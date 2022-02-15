«Начнем с чужих детей»: школа в США открыла втайне от родителей ЛГБТ-клуб для шестиклашек

РУССТРАТ

Создатели школьного ЛГБТ-клуба в Калифорнии вовлекали в него учеников без ведома родителей и делились опытом с другими педагогами

Жительница Калифорнии подала в суд на школьные власти за то, что две учительницы, руководившие внеурочным ЛГБТ-клубом, приучили ее 11-летнюю дочь идентифицировать себя как трансгендера, заставили принять мужское имя и склоняли к смене пола.

Как выяснилось, преподаватели следили за Google-запросами своих учеников и брали на заметку тех ребят, кто проявлял хоть какой-то интерес к гей- или транс-тематике. Все делалось втайне от родителей — и на этот счет активистки давали детям специальные инструкции. Зато от коллег секретов не было: несколько месяцев назад обе учительницы провели закрытый семинар для калифорнийских педагогов о том, как лучше завлекать в гей-кружки детей из консервативных семей.

А на другом конце Америки, в Иллинойсе, не утихает скандал вокруг «Клуба Сатаны», организованного в школе для детей с 1 по 5 классы с целью их знакомства с «научным, рационалистическим, не суеверным мировоззрением». Ученикам раздавались флайеры, где говорилось, что Сатана даст им индивидуальную свободу.

Тем временем в Пенсильвании учитель заставлял белых пятиклассников извиняться за их цвет кожи перед темнокожими учениками, элитная школа в Нью-Йорке, в которой учился Джон Кеннеди, решила убрать из даты основания (1628 год) на своем логотипе «расистскую» аббревиатуру A.

D. (от Рождества Христова), а Мичиган никак не придет в себя после заявления одной из матерей: по ее словам, в унисекс-туалете одной из школ штата был установлен лоток для детей-«фурри», которые считают себя кошками.

Что вообще происходит? Институт РУССТРАТ уже рассказывал о том, что пресловутая повестка пробуждения (wokenism) давно и прочно оккупировала американские школы, в том числе в ЛГБТ-сфере, но неужели все настолько плохо? И главное — что делать нам, если и когда это безобразие докатится до России?

«Учителя склоняли дочь сменить пол»

19 января 2022 года жительница калифорнийского города Салинас Джессика Конен подала в суд на школьный округ Spreckels Union за поведение двух учительниц средней школы Buena Vista, Лори Калдиеры и Келли Бараки. По словам Конен, в 2019 году те завербовали ее дочь-шестиклассницу, чтобы она присоединилась к их школьному «Клубу равенства».

Там Калдиера и Бараки рассказали 11-летней девочке, что она может быть бисексуалкой и трансгендером, хотя тогда она даже не понимала значения этих слов. Учителя призвали шестиклассницу изменить имя на мальчиковое и специально проинструктировали ничего не рассказывать дома о своей новой личности, потому что «матери доверять нельзя».

Затем Калдиера и Бараки подсунули ребенку статьи о том, как скрыть свой трансгендеризм от родителей, и потребовали прочитать их, утверждает Джессика. Без ее ведома школа составила для ее дочери «план гендерной поддержки», в котором преподавателям предписывалось обращаться к ребенку по новому имени и с мужскими местоимениями, а также позволять ходить в туалет для учителей.

Все это время вплоть до осени 2021 года Конен не знала, что происходит, и перемены в поведении дочери списывала на ее личные особенности. В декабре Джессика пришла разбираться на школьное собрание, но ей даже не дали закончить эмоциональную речь, поддержанную другими родителями в зале. И тогда она пошла в суд, заручившись поддержкой адвоката Хармит Диллон, которая одно время была вице-председателем Республиканской партии Калифорнии. Налицо — узурпация родительских прав со стороны учителей и школы, резюмировала Конен, и в качестве компенсации потребовала 10 тысяч долларов отступного.

Здесь надо уяснить правила игры, по которым сейчас разворачивается судебный процесс. Конен и Диллон не выступают, да и не могут выступать против самих секс-меньшинств, которых в самом «радужном» штате Америки — пруд пруди. Суть их претензий — даже не в избыточной гей-пропаганде среди гетеросексуальных детей, а в сокрытии важной информации от родителей, которые имеют абсолютное право знать, чему школы учат их детей. Это право неоднократно постулировал Верховный суд США, и теперь оно было нарушено.

