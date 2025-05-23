Мороженое с киви (сливочное)

Мороженое получается вкусным, нежным, без кристаллов.
Можно приготовить массу для мороженого и разлить её по силиконовым формам для мороженого, а можно влить в лоток с крышкой, а после заморозки выложить мороженое в креманки с помощью ложки для мороженого. Я мороженое готовила в силиконовых формах для эскимо, пару кружочков киви положила на дно формы и залила массой.
Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления сливочного мороженого с киви - перед вами. Мяту можно не добавлять, но если честно, она прекрасно дополняет вкус и аромат мороженому.
Киви почистить. Пару кружочков можно использовать для украшения мороженого.
Нарезать киви на кусочки. Мяту промыть.
Измельчить кусочки киви и мяту в пюре. Я использовала погружной блендер.
Добавить сахарную пудру и пробить массу еще раз.
Влить во фруктовую массу хорошо охлажденные сливки. Взбивать миксером 2 минуты.
Масса получится очень воздушной.
Разлить массу по формам и влить в лоток с крышкой.
Поставить сливочное мороженое с киви в холодильник до полного застывания. У меня оно застыло через 4 часа. Вот такое красивое и вкусное мороженое получилось.
Приятного аппетита!
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