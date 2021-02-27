Самые вкусные соусы

1. Сацебели

Томатная паста (густая) — 200 г Вода — 200 г Кинза — 2 пуч. Чеснок — 4-5 зуб. Аджика (не соус, а приправа в баночке) — 1 ч. л. Уксус (столовый) — 1 ч. л. Соль (по вкусу) — 1 ч. л. Перец чёрный (молотый) — 0,25 ч. л. Хмели-сунели — 1 ст. л. Приготовление: Режем кинзу мелко, добавляем к зелени чеснок, продавленный через чеснокодавилку, столовую ложку с верхом хмели-сунели, уксус, перец и аджику. Добавляем томат и перемешиваем. Добавляем воду.Хорошо перемешиваем. И солим. На свой вкус. Запах умопомрачительный, поверьте мне! Всё, наш сацебели готов. Можете слить его в баночку с завинчивающейся крышкой. В холодильнике может стоять спокойно в течение недели и больше. Каша, мясо, котлеты, макароны,чебуреки, пирожки, даже просто хлеб с этим соусом заиграют радугой вкуса! Единственное, что не любит этот соус - разогрева. Не разогревайте его! Употребляйте только в таком вот "живом" виде. Ингредиенты:Томатная паста (густая) — 200 гВода — 200 гКинза — 2 пуч.Чеснок — 4-5 зуб.Аджика (не соус, а приправа в баночке) — 1 ч. л.Уксус (столовый) — 1 ч. л.Соль (по вкусу) — 1 ч. л.Перец чёрный (молотый) — 0,25 ч. л.Хмели-сунели — 1 ст. л. Приготовление: Режем кинзу мелко, добавляем к зелени чеснок, продавленный через чеснокодавилку, столовую ложку с верхом хмели-сунели, уксус, перец и аджику. Добавляем томат и перемешиваем. Добавляем воду.Хорошо перемешиваем. И солим. На свой вкус. Запах умопомрачительный, поверьте мне! Всё, наш сацебели готов. Можете слить его в баночку с завинчивающейся крышкой. В холодильнике может стоять спокойно в течение недели и больше. Каша, мясо, котлеты, макароны,чебуреки, пирожки, даже просто хлеб с этим соусом заиграют радугой вкуса! Единственное, что не любит этот соус - разогрева. Не разогревайте его! Употребляйте только в таком вот "живом" виде.

2. Домашний майонез

Желток яичный (вареные 2 шт. + 2 шт. сырые) — 4 шт Горчица (готовая, у меня домашняя моя, если покупная не острая побольше добавить, по вкусу.) — 1 ч. л. Соль (морская, или обычную) — 1 ч. л. Сахар — 1 ч. л. Масло растительное (можно добавить оливковое, кунжутное масло) — 400 мл Сок лимона (свеже выжатый) — 2 ст. л. Вода (кипяченая холодная) — 50 мл Приготовление: Все продукты, за исключением масел, лимонного сока и воды помещаем в литровую стеклянную банку. На маленьких оборотах взбиваем миксером. Вливаем тоненькой струйкой подсолнечное масло, не переставая взбивать. Вскоре Вы увидите, масса очень загустеет, миксеру будет трудно взбивать, добавим тоненькой струйкой воду. Теперь влить лимонный сок и взбить!Майонез получается очень густой, если Вы любите пожиже, как покупной, добавьте побольше воды! Вливать тоненькой струйкой, не переставая взбивать! И смотрите на результат.Приятного аппетита!!! Заправляем салат и не боимся консервантов, загустителей, стабилизаторов и красителей! Ингредиенты:Желток яичный (вареные 2 шт. + 2 шт. сырые) — 4 штГорчица (готовая, у меня домашняя моя, если покупная не острая побольше добавить, по вкусу.) — 1 ч. л.Соль (морская, или обычную) — 1 ч. л.Сахар — 1 ч. л.Масло растительное (можно добавить оливковое, кунжутное масло) — 400 млСок лимона (свеже выжатый) — 2 ст.л.Вода (кипяченая холодная) — 50 мл Приготовление: Все продукты, за исключением масел, лимонного сока и воды помещаем в литровую стеклянную банку. На маленьких оборотах взбиваем миксером. Вливаем тоненькой струйкой подсолнечное масло, не переставая взбивать. Вскоре Вы увидите, масса очень загустеет, миксеру будет трудно взбивать, добавим тоненькой струйкой воду. Теперь влить лимонный сок и взбить!Майонез получается очень густой, если Вы любите пожиже, как покупной, добавьте побольше воды! Вливать тоненькой струйкой, не переставая взбивать! И смотрите на результат.Приятного аппетита!!! Заправляем салат и не боимся консервантов, загустителей, стабилизаторов и красителей!

