Как не надо купать младенца: 5 вредных советов

Если бы вредные советы давал только Григорий Остер в одноименной книге, всем жилось бы легче: прочитали, посмеялись и сделали с точностью до наоборот, то есть правильно.

Но в реальной жизни «советчиков» куда как больше, да и рекомендации их нередко выглядят вполне правильными. Мамы берут с них пример, совершая в результате ошибки – иногда смешные, а иногда и опасные для здоровья крохи. В этой статье хотелось бы рассказать об основных вредных советах, которые можно услышать о купании новорожденных.