7 вопросов о прогулках с детьми

Точных цифр, при какой температуре повышается риск обморожения, нет. Поскольку это зависит не только от температуры на улице, но и от силы ветра. При температуре -25°С и отсутствии ветра можно недолго погулять. А вот при сильном ветре и температуре даже -10°С можно легко обморозить тонкую кожу ребенка.