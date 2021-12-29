«Делать что-то за детей — это неуважение». Как вырастить уверенного в себе ребёнка

Почему одни дети вырастают неуверенными в себе и ведомыми, а другие — смелыми и дерзкими? Притом что у всех у них были заботливые родители. Психолог Кевин Леман, автор книги «Новый ребенок к пятнице. Воспитание без криков и наказаний за 5 дней» (издательство «Бомбора») уверен: родительская забота просто бывает разной. И по-разному влияет на самооценку детей. Подробности — в отрывке из книги.

Повысить самооценку или помочь ребенку чему-то научиться?

Я знал одного паренька, который был настоящим непоседой и комиком. Его выгнали из четвертого класса, потому что он сунул руку в штаны, вытащил палец из ширинки и помахал им перед девочками. Потом его выгнали из младших скаутов в возрасте одиннадцати лет за «непредсказуемое поведение». Затем с курса математики для «чайников» (чтобы они могли хотя бы рассчитываться в магазине, когда закончат школу) в выпускном классе школы. Он был из тех парней, над которым все смеялись, но от которого не ждали ничего путного. Никто, кроме его матери, не верил в него.

А потом вмешался Винсент Стернс, учитель английского языка старших классов. Он никому не прощал фокусов и четко сформулировал свои ожидания. Этот ребенок за все свои годы учебы почти не делал домашнюю работу, но задания мистера Стернса он выполнял.

Парень впервые принял вызов. Угадайте почему? Мистер Стернс очень высоко оценил способности юноши и ожидал от него столь многого, что даже посторонний обратил бы на это внимание.

В чем же разница?

1. Ожидания были ясны. Вероятности недопонимания

не было.

2. Взрослый человек ожидал самого лучшего… и он это

получил.

Не имело значения, что успеваемость мальчика была хуже некуда. Не имело значения, что он получал удовольствие оттого, что паясничал и привлекал к себе внимание, и об этом знали все. Учитель дал молодому человеку второй шанс.

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Ожидайте лучшего, получайте лучшее

В наши дни родители чрезмерно озабочены самооценкой ребенка. «Я хочу, чтобы Джонни был доволен собой», — говорит мать. И что же она делает? Изо всех сил старается убрать все препятствия в жизни ребенка и сделать за него то, что ему следовало бы выполнить самому. Мать думает, что помогает ему с самооценкой, но что же происходит на самом деле? Она посылает отрицательное сообщение: «Я думаю, ты настолько глуп, что не можешь сделать это сам, так что я выполню это за тебя».

Это как с однократным высказыванием. Если вы напоминаете детям больше, чем один раз, вы как бы говорите: «Ты такой тупой, я не думаю, что ты поймешь, поэтому повторю». Вообще-то, если сказать один раз, это явно повышает вероятность того, что вас услышат и последуют указаниям.

Многие дети «глухи к тому, что говорит мама», и на то есть причина. Во-первых, вероятнее всего, она повторит это несколько раз, во-вторых, через какое-то время она сдастся и сделает все сама.

Делать что-то за детей означает проявлять к ним неуважение

Ожидать «самого лучшего» с учетом того, что оно отличается в зависимости от вида деятельности, возраста детей и их особенных талантов, — это уважение. Каждый ребенок живет в соответствии

с вашими ожиданиями от него. Не бойтесь ставить высокую планку (дети могут сделать гораздо больше, чем вы себе представляете), но и не забывайте давать ребенку время на заметный прогресс.

Двоечник не станет лучшим в классе, если два вечера подряд посидит за учебником. Но если вместо привычной двойки он принесет тройку — это повод отпраздновать! И четырехлетняя девочка, которая решила убрать свою комнату самостоятельно, вряд ли сделает все идеально. Обязательно оцените ее стремление и не бросайтесь на ее глазах переделывать ее работу.