3. Салатная заправка

Мука — 1 ст. л. Порошок горчичный — 2 ч. л. Сахар — 4 ч. л. Соль — 1/4 ч. л. Яйцо — 2 шт Уксус (из белого вина, 6%) — 80 мл Сливки — 150 мл Приготовление: Муку, горчичный порошок, сахар и соль соединить в чашке. Вбить яйца, размешать до однородной массы и ввести уксус. Массу сварить на водяной бане до загустения, постоянно помешивая венчиком. Для этого понадобится 3-4 минуты. Снять с огня и оставить до полного остывания. В остывшую массу ввести сливки (жирность на Ваше усмотрение). Сливки можно частично заменить молоком, но не больше 1-2 ст.л., также можно добавить несколько ложек молока, если соус окажется слишком густым. Попробовать соус на вкус, при надобности добавить несколько капель лимонного сока. Соус должен получиться довольно густым и с насыщенным вкусом. Заправку можно хранить в плотно закрытой посуде в холодильнике 1-2 недели. Ингредиенты:Мука — 1 ст. л.Порошок горчичный — 2 ч. л.Сахар — 4 ч. л.Соль — 1/4 ч. л.Яйцо — 2 штУксус (из белого вина, 6%) — 80 млСливки — 150 мл Приготовление: Муку, горчичный порошок, сахар и соль соединить в чашке. Вбить яйца, размешать до однородной массы и ввести уксус. Массу сварить на водяной бане до загустения, постоянно помешивая венчиком. Для этого понадобится 3-4 минуты. Снять с огня и оставить до полного остывания. В остывшую массу ввести сливки (жирность на Ваше усмотрение). Сливки можно частично заменить молоком, но не больше 1-2 ст.л., также можно добавить несколько ложек молока, если соус окажется слишком густым. Попробовать соус на вкус, при надобности добавить несколько капель лимонного сока. Соус должен получиться довольно густым и с насыщенным вкусом. Заправку можно хранить в плотно закрытой посуде в холодильнике 1-2 недели.

4. Соус «Бешамель»

Молоко — 250 мл Масло сливочное — 20 г Мука — 2 ст. л. Соль (по вкусу) Перец черный (по вкусу) Приготовление: В посуду, которая подходит для микроволновой печи, кладем сливочное масло. Ставим в микроволновку секунд на 30-40 на максимальной мощности, масло должно растопиться. Добавляем муку, тщательно размешиваем.В это время наливаем молоко в пиалу и ставим на 2 минуты в микроволновку, доводим молоко до кипения.В смесь муки и масла добавляем по вкусу соль и перец, вливаем горячее молоко. Тщательно размешиваем. Теперь ставим соус в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту. Вынимаем, перемешиваем. Если хотите, чтобы соус был погуще, можно поставить соус еще на 30 секунд в микроволновку. Перемешать. Соус готов! Его можно подавать к рыбе, мясу, овощам, можно добавить в запеканки и супы-пюре. Очень быстро и вкусно! Ингредиенты:Молоко — 250 млМасло сливочное — 20 гМука — 2 ст. л.Соль (по вкусу)Перец черный (по вкусу) Приготовление: В посуду, которая подходит для микроволновой печи, кладем сливочное масло. Ставим в микроволновку секунд на 30-40 на максимальной мощности, масло должно растопиться. Добавляем муку, тщательно размешиваем.В это время наливаем молоко в пиалу и ставим на 2 минуты в микроволновку, доводим молоко до кипения.В смесь муки и масла добавляем по вкусу соль и перец, вливаем горячее молоко. Тщательно размешиваем. Теперь ставим соус в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту. Вынимаем, перемешиваем. Если хотите, чтобы соус был погуще, можно поставить соус еще на 30 секунд в микроволновку. Перемешать. Соус готов! Его можно подавать к рыбе, мясу, овощам, можно добавить в запеканки и супы-пюре. Очень быстро и вкусно!

