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Как волшебство помогает воспитывать. Воспитание сказкой

Почему сказку называют "первой и блестящей попыткой русской народной педагогики"?

Все мы родом из детства. Почти все слушали на ночь сказки, представляли себя участниками волшебных приключений — девочки были феями и принцессами, мальчишки — неизменными победителями драконов и всяческих леших-упырей. Но вряд ли мы тогда задумывались, что сказка была очень важным (если не основным!) элементом нашего воспитания и системы наших представлений о мире, о добре и зле, о труде и "наградах" за лень.

Сказкотерапия: воспитание детей через сказку

Теперь, сидя по другую сторону детской кроватки, стоит разобраться, что такое сказка с научной точки зрения и как можно помочь малышу во временных возрастных или стрессовых ситуациях, как сказка может "вылечить" жадность, энурез, боязнь темноты?

Итак, добро пожаловать в волшебный мир сказочной "изнанки"!

К содержанию

Откуда пришла идея воспитания через сказку?

Классик русской педагогики К.Д. Ушинский писал, что сказки — это "первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа." Такого же мнения придерживался исследователь русского фольклора В. П.Аникин, который говорил, что "в мысли, которая живит сказки, многогранно проявился ум народа, кристаллами отложилась его история, быт, мировоззрение".

С ценностью сказки нельзя поспорить еще и потому, что читать их начинают детям в том возрасте, когда у малышей только начинают формироваться зачатки нравственности, доброжелательности, принципиальности и трудолюбия.

Сказка, проходя века народной мудрости, как снежный ком накапливает все самое ценное для детской дошкольной педагогики. Это уникальный способ воспитывать ребенка не с помощью увещеваний и абстрактных суждений, а помощью непосредственного опыта и действия героев, которые могут быть любимы или не любимы, но все же очень значимы для ребенка. Важно только грамотно распорядиться этим сокровищем.

В настоящее время, несмотря на явный интерес к сказке как к воспитательному "инструменту", существует много сложностей — одно отсутствие системности влечет за собой отсутствие способов педагогического воздействия, и, следовательно, влияет на эффективность педагогического использования сказок. Некоторым педагогам и воспитателям и по сей день трудно представить, что с точки зрения воспитания нравственных установок потенциал сказки гораздо серьезнее, чем ее художественная и историческая значимость.

Сказка под микроскопом

Любая сказка — это путь приобщения ребенка определенного поколения к опыту всего народа, о котором идет речь в сказке, то есть социализация. Ребенок осознает, что он не "сам по себе мальчик", а частица народа, что до него тоже жили люди, что они чего-то боялись и чему-то удивлялись, радовались и огорчались.

Сказка развивает фантазию: ребенок, слушающий сказку, способен представлять и домысливать сюжет. Это позволяет малышу реализовывать свои способности мыслить абстрактно и освобождает от стереотипов. Одним словом, развивает творческие способности.

Не стоит забывать и о том, что родитель или педагог, старающийся воспитывать ребенка с помощью сказки, должен сам освободиться от резонерства и стандартизации подходов. Он должен дать ребенку почувствовать себя непосредственным участником сказочных событий.

Важно своевременно "подкидывать" нужные сказки. И, конечно, учитывать возраст ребенка.

Воспитание ребенка при помощи сказок

Еще одна немаловажная особенность сказки — ее способность объединять все сущее (живой и неживой мир, землю, воду, небо, их обитателей, общество в целом и временное пространство — прошлое, настоящее и будущее). Это позволяет ребенку увидеть мир объемно и многомерно, а это как нельзя лучше соответствует детской психике.

Сказка способна с помощью малого представлять большое, в крошечном сюжете отобразить огромную проблему, с помощью одного персонажа — изобразить силу зла или добродетель и непрекращающуюся борьбу этих сторон. Это очень важно на начальном этапе становления психики ребенка.

О психотерапевтическом эффекте сказок, "сказкотерапии", известно давно. И ее активно пользуются наряду со способами лечения людей при помощи музыки, живописи и поэзии. Прикладное терапевтическое значение сказки состоит в профилактике — воспитании здорового образа жизни, восхвалении увлечений и способов, помогающих сохранять силы и здоровье, а также принижении привычек, пагубно влияющих на здоровье человека.

Сказка позволяет в игровой форме познакомить ребенка с культурой, бытом, традициями, историей не только своего народа, но и других народов. В маленьком сюжете учит увидеть многообразие и насыщенность культуры страны. Ощутить особенности речи, представить по описаниям наряды, узнать о ценностях того или иного народа, подвигах, победах и поражениях, горестях и радостях.

Слушание и чтение сказок формирует у ребенка словарный запас, языковую культуру и слуховую память. Совместное чтение и слушание сказок, совместное сопереживание любимым героям сближает воспитателя и воспитуемого... Для ребенка очень важно ощущать умение взрослого говорить с ним на одном языке, а сказка как раз и учит этому языку...

Но, естественно, нужно помнить, что сказка — всего лишь некий "инструмент" воздействия на маленького человека. И только умелое использование и правильный выбор сказок в соответствии с возрастом и имеющейся проблемой или задачей педагога (родителя) способно оказывать нужный воспитательный или лечебный эффект. А еще необходимо взаимопонимание и доверие между ребенком и тем, кто читает сказку.

Продолжение следует...

Варвара Стельмухова

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