Значит ли это, что вы никогда не должны помогать своему ребенку? Нет. Вы — капитан корабля «Хорошая семья», плывущего по морю жизни. Подобно всем отличным капитанам, вы должны нести ответственность за судно и знать, где скрываются рифы. А еще нужен порт, чтобы знать, куда вы движетесь. Временами некоторые из ваших пассажиров будут падать за борт, и ваша задача — кинуть им спасательный круг и не дать утонуть.

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Уверенность в себе или уверенность по жизни?

Существует большая разница между детьми, которые, столкнувшись с проблемой, думают: «Я сумею с этим справиться», — и теми, кто уверен: «Все как-нибудь разрешится». Последним всего лишь нужно подключить к проблеме родителей, после чего можно расслабиться, потому что все с этого момента как-нибудь да решится.

Уверенный в своих силах ребенок, окончив школу, вылетит из гнезда. Тот, кого вы с пеленок оберегали от любых неурядиц, если и вылетит, то обязательно скоро вернется. Таких детей я называю «бумерангами».

Как-то раз на моем семинаре одна мамочка жаловалась на стресс от воспитания, выгорание и отсутствие возможности уделить внимание карьере и личной жизни. Я думал, у нее пара малышей-погодков, двух и трех лет, оказалось, у нее уже взрослые дети: один — выпускник школы, а второй — колледжа, и ни один из них не планирует покидать свои детские комнаты. Была еще одна мама, которая старалась никогда не водить своего ребенка в магазин игрушек. Она боялась, что он увидит огромный выбор и расстроится, когда поймет, что больше одной игрушки ему не купят. Поэтому она ходила за игрушками исключительно сама, лишая ребенка и возможности самостоятельного выбора, и возможности пострадать оттого, что ты чего-то не можешь получить.

Чувствовать себя несчастным — это важный опыт. Сделать неправильный выбор и потом сожалеть о нем — это важный опыт. Осознать, что твоя мама не может купить тебе самую большую игрушку, и решить, что, когда вырастешь, обязательно заработаешь много денег и сам ее себе купишь, — это важный опыт.

Именно ощущение несчастья заставляет нас искать выход

В следующий раз выбрать игрушку, с которой можно играть долго и придумывать разные вариации игры. Договориться с мамой, что большую игрушку она купит на день рождения, и долго ее ждать. Решить откладывать на дорогую игрушку из карманных денег. Спросить у мамы, на каких условиях она купит большую игрушку, и приложить все усилия, чтобы эти условия выполнить.

Вы лишаете ребенка всех этих важных эмоций, размышлений, выборов, когда принимаете решение за него или, если что-то не понравилось, в ближайшее время просто покупаете ему следующую.

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Как формируется самооценка

Мы уже говорили об отношении, поведении и характере,

о том, насколько они важны в жизни ребенка. Есть и вторая

группа параметров:

Принятие

Принадлежность

Компетентность

Это три столпа самооценки для любого человека.

1. Принятие

Помните, дети жаждут вашего одобрения. Безоговорочное принятие вами ребенка означает в его развитии все. Ребенок живет в соответствии с теми ожиданиями, которые вы возлагаете на него. Если своими словами и действиями вы отражаете мысль «Ты самый тупой человек, которого я когда-либо видел», у него сформируется очень низкая самооценка и не будет ощущения, что он сможет чего-то добиться. Если своими словами и действиями вы отражаете мысль «Эй, парень, дерзай; я знаю, что ты справишься», вы формируете здоровую самооценку.

Дети долго-долго находятся на седьмом небе от счастья всего лишь от одного комплимента

Только учтите, что этот комплимент должен быть правдивым, а не выдуманным (подробнее об этом ниже). Иначе любой ребенок вас раскусит. «А, я понял. Даже если я просто плюну на листок бумаги, они меня похвалят. Похоже, многого они от меня не ждут».

