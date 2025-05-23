Мороженое с киви (сливочное)

Мороженое получается вкусным, нежным, без кристаллов.

Можно приготовить массу для мороженого и разлить её по силиконовым формам для мороженого, а можно влить в лоток с крышкой, а после заморозки выложить мороженое в креманки с помощью ложки для мороженого. Я мороженое готовила в силиконовых формах для эскимо, пару кружочков киви положила на дно формы и залила массой.

Мороженое получилось не только вкусным, но и очень красивым.