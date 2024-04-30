С какого возраста детям можно есть борщ?

Ответ редакции

Борщ — одно из любимых блюд для многих жителей нашей страны. Основа борща — мясной бульон с такими ингредиентами, как свекла, капуста, картофель, морковь. Все эти продукты полезны, но можно ли борщом кормить ребенка? Разбираемся вместе с aif.ru.

Можно ли белокочанную капусту детям?

Это однозначно полезный продукт, в котором содержатся микро- и макроэлементы. Вводить пюре из капусты можно в рацион ребенка с 7-8 месяцев. Но блюда из свежей капусты детям можно в виде салата после 3-4 лет.

Можно ли свеклу детям?

С 8-9 месяцев можно знакомить ребенка со свеклой. Главное, обратить внимание на то, что свекла — продукт, который может спровоцировать аллергию. Начинают прикорм следует также с пюре или кусочка отварной или запеченной свеклы.

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Можно ли детям борщ?

Врачи считают, что вводить в рацион ребенка борщ можно только после того, как будут введены все компоненты борща. Если ребенок уже ест с общего стола, то можно и борщ.

Но педиатр Мария Мамедова в интервью Газете.ру предупреждает, что лучше дать попробовать борщ ребенку после 6 лет.

«Что касается жареной и квашеной капусты, блюд из капусты (борщ, голубцы) рекомендовано вводить в рацион ребенка с 6 лет, когда желудочно-кишечный тракт будет готов к перевариванию такой пищи», — сказала врач.

Источник:

https://www.gazeta.ru/