Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, которая естественно, базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".



По признаку этой самой религиозной свободы, если кому не понятно.



Здесь, конечно, можно в очередной раз поинтересоваться, а почему некие странные НКО на правительственном финансировании Штатов объявляют себя мерилами в том числе и религиозной свободы во всем мире. Новости СМИ2



Другой вопрос — а о нарушении чьих прав и свобод идет речь. И вот здесь всё совсем интересно. И начнем мы со структуры этого органа.



В справке о характере деятельности данного НКО значится: "USCIRF является независимым, самостоятельным консультативным органом правительства США, отдельным от Государственного Департамента. Созданная Конгрессом на двухпартийной основе".



Ну, то есть, чтобы совсем понятно было, экспертом по религиозной свободе там может быть, например, сенатор МакКейн. Хотя, он уже не может решительно ничего. Но тем не менее, это такая "неправительственная организация", которая по уши в политике и государственной власти. Там в качестве "третейских судей" сенаторы и конгрессмены выступают. А что у этих господ с религиозными предпочтениями — это отдельный вопрос.



Вот, к примеру, сенатор Митт Ромни, который в 2012 году назвал Россию "шипом в американском боку". Мормон, между прочим, и достаточной значимый в иерархии этого культа.



Нынешняя эскапада американских "ну, совсем неправительственных" экспертов связана с вполне очевидными вещами. Запретом организации "Общества Сторожевой Башни" (они же Свидетели Иеговы) на территории РФ. С законом о миссионерской деятельности, который не позволяет на легальном основании очень многим вербовщикам очень многих тоталитарных сект действовать открыто, публично, а то и просто нахально.



А тут еще и заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о тоталитарных культах вообще и о сатанистах в частности. Нужно сказать, что заявление простое и очень понятное: "Следует жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних, в том числе фанатских групп, в незаконные публичные мероприятия, а также деструктивные организации, включая религиозные организации, тоталитарные секты, исповедующие идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма".



И да, американские борцы за права и свободы вероисповедания пекутся в том числе и за сатанизм. Нет, это не шутка. В США имеет место быть не просто официально зарегистрированная религиозная организация "церковь сатаны", но и памятник оному персонажу под условным названием "Сатана и дети". Население Детройта, где эта скульптура установлена, протестовало. Но кому нужны "неправильные" протесты, не так ли? Всё во имя свободы.



И, кстати, снова с "двойными стандартами". В США очень хорошо понимают, что такое религиозная свобода, и что такое религиозная анархия. И работают по "неправильной свободе" сразу на поражение. Давайте вспомним такую неопротестантскую секту, как "Ветвь Давидова".



Просто цитата из "Википедии": "В 1993 году появились подозрения в издевательствах над детьми членов секты, а также в незаконном хранении оружия. 28 февраля 1993 года Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ сделало попытку обыскать поместье, которая закончилась стрельбой и почти двухмесячным противостоянием. Во время неудачного штурма поместья 19 апреля 1993 года с применением артиллерии и танков вспыхнул пожар, в котором погибли 76 членов секты, в том числе женщины и дети".



Нет, "Ветвь Давидова" не была собранием "мальчиков и зайчиков". Хотя бы потому, что два месяца они успешно отстреливались. Но тогда, вот эта самая комиссия или её аналоги ни слова не вякнули по поводу ущемления религиозных прав и свобод.



А теперь — внимание. Вы можете себе представить уничтожение религиозной общины в России танками и артиллерией, если только это не террористы? При этом, два месяца осады, думается, даже в этом случае представить себе сложно. Но тоталитарные садисты все равно в России, а в США исключительно поборники прав и свобод.



Зацепил доклад комиссии США и Новороссию. Там, понятное дело, окончательно и бесповоротно решили, что ЛНР и ДНР — это неотъемлемая часть России. Практически, как Крым.



И про Республики тоже пишут, что "власти ДНР и ЛНР продолжают с большим подозрением относиться к любым религиозным объединениям, не относящимся к Русской православной церкви. Здесь торжествует смешение российского национализма, ностальгии по советскому времени и русского православия до такой степени, что в местной Конституции РПЦ признается ведущей и доминирующей".



Вот в этом вопросе тоже неплохо бы разобраться. Из ЛНР и ДНР действительно попросили некоторых "альтернативно-верующих". Например, представителей так называемого "киевского патриархата". Этот самый патриархат возглавляет Филарет Денисенко, отлученный от Православной Церкви раскольник и, есть мнение, уже совсем нездоровый на голову человек.



Вот что он говорил про Донбасс в 2016 году: "не надо думать, что население Донбасса не виновно в этих страданиях. Виновно. И свою вину должно искупить страданиями и кровью". Стоит заметить, что подобных деятелей в ЛНР и ДНР попросили на выход максимально мирно и корректно. Без осады с танками и артиллерией. Но, вот незадача, и в Новроссии тоже живут какие-то неправильные люди и душители религиозных свобод.



Кстати, вывод их этого доклада также весьма оригинальный. Комиссия США обвиняет российское государство в "фаворитизме по отношению к РПЦ". И снова здесь бы вспомнить российское законодательство с обозначенными четырьмя традиционными религиями, с системой налогообложения храмовых помещений по тарифу промышленных предприятий. И много веселого из современности просвещенной Европы, где церковную десятину граждане ряда стран платят и не то, что не жужжат, а благодарны самой этой возможности.



Но если уж речь пошла про фаворитизм, то давайте снова вспомним США. Там "в 2008 году Федеральный суд США официально разрешил сайентологам строить концентрационные лагеря и помещать туда своих провинившихся адептов, провозгласив это "приемлемой религиозной практикой".



Есть мнение, что разного рода некоммерческие и очень независимые комиссии по правам и свободам человека, а также по религиозным свободам и правам в этот момент драматически молчали. Молчат, что интересно, до сих пор.



Как и про судебное решение, которое гласит следующее: "сайентология имеет право насильно удерживать людей, а если они убегают, то гнаться и отлавливать людей. Основа принятия решения — в том, что "таково религиозное учение секты"".



И вопрос тут совсем не к сайентологам. В США пусть себе устраивают что угодно, тем более, что суд разрешил.



Тут вопрос к поборникам религиозных свобод и противникам ущемления прав, попрекающих Россию в "религиозном фаворитизме" — "вы что, серьёзно!?"



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