5. Кетчуп домашний

Помидор — 10 кг Перец болгарский (красный) — 0,5 кг Яблоко (какие будут) — 1 кг Лук репчатый — 1 кг Перец красный жгучий (наличие и количество по желанию) Соль (по вкусу) Сахар (обязательно 1 ст, далее по вкусу) Уксус (у меня винный) — 4 ст. л. Аспирин (в таблетках) — 20 шт Приготовление: Яблоки и болгарский перец очищаем от семян, лук чистим, режем все на произвольные (не слишком мелкие) кусочки, кладем в большую кастрюлю. Стручок острого перца не очищаем, просто режем на 2-3 кусочка и тоже кладем в кастрюлю.Туда же режем помидоры, от кожицы не очищаем, вырезаем только место соединения с плодоножкой. Ставим на огонь и варим, пока все продукты не станут мягкими, дольше всего варится в этой смеси лук, так что ориентируемся на него. Можно варить все это вечером, за ночь масса остывает, и утром легко протирается. Дважды. Один раз через большой дуршлаг - чтобы избавиться от шкурок и получить пюре, второй - через мелкое сито, чтобы избавиться от помидорных косточек. Полученное пюре ставим на огонь (если масса очень жидкая, немного увариваем, но не слишком, кетчуп не должен быть густым, как томат-пюре), доводим до кипения и заправляем солью, сахаром, уксусом. В конце добавляем растолченные таблетки аспирина. Сладость и остроту можно изменять, исходя из вкусовых пристрастий членов семьи. В нашей семье популярен одновременно острый и сладкий кетчуп без дополнительных добавок (по желанию вы можете при кипячении добавить чеснок, какую-нибудь зелень или пряность) Разливаем в бутылки (банки) в горячем виде. Из 10 кг помидоров получилось 7 л кетчупа. Количество конечного продукта зависит от помидоров: мне в этом году попались мясистые, не слишком сочные. Теперь, предваряя могущие возникнуть вопросы, немного об аспирине. Дело в том, что готовый кетчуп в закрытом виде спокойно стоит всю зиму, но стоило открыть бутылку и пользоваться ею в течение нескольких дней, держа ее при этом в холодильнике, и кетчуп начинал "закипать", приходилось его выливать, но из за аспирина брожение прекратилось. Ингредиенты:Помидор — 10 кгПерец болгарский (красный) — 0,5 кгЯблоко (какие будут) — 1 кгЛук репчатый — 1 кгПерец красный жгучий (наличие и количество по желанию)Соль (по вкусу)Сахар (обязательно 1 ст, далее по вкусу)Уксус (у меня винный) — 4 ст. л.Аспирин (в таблетках) — 20 шт Приготовление: Яблоки и болгарский перец очищаем от семян, лук чистим, режем все на произвольные (не слишком мелкие) кусочки, кладем в большую кастрюлю. Стручок острого перца не очищаем, просто режем на 2-3 кусочка и тоже кладем в кастрюлю.Туда же режем помидоры, от кожицы не очищаем, вырезаем только место соединения с плодоножкой. Ставим на огонь и варим, пока все продукты не станут мягкими, дольше всего варится в этой смеси лук, так что ориентируемся на него. Можно варить все это вечером, за ночь масса остывает, и утром легко протирается. Дважды. Один раз через большой дуршлаг - чтобы избавиться от шкурок и получить пюре, второй - через мелкое сито, чтобы избавиться от помидорных косточек. Полученное пюре ставим на огонь (если масса очень жидкая, немного увариваем, но не слишком, кетчуп не должен быть густым, как томат-пюре), доводим до кипения и заправляем солью, сахаром, уксусом. В конце добавляем растолченные таблетки аспирина. Сладость и остроту можно изменять, исходя из вкусовых пристрастий членов семьи. В нашей семье популярен одновременно острый и сладкий кетчуп без дополнительных добавок (по желанию вы можете при кипячении добавить чеснок, какую-нибудь зелень или пряность) Разливаем в бутылки (банки) в горячем виде. Из 10 кг помидоров получилось 7 л кетчупа. Количество конечного продукта зависит от помидоров: мне в этом году попались мясистые, не слишком сочные. Теперь, предваряя могущие возникнуть вопросы, немного об аспирине. Дело в том, что готовый кетчуп в закрытом виде спокойно стоит всю зиму, но стоило открыть бутылку и пользоваться ею в течение нескольких дней, держа ее при этом в холодильнике, и кетчуп начинал "закипать", приходилось его выливать, но из за аспирина брожение прекратилось.

6. Соус к мясным блюдам