несмотря ни на какие препоны.

Иноземцева Елена Васильевна родилась в 1939 году на Донбассе в семье горного инженера. В годы Великой Отечественной войны жила у бабушки, девчонкой работала в колхозе, на шахте, ухаживала за ранеными в военном госпитале.

После войны в Ростове трудилась на обувной фабрике имени Микояна. С 1994 года Елена Васильевна стала работать в клубе «Патриот». Вместе с мужем, участником войны, ветераном вертолётного завода, талантливым бардом – исполнителем авторских песен и романсов Владимиром Петровичем Ивановым, к сожалению, недавно ушедшим из жизни, выступала перед школьниками, студентами, молодыми воинами. Они вместе пели свои авторские песни. Им удалось вместе записать несколько кассет, которые потом стали исполнять другие самодеятельные коллективы, песни звучали по областному радио. Благодаря помощи вертолётного завода недавно вышла в свет книга «Струна» со стихами и песнями Владимира Иванова.

А Елена Ивановна продолжает активно заниматься патриотическим и культурным воспитанием молодёжи, причём абсолютно бескорыстно, выступает с чтение стихов мужа-фронтовика.

Пилипко Анна Николаевна родилась в 1923 году в селе Ильинка Кущёвского района Краснодарского края. После окончания школы в первые месяцы войны летом и осенью 1941 года их собрали всех вместе и отправили довольно далеко от родного дома возводить оборонительные рубежи под городами Батайск и Таганрог. Сколько она вырыла противотанковых рвов, сколько перекидала горькой, особенно тяжёлой в 1941 году земли, невозможно подсчитать, да и неважно это сейчас. Ведь тогда они были готовы идти на фронт, но их по малолетству не брали. Анна помогала в эвакуации наших раненых в боях солдат и офицеров в госпитали, а в начале 1943 года военкоматом добровольно была направлена в действующую армию в 27-ой отдельный мостовой железнодорожный батальон связисткой. Под Новочеркасском была ранена.

Батальон, в котором служила Анна Пилипенко, прошёл фронтовыми дорогами, строя и восстанавливая мосты, тоннели, железнодорожные пути на Кавказе, Кубани, в Румынии, Венгрии, Польше и Германии. День Победы наступил для Анны в Берлине. Но война для неё в мае 1945 года не закончилась. Батальон был переброшен в Маньчжурию на Дальневосточный фронт. Только в конце 1945 года молодая связистка вернулась домой в родную Ильинку. В 1948 году, приехав в Ростов, она поступила работать на Сельмаш, окончила вечернюю среднюю школу, институт народного хозяйства, трудилась в заводоуправлении, в электроцехе, ушла на пенсию с должности старшего инженера в 1979 году, проработав на Ростсельмаше более 30 лет. Уйдя на пенсию, Анна Николаевна сразу же включилась в активную ветеранскую работу, занимается патриотическим и нравственным воспитанием молодёжи, была избрана председателем первичной ветеранской организации в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

Богатова Лариса Николаевна родилась в 1926 году в городе Таганроге. Училась в школе в городе Каменске. В начале войны участвовала в подготовке оборонительных сооружений, в расфасовке бутылок с зажигательной смесью, в уборке урожая, собирала колоски. Потом с родителями была эвакуирована в город Андижан Узбекской ССР.

А родной Ростов в это время был оккупирован немцами.

Оккупанты любили ходить на местный базар.

После освобождения Ростова, окончила статистический техникум, финансово-экономический институт и осталась работать здесь же в качестве старшего лаборанта на кафедре политической экономии, преподавала бухгалтерские дисциплины. В 1964 году переехала в Москву, где закончила аспирантуру при сельскохозяйственной академии имении К.А. Тимирязева, работала в нескольких московских институтах, но зов родины оказался сильнее и она приняла решение вернуться на Дон, в Ростов, который оказался снова благосклонен к судьбе Ларисы: она работала в Управлении пищевой промышленности облисполкома, разработала несколько научно-методических рекомендаций, неоднократно поощрялась за научную деятельность.

Выйдя на пенсию в 1981 году, Лариса Николаевна на общественных началах работала в музее Дворца культуры железнодорожников, в областном совете ветеранов войны и труда, выдвигалась кандидатом в депутаты Ростовского областного Совета народных депутатов.

Бойко Нина Андреевна родилась в Ростове-на-Дону в семье врачей. Окончила среднюю школу. В годы Великой Отечественной войны девчонкой в эвакуации работала на оборонительных заводах в Томске и в Москве. Ветеран военного тыла. Она награждена Ленинской юбилейной медалью, а также медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет Победы», «60 лет Победы». Младший лейтенант медицинской службы.

