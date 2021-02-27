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Самые вкусные соусы

1. Сацебели
Ингредиенты: Самые вкусные соусы Томатная паста (густая) — 200 г Самые вкусные соусы Вода — 200 г Самые вкусные соусы Кинза — 2 пуч. Самые вкусные соусы Чеснок — 4-5 зуб. Самые вкусные соусы Аджика (не соус, а приправа в баночке) — 1 ч. л. Самые вкусные соусы Уксус (столовый) — 1 ч. л. Самые вкусные соусы Соль (по вкусу) — 1 ч. л. Самые вкусные соусы Перец чёрный (молотый) — 0,25 ч. л. Самые вкусные соусы Хмели-сунели — 1 ст. л. Приготовление: Режем кинзу мелко, добавляем к зелени чеснок, продавленный через чеснокодавилку, столовую ложку с верхом хмели-сунели, уксус, перец и аджику. Добавляем томат и перемешиваем. Добавляем воду.Хорошо перемешиваем. И солим. На свой вкус. Запах умопомрачительный, поверьте мне! Всё, наш сацебели готов. Можете слить его в баночку с завинчивающейся крышкой. В холодильнике может стоять спокойно в течение недели и больше. Каша, мясо, котлеты, макароны,чебуреки, пирожки, даже просто хлеб с этим соусом заиграют радугой вкуса! Единственное, что не любит этот соус - разогрева. Не разогревайте его! Употребляйте только в таком вот "живом" виде.
2. Домашний майонез
Ингредиенты: Самые вкусные соусы Желток яичный (вареные 2 шт. + 2 шт. сырые) — 4 шт Самые вкусные соусы Горчица (готовая, у меня домашняя моя, если покупная не острая побольше добавить, по вкусу.) — 1 ч. л. Самые вкусные соусы Соль (морская, или обычную) — 1 ч. л. Самые вкусные соусы Сахар — 1 ч. л. Самые вкусные соусы Масло растительное (можно добавить оливковое, кунжутное масло) — 400 мл Самые вкусные соусы Сок лимона (свеже выжатый) — 2 ст.
л. Самые вкусные соусы Вода (кипяченая холодная) — 50 мл Приготовление: Все продукты, за исключением масел, лимонного сока и воды помещаем в литровую стеклянную банку. На маленьких оборотах взбиваем миксером. Вливаем тоненькой струйкой подсолнечное масло, не переставая взбивать. Вскоре Вы увидите, масса очень загустеет, миксеру будет трудно взбивать, добавим тоненькой струйкой воду. Теперь влить лимонный сок и взбить!Майонез получается очень густой, если Вы любите пожиже, как покупной, добавьте побольше воды! Вливать тоненькой струйкой, не переставая взбивать! И смотрите на результат.Приятного аппетита!!! Заправляем салат и не боимся консервантов, загустителей, стабилизаторов и красителей!
3. Салатная заправка
Ингредиенты: Самые вкусные соусы Мука — 1 ст. л. Самые вкусные соусы Порошок горчичный — 2 ч. л. Самые вкусные соусы Сахар — 4 ч. л. Самые вкусные соусы Соль — 1/4 ч. л. Самые вкусные соусы Яйцо — 2 шт Самые вкусные соусы Уксус (из белого вина, 6%) — 80 мл Самые вкусные соусы Сливки — 150 мл Приготовление: Муку, горчичный порошок, сахар и соль соединить в чашке. Вбить яйца, размешать до однородной массы и ввести уксус. Массу сварить на водяной бане до загустения, постоянно помешивая венчиком. Для этого понадобится 3-4 минуты. Снять с огня и оставить до полного остывания. В остывшую массу ввести сливки (жирность на Ваше усмотрение). Сливки можно частично заменить молоком, но не больше 1-2 ст.л., также можно добавить несколько ложек молока, если соус окажется слишком густым. Попробовать соус на вкус, при надобности добавить несколько капель лимонного сока. Соус должен получиться довольно густым и с насыщенным вкусом. Заправку можно хранить в плотно закрытой посуде в холодильнике 1-2 недели.
