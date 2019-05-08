РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Минобразования решил разобраться с детским питанием в школах и положить конец дискриминации

Толчком для проведения всероссийского мониторинга за питанием учеников в школах послужила петиция жительницы Волгограда на Change.org. Многодетная мать потребовала прекратить дискриминацию в рационе питания школьников, когда одним подают мясные блюда с гарниром, а другим — кашу.

Под петицией подписались десятки тысяч людей. На нее обратили внимание и в Минобразования России. Чиновники ведомства рассказали, что будет проведен мониторинг, и выявленные факты будут учитываться при разработке единой концепции питания в российских школах.

 

А пока в Волгограде на льготное питание выделяется 40 руб./сутки, и 65 руб. на усиленный рацион для каждого ученика. И за разницу в 25 рублей!!! Вы только вдумайтесь в эту микроскопическую цифру, уважаемый читатель! Одних детишек пичкают кашами, а других кормят мясными блюдами. У одних воспитывается комплекс неполноценности, у других — чувство превосходства над «нищебродами».

В пресс-службе по связям с общественностью волгоградской администрации рассказали, что у них нет возможности ликвидировать дискриминацию в школьном питании.

Аналогичная ситуация с детским питанием в государственных образовательных учреждениях сложилась во многих регионах. Но, например, в столице, Санкт-Петербурге, Воронеже и Орле власти сумели найти решение проблемы, и там учащихся кормят одинаковыми завтраками.

В Ростовской области и Удмуртии питание детей обеспечивают взносы родителей.

 

Петиция жительницы Волгограда передана в районную администрацию города, сенаторам Нижней палаты парламента и в правительство Российской Федерации.

Напомним, цена вопроса — 25 рублей в день на одного волгоградского школьника! Именно столько нужно, чтобы избавить детей от комплекса неполноценности и воспитать полноправных членов общества, которые смогут в будущем гордиться своей Родиной.

Ссылка на первоисточник
образование
наверх