После освобождения родного города от фашистских оккупантов, вернулась домой. Окончила зубоврачебную школу и почти 40 лет трудилась на ниве здравоохранения в Октябрьской сельском районе и в Ростове в поликлинике УВД облисполкома. Неоднократно поощрялась за хорошую работу, была избрана и долгое время работала председателем райкома профсоюза медицинских работников.

Нельзя не сказать доброго слова и о члене методической комиссии клуба полковнике в отставке Василии Даниловиче Бабешко, который не только часто бывает в школах, активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, но и продолжает работать старшим научным сотрудником Аксайского военно-исторического музея, проводит там экскурсии, знакомит посетителей с оружием и военной техникой, готовит к армейской службе будущих защитников Отечества. Принимали участие в этих экскурсиях и многие члены клуба «Патриот».

Хорошо воспринимает школьная аудитория уроки мужества, которые проводит фронтовик, бывший артиллерийский разведчик, старший лейтенант в отставке, член Союза писателей Дона Сергей Иванович Курносов.

На встречах с молодёжью он не только рассказывает о героических подвигах советских солдат, о том, как трудно далась Победа, но и читает молодёжи свои военные и лирические стихи. Немало своих книг подарил поэт школьным библиотекам.

Также положительно отзываются школьники и педагоги города об уроках мужества, которые проводят в учебных заведениях члены клуба «Патриот»: это – майор в отставке Борис Петрович Собкалов, капитан в отставке Марк Куприц, старший лейтенант медицинской службы Евгения Степановна Тюкина, бывший партизан Александр Григорьевич Малюк, полковник в отставке Владимир Алексеевич Петров, бывший юнга Балтийского флота Василий Стефанович Ткачёв и многие другие.

Добросовестной работой отличается ветеран войны, капитан в отставке, заместитель председателя клуба Клавдия Ивановна Кузнецова. Уроки мужества с учащимися она проводит очень содержательно и интересно, рассказывает ребятам о том, как наравне со взрослыми сражались с врагами в годы Великой Отечественной войны сыны полков, юные партизаны и подпольщики, как самоотверженно трудились подростки на оборонных заводах, о подвигах Зои Космодемьянской, Александра Матросова.

Много внимания уделяет Клавдия Ивановна клубной работе, подготовке и проведению заседаний правления клуба и общих собраний, руководит социально-бытовой секцией, со своим активом и лично посещает на дому и в госпиталях заболевших ветеранов, а по месту своего жительства, как представитель клуба «Патриот», участвует в работе общественной школьной комиссии.

Член клуба приняли участие в комплектовании экспонатами и восстановлении музея «Молодая гвардия» в школе №32. Уроженцами Ростовской области было 12 членов «Молодой гвардии». Этот музей, обладающий уникальными экспонатами был создан в 1962 году по инициативе педагогической общественности и родителей погибших молодогвардейцев и немногими из оставшихся в живых.

Торжественное открытие музея состоялось после ремонта, и директор школы пригласила на экскурсию всех членов клуба «Патриот». От клуба взял шефство над музеем Александр Павлович Стасюк – сын участницы организации сопротивления «Молодая гвардия» Надежды Ивановны Стасюк.

После капитального ремонта старого помещения в школе №61 вновь заработал музей Второго гвардейского Тацинского танкового корпуса, к созданию которого ветераны имеют самое непосредственное участие.

А ещё в канун празднования Победы над фашистской Германией, по инициативе членов клуба «Патриот» Николая Михайловича Кондрашова и Василия Даниловича Бабешко в течение двух дней – 28 и 29 апреля – состоялась межрегиональная встреча членов клуба «Патриот» с учащимися, педагогами и ветеранами, бывшими учениками и учителями школ №6 и №27 Новоалексеевского сельского округа Краснодарского края.

Эта встреча ветеранов и молодёжи Дона и Кубани прошла торжественно. Заранее был составлен план проведения встреч в школах, торжественных линеек и митингов, концертных программ хора «Подвиг» и художественной самодеятельности кубанских школьников.

Самое же главное, чего хотели посланцы столицы Дона это – встретиться с молодёжью, рассказать о фронтовиках, принёсших нам Победу, способствовать активизации военно-патриотического и нравственного воспитания школьников, а также укрепить дружбу донских и кубанских ветеранов. И надо сказать: всё намеченное было выполнено.

Так за годом год проходит время. И в нём ветераны чувствуют себя не затерявшимися, а вполне боевой единицей, главную задачу которой они представляют себе чётки и ясно – быть в строю хороших людей и привлекать в свой строй других людей, маленьких и больших. Станет ли в этот строй мой друг Святик – покажет время. А хотелось бы, несмотря на то, что его мама с Украины и периодически уезжает туда, неизвестно за какими делами, извращаясь злой и издёрганной: нехорошие слухи ходят о ней. А сын Святик растёт на российской земле и ходит в российскую школу.