4. Соус «Бешамель»
Ингредиенты: Самые вкусные соусы Молоко — 250 мл Самые вкусные соусы Масло сливочное — 20 г Самые вкусные соусы Мука — 2 ст. л. Самые вкусные соусы Соль (по вкусу) Самые вкусные соусы Перец черный (по вкусу) Приготовление: В посуду, которая подходит для микроволновой печи, кладем сливочное масло. Ставим в микроволновку секунд на 30-40 на максимальной мощности, масло должно растопиться. Добавляем муку, тщательно размешиваем.В это время наливаем молоко в пиалу и ставим на 2 минуты в микроволновку, доводим молоко до кипения.В смесь муки и масла добавляем по вкусу соль и перец, вливаем горячее молоко.  Тщательно размешиваем. Теперь ставим соус в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту. Вынимаем, перемешиваем. Если хотите, чтобы соус был погуще, можно поставить соус еще на 30 секунд в микроволновку. Перемешать. Соус готов! Его можно подавать к рыбе, мясу, овощам, можно добавить в запеканки и супы-пюре. Очень быстро и вкусно!
5. Кетчуп домашний
Ингредиенты: Самые вкусные соусы Помидор — 10 кг Самые вкусные соусы Перец болгарский (красный) — 0,5 кг Самые вкусные соусы Яблоко (какие будут) — 1 кг Самые вкусные соусы Лук репчатый — 1 кг Самые вкусные соусы Перец красный жгучий (наличие и количество по желанию) Самые вкусные соусы Соль (по вкусу) Самые вкусные соусы Сахар (обязательно 1 ст, далее по вкусу) Самые вкусные соусы Уксус (у меня винный) — 4 ст. л. Самые вкусные соусы Аспирин (в таблетках) — 20 шт Приготовление: Яблоки и болгарский перец очищаем от семян, лук чистим, режем все на произвольные (не слишком мелкие) кусочки, кладем в большую кастрюлю. Стручок острого перца не очищаем, просто режем на 2-3 кусочка и тоже кладем в кастрюлю.Туда же режем помидоры, от кожицы не очищаем, вырезаем только место соединения с плодоножкой. Ставим на огонь и варим, пока все продукты не станут мягкими, дольше всего варится в этой смеси лук, так что ориентируемся на него. Можно варить все это вечером, за ночь масса остывает, и утром легко протирается. Дважды. Один раз через большой дуршлаг - чтобы избавиться от шкурок и получить пюре, второй - через мелкое сито, чтобы избавиться от помидорных косточек. Полученное пюре ставим на огонь (если масса очень жидкая, немного увариваем, но не слишком, кетчуп не должен быть густым, как томат-пюре), доводим до кипения и заправляем солью, сахаром, уксусом. В конце добавляем растолченные таблетки аспирина. Сладость и остроту можно изменять, исходя из вкусовых пристрастий членов семьи. В нашей семье популярен одновременно острый и сладкий кетчуп без дополнительных добавок (по желанию вы можете при кипячении добавить чеснок, какую-нибудь зелень или пряность) Разливаем в бутылки (банки) в горячем виде. Из 10 кг помидоров получилось 7 л кетчупа. Количество конечного продукта зависит от помидоров: мне в этом году попались мясистые, не слишком сочные. Теперь, предваряя могущие возникнуть вопросы, немного об аспирине. Дело в том, что готовый кетчуп в закрытом виде спокойно стоит всю зиму, но стоило открыть бутылку и пользоваться ею в течение нескольких дней, держа ее при этом в холодильнике, и кетчуп начинал "закипать", приходилось его выливать, но из за аспирина брожение прекратилось.
6. Соус к мясным блюдам
Ингредиенты: Самые вкусные соусы Сметана (домашняя, можно и йогурт) — 200 г Самые вкусные соусы Цедра лимона — 1 шт Самые вкусные соусы Сок лимонный — 1 ч. л. Самые вкусные соусы Чеснок — 5 зуб. Самые вкусные соусы Имбирь (Корень свежий) — 0,5 ч. л. Самые вкусные соусы Зелень (пучок петрушки + укроп) Самые вкусные соусы Соль Самые вкусные соусы Масло оливковое Самые вкусные соусы Перец черный (молотый) Приготовление: 1. Домашнюю сметану хорошо взбить с солью и чeрным молотым перцем. 2. Натереть на мелкой тeрке цедру одного лимона и и имбирь 3. Мелко порубить чеснок , зелень укропа и петрушки. 4. Выжать сок лимона, 1 ч. л. 5. Всe смешать со сметаной , добавить пару капель оливкового масла и ещe раз тщательно перемешать. 6. Украсить веточкой петрушки 7. Очень освежающий, пикантный соус.
Самые вкусные соусы
Самые вкусные соусы
Самые вкусные соусы
Самые вкусные соусы
Самые вкусные соусы
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