«Клуб равенства», впоследствии переименованный в «You Be You» («Будь собой»), — тоже не какой-то нелегальный притон училок-извращенок, а вполне официальное заведение, созданное для решения проблем школьников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. При всей толерантности к извращениям в США тамошние «голубоватые» подростки частенько ощущают себя изгоями среди сверстников, и иногда им действительно некуда обратиться за помощью. Для них-то и были, по идее, созданы подобные клубы, которые в Штатах называются Gay-straight alliances (GSA, Альянсы геев и гетеросексуалов).

В реальности все оказалось совсем не так, утверждает в своем иске Конен: никакой помощью «Клуб равенства» не занимался. Вплоть до того, что занятия в нем проходили не после уроков, а вместо ланча — специально чтобы родители ничего не заподозрили из-за долгого отсутствия детей. Само членство школьников в клубе было секретным и держалось в тайне от их родителей. И случай с дочерью Конен, как успели раскопать консервативные журналисты, — далеко не единственный.

«Лучше начать с чужих детей»

Как же Конен узнала о подлинной причине изменений, произошедших с ее дочерью? Да просто Калдиера и Бараки сами проболтались — только не где-то в баре или в чате, а на конференции Калифорнийской ассоциации учителей, прошедшей в Палм-Спрингс 29-31 октября под замысловатым названием «Проблемы ЛГБТК+ 2021 года. За пределами двоичного: идентичность и возможности воображения».

На этой конференции Бараки и Калдиера провели семинар «Как вести GSA-клубы в консервативных сообществах», на котором-то и вывалили на коллег свои ноу-хау. Как скрывать гей-пропаганду от родителей. Как инструктировать школьников, чьи семьи против членства в таком клубе. Как, пользуясь дистанционным обучением, следить за учениками — что они там ищут в Google-поиске? Как распознавать сексуальную ориентацию шестиклашек по их поведению на уроках. И как правильно завлекать в клуб тех деток, которые вовсе не желают в него ходить.

Весь этот богатый опыт совращения малолетних, которым поделились две школьные учительницы, стал достоянием общественности благодаря утечке с конференции. Ее опубликовала Эбигейл Шриер, автор книги «Непоправимый ущерб: трансгендерное увлечение соблазняет наших дочерей». К слову сказать, у одной из обвиненных учительниц, 52-летней Лори Калдиеры, один из сыновей тоже родился девочкой, выяснила на днях The Daily Mail…

«Всегда помните, что молодежь — движущая сила перемен, — вещала Калдиера на конференции. — Если вы хотите создать новый мир, то лучше всего начать с чужих детей».

И плевать на чье-то мнение, поскольку я в школе — на постоянном контракте, продолжала откровенничать активистка. Оппоненты могут злиться сколько угодно, но уволить меня за ведение клуба они не в силах! Ведь я занимаюсь темой прав человека и справедливости, а Калифорнийская ассоциация учителей предоставила мне для этого все необходимые инструменты и ресурсы, говорила Калдиера.

Не удивительно, что преподавательская среда встала на защиту попавшихся коллег. Школьный округ Spreckels Union хоть и отправил Калдиеру и Бараки в отпуск на время внутреннего расследования, все же заявил о том, что клуб «You Be You» был и остается жизненно важной частью культуры их школ и что он непременно вновь откроется для учеников.

У Департамента образования Калифорнии — тоже рыльце в пушку: еще в 2019 году он разработал руководство для учителей о том, как втайне от родителей разговаривать со школьниками об их сексуальных проблемах. В его брошюрах встречаются такие отсылки к «новой нормальности» в сексе, за демонстрацию которых ребенку в частном порядке в тех же Штатах можно легко загреметь в тюрьму. Еще один школьный округ в штате выпустил программу ознакомления с ЛГБТ-тематикой для четырехлетних (!) детей.

А либеральная пресса вовсю налегает на то, что учительницы… вообще ни в чем не виноваты. Дескать, законодательство «Золотого штата» защищает право учащихся на неприкосновенность частной жизни в отношении гендерной идентичности — и поэтому ставить в известность родителей было не только необязательно, но и противозаконно. К тому же, обсуждать со школьниками гей-тематику калифорнийским учителям вовсе не запрещается, заявляют защитники Калдиеры и Бараки. Как нет и нормы, препятствующей следить за онлайн-активностью учеников через GoGuardian — онлайн-приложение, которое используется в тысячах американских школ.