Если дети не находят безусловного принятия в доме, они будут искать его на улице, в школе и в интернете. Если вы будете постоянно критиковать его голубую челку, выбор музыки, нелепые (с вашей точки зрения) штаны, дома он сведет разговоры к минимуму (спасибо наушникам и телефону), зато начнет с удвоенной энергией искать одобрения у сверстников.

Значит ли это, что вы должны принимать любые его поступки и решения? Отнюдь! Каким бы сильным ни было влияние сверстников, это вы оплачиваете его телефон, мешковатые штаны и краску для волос. Просто старайтесь не запрещать и не критиковать все. Выберите то, что для вас неприемлемо, а то, что некритично — разрешите и примите. Большинство радикальных экспериментов начинается в подростковом возрасте и там же заканчивается.

2. Принадлежность

Каждый ребенок должен принадлежать к чему-то. Будет ли это ваш дом или группа сверстников? Банды в южной центральной части Лос-Анджелеса процветают, потому что обеспечивают чувство принадлежности детям из неблагополучных семей. Там есть общий идентификатор — нечто, чего эти дети не получают дома.

С самого начала создайте свой дом как место принадлежности. Дайте членам семьи право голоса при принятии решений. Прислушайтесь к тому, что говорят и думают другие. Поддерживайте друг друга в любых делах. Вместо взваливания на ребенка множества внеклассных занятий сделайте выбор с умом, чтобы хватало времени на семейные дела.

Не исключайте семейные обеды, проводите каникулы семьей. Друзья изменятся, а семья останется.

Выразите своими действиями мысль «Мы — семья. Мы вместе»

Когда новая знакомая предложила пятнадцатилетней Мелани сигарету, та просто ответила: «Нет, спасибо. Мы, Крейберны, не курим». Поскольку Мелани питала сильное чувство принадлежности к семье, ей совсем не нужна была сигарета. Она нравилась себе такой, какая есть. Ее характер зиждился на столпах принятия и принадлежности, потому что предпочтение отдавалось времени в кругу семьи, а занятия вне его ценились мало. Мелани знала, кто она такая: Крейберн.

Знают ли ваши дети, к чему они принадлежат? Если у вас в доме нет чувства «принадлежности», отношений не будет. Без отношений ваши правила, слова и действия не означают ничего. Клин между родителями и детьми приведет их к поиску принятия и принадлежности вне дома.

3. Компетентность

Хотите расширить возможности своих детей? Наделите их ответственностью. Когда ребенок проявляет инициативу и хочет выполнить какую-то работу, будь то кормление собаки, починка велосипеда, приготовление ужина, скажите: «Молодец. Я рада, что ты этим займешься». Ребенок должен почувствовать, что вы не только ему доверяете это дело, но и видите в нем достаточно способностей, чтобы сделать это особенно хорошо. В этот момент он думает: «Мама и папа верят, что я смогу это сделать. Я немного волнуюсь. Надо постараться. Они рассчитывают на меня».

Ребенок не преуспевает, когда родители делают все за него. По-настоящему у человека развивается самооценка, когда он вносит свой вклад в проект или выполняет его сам.

«Проекты» могут заключаться в том, чтобы достать молоко из холодильника или сделать бутерброды с арахисовым маслом и джемом, если ребенок маленький. Семилетний может приготовить себе обед в школу, а только что получивший водительские права — съездить за продуктами. Если вы позволяете своим детям быть компетентными, они и будут такими. А если у них не получится? Они поймут, как в следующий раз сделать все по-другому. По мере того как

увеличивается количество обязанностей, повышается их уверенность в собственной компетентности.

Вот так дети готовятся выйти во взрослый мир здоровыми, действующими членами общества.

Дети жаждут от вас принятия. Они хотят ощущать свою

принадлежность к семье. А еще они хотят показывать свою

компетентность.

Если они не получат все это от вас, то станут искать в кругу своих сверстников. В мире ребенка вы значите гораздо больше, чем думаете, вот почему воспитание важнее, чем вы себе представляете.