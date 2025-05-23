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Мороженое с киви (сливочное)

Мороженое получается вкусным, нежным, без кристаллов.

Можно приготовить массу для мороженого и разлить её по силиконовым формам для мороженого, а можно влить в лоток с крышкой, а после заморозки выложить мороженое в креманки с помощью ложки для мороженого. Я мороженое готовила в силиконовых формах для эскимо, пару кружочков киви положила на дно формы и залила массой.

Мороженое получилось не только вкусным, но и очень красивым.

Ингредиенты

Мякоть киви - 400 г

Сахарная пудра - 100 г

Сливки 33% - 200 мл

Мята - 8 листиков

  • 172 кКал
  • 4 ч. 20 мин.
  • Б: 1.21
  • Ж: 9.73
  • У: 21.23

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления сливочного мороженого с киви - перед вами. Мяту можно не добавлять, но если честно, она прекрасно дополняет вкус и аромат мороженому.

 

Фото 1

 

 

Киви почистить. Пару кружочков можно использовать для украшения мороженого.

 

Фото 2

 

 

Нарезать киви на кусочки. Мяту промыть.

 

Фото 3

 

 

Измельчить кусочки киви и мяту в пюре. Я использовала погружной блендер.

 

Фото 4

 

 

Добавить сахарную пудру и пробить массу еще раз.

 

Фото 5

 

 

Влить во фруктовую массу хорошо охлажденные сливки. Взбивать миксером 2 минуты.

 

Фото 6

 

 

Масса получится очень воздушной.

 

Фото 7

 

 

Разлить массу по формам и влить в лоток с крышкой.

 

Фото 8

 

 

Поставить сливочное мороженое с киви в холодильник до полного застывания. У меня оно застыло через 4 часа. Вот такое красивое и вкусное мороженое получилось.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

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