«Да что же такое творится! — сетуют в ответ консервативные американцы. — У нас запрещен секс с 17-летними, потому что они слишком юны, чтобы принять взрослое решение. Зато 11-летний ребенок, оказывается, может сам решать, менять ли ему пол. Это нормально? Для этого он достаточно взрослый?! И ведь находятся доктора, которые выписывают этим детям таблетки, навсегда изменяющие их тела… Мир сошел с ума!»

Да, американский мир сошел с ума. Согласно последнему опросу Института Гэллапа, рекордные 62% жителей США довольны тем, как учитываются права представителей ЛГБТ в их стране. Сам институт оценивает это как доказательство перехода гей-сообщества из разряда аутсайдеров в мейнстрим. Еще одно «достижение» — 70% американцев (55% республиканцев и целых 83% демократов) поддерживают гей-браки, утверждает тот же Гэллап.

При этом 5,6% американцев относят себя к ЛГБТ — это тоже исторический рекорд. Цифра не такая уж и мизерная, учитывая что среди опрошенных представителей поколения Z (1997–2002 г. р.) геями, лесбиянками, бисексуалами или транссексуалами считают себя 15,9% — каждый шестой.

Есть и другие цифры: по данным Бюро переписи населения США за 2021 год, лишь 85% взрослых американцев смогли назвать себя гетеросексуалами, чья нынешняя гендерная идентичность полностью соответствует их полу при рождении.

«Дети лезут к нам с расспросами»

Как же относиться к этому нам, жителям России? Легче всего заявить про американцев: «Так им и надо!» — в святой уверенности, что в нашу-то страну это поветрие никогда не придет. Куда сложнее — лично проверять школьные учебники и программы у своих детей, следить за бесконечной реформой образования и координироваться с другими родителями.

И совсем тяжело бывает лезть в личную жизнь собственного ребенка. Для многих родителей не под силу даже деликатно поинтересоваться, чем он увлечен. Какие паблики просматривает, на кого подписан, какие сайты посещает. Всегда подспудно надеешься, что природа возьмет свое и что твое чадо как-нибудь само во всем разберется. «Современные детки все знают лучше нас!» — успокаиваем мы себя.

Между тем стандартной защитной реакцией гей-лесби-транс-активистов в американских школах служит фраза «Дети лезут к нам с расспросами». Об этом же заявляют в свое оправдание Лори Калдиера и Келли Бараки: мол, мы всего лишь отвечали ученикам, мы единственные на всем белом свете разговаривали с ними!

«Мы просто даем ответы на вопросы ваших детей!» — таков лозунг всех продвигающих ЛГБТ-повестку, будь то разработчики секс-курсов для семиклашек или продюсеры голливудских мультфильмов, у которых всегда есть что сказать на этот счет. Имеются ответы и у Белого дома, принявшего в 2021 году настоящий манифест идеологического колониализма — Меморандум о продвижении прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов (LGBTQI+) во всем мире.

«Соединенные Штаты находятся в авангарде борьбы [за ЛГБТ-права], выступая и твердо отстаивая наши самые дорогие ценности <...> с использованием всего спектра дипломатических и вспомогательных инструментов, в том числе финансовых санкций, визовых ограничений и других действий», — говорится в меморандуме.

Речь идет не просто о защите «угнетенных меньшинств», но и о продвижении легализации однополых браков во всем мире и о «прорывном взгляде» человечества на гендерную идентичность. За этим непременно последуют новые попытки пропаганды ЛГБТ-идеологии среди несовершеннолетних. Все это Вашингтон планирует закрепить на уровне международного права — с суровым наказанием для нарушителей. Противостоять этому накату способно лишь сильное государство с невыветренными понятиями о добре и зле.

Так что же делать нам, простым родителям? Для начала — разговаривать. Не молчать. Обсуждать неудобные темы со своими детьми, добиваясь их доверия в первую очередь. Вести дискуссии друг с другом. Устраивать собственные конференции. И искать ответы на самые сложные вопросы — не дожидаясь, пока их нам услужливо подсунут Лори Калдиера и Келли Бараки.

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