Как волшебство помогает воспитывать. Воспитание сказкой

Почему сказку называют "первой и блестящей попыткой русской народной педагогики"?

Все мы родом из детства. Почти все слушали на ночь сказки, представляли себя участниками волшебных приключений — девочки были феями и принцессами, мальчишки — неизменными победителями драконов и всяческих леших-упырей. Но вряд ли мы тогда задумывались, что сказка была очень важным (если не основным!) элементом нашего воспитания и системы наших представлений о мире, о добре и зле, о труде и "наградах" за лень.

Теперь, сидя по другую сторону детской кроватки, стоит разобраться, что такое сказка с научной точки зрения и как можно помочь малышу во временных возрастных или стрессовых ситуациях, как сказка может "вылечить" жадность, энурез, боязнь темноты?

Итак, добро пожаловать в волшебный мир сказочной "изнанки"!

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Откуда пришла идея воспитания через сказку?

Классик русской педагогики К.Д. Ушинский писал, что сказки — это "первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа." Такого же мнения придерживался исследователь русского фольклора В. П.Аникин, который говорил, что "в мысли, которая живит сказки, многогранно проявился ум народа, кристаллами отложилась его история, быт, мировоззрение".

С ценностью сказки нельзя поспорить еще и потому, что читать их начинают детям в том возрасте, когда у малышей только начинают формироваться зачатки нравственности, доброжелательности, принципиальности и трудолюбия.

Сказка, проходя века народной мудрости, как снежный ком накапливает все самое ценное для детской дошкольной педагогики. Это уникальный способ воспитывать ребенка не с помощью увещеваний и абстрактных суждений, а помощью непосредственного опыта и действия героев, которые могут быть любимы или не любимы, но все же очень значимы для ребенка. Важно только грамотно распорядиться этим сокровищем.

В настоящее время, несмотря на явный интерес к сказке как к воспитательному "инструменту", существует много сложностей — одно отсутствие системности влечет за собой отсутствие способов педагогического воздействия, и, следовательно, влияет на эффективность педагогического использования сказок. Некоторым педагогам и воспитателям и по сей день трудно представить, что с точки зрения воспитания нравственных установок потенциал сказки гораздо серьезнее, чем ее художественная и историческая значимость.

Сказка под микроскопом

Любая сказка — это путь приобщения ребенка определенного поколения к опыту всего народа, о котором идет речь в сказке, то есть социализация. Ребенок осознает, что он не "сам по себе мальчик", а частица народа, что до него тоже жили люди, что они чего-то боялись и чему-то удивлялись, радовались и огорчались.

Сказка развивает фантазию: ребенок, слушающий сказку, способен представлять и домысливать сюжет. Это позволяет малышу реализовывать свои способности мыслить абстрактно и освобождает от стереотипов. Одним словом, развивает творческие способности.

Не стоит забывать и о том, что родитель или педагог, старающийся воспитывать ребенка с помощью сказки, должен сам освободиться от резонерства и стандартизации подходов. Он должен дать ребенку почувствовать себя непосредственным участником сказочных событий.

Важно своевременно "подкидывать" нужные сказки. И, конечно, учитывать возраст ребенка.

Еще одна немаловажная особенность сказки — ее способность объединять все сущее (живой и неживой мир, землю, воду, небо, их обитателей, общество в целом и временное пространство — прошлое, настоящее и будущее). Это позволяет ребенку увидеть мир объемно и многомерно, а это как нельзя лучше соответствует детской психике.

Сказка способна с помощью малого представлять большое, в крошечном сюжете отобразить огромную проблему, с помощью одного персонажа — изобразить силу зла или добродетель и непрекращающуюся борьбу этих сторон. Это очень важно на начальном этапе становления психики ребенка.

О психотерапевтическом эффекте сказок, "сказкотерапии", известно давно. И ее активно пользуются наряду со способами лечения людей при помощи музыки, живописи и поэзии. Прикладное терапевтическое значение сказки состоит в профилактике — воспитании здорового образа жизни, восхвалении увлечений и способов, помогающих сохранять силы и здоровье, а также принижении привычек, пагубно влияющих на здоровье человека.

Сказка позволяет в игровой форме познакомить ребенка с культурой, бытом, традициями, историей не только своего народа, но и других народов. В маленьком сюжете учит увидеть многообразие и насыщенность культуры страны. Ощутить особенности речи, представить по описаниям наряды, узнать о ценностях того или иного народа, подвигах, победах и поражениях, горестях и радостях.

Слушание и чтение сказок формирует у ребенка словарный запас, языковую культуру и слуховую память. Совместное чтение и слушание сказок, совместное сопереживание любимым героям сближает воспитателя и воспитуемого... Для ребенка очень важно ощущать умение взрослого говорить с ним на одном языке, а сказка как раз и учит этому языку...

Но, естественно, нужно помнить, что сказка — всего лишь некий "инструмент" воздействия на маленького человека. И только умелое использование и правильный выбор сказок в соответствии с возрастом и имеющейся проблемой или задачей педагога (родителя) способно оказывать нужный воспитательный или лечебный эффект. А еще необходимо взаимопонимание и доверие между ребенком и тем, кто читает сказку.

Продолжение следует...