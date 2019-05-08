Минобразования решил разобраться с детским питанием в школах и положить конец дискриминации

Толчком для проведения всероссийского мониторинга за питанием учеников в школах послужила петиция жительницы Волгограда на Change.org. Многодетная мать потребовала прекратить дискриминацию в рационе питания школьников, когда одним подают мясные блюда с гарниром, а другим — кашу.

Под петицией подписались десятки тысяч людей. На нее обратили внимание и в Минобразования России. Чиновники ведомства рассказали, что будет проведен мониторинг, и выявленные факты будут учитываться при разработке единой концепции питания в российских школах.

А пока в Волгограде на льготное питание выделяется 40 руб./сутки, и 65 руб. на усиленный рацион для каждого ученика. И за разницу в 25 рублей!!! Вы только вдумайтесь в эту микроскопическую цифру, уважаемый читатель! Одних детишек пичкают кашами, а других кормят мясными блюдами. У одних воспитывается комплекс неполноценности, у других — чувство превосходства над «нищебродами».

В пресс-службе по связям с общественностью волгоградской администрации рассказали, что у них нет возможности ликвидировать дискриминацию в школьном питании.

Аналогичная ситуация с детским питанием в государственных образовательных учреждениях сложилась во многих регионах. Но, например, в столице, Санкт-Петербурге, Воронеже и Орле власти сумели найти решение проблемы, и там учащихся кормят одинаковыми завтраками.

В Ростовской области и Удмуртии питание детей обеспечивают взносы родителей.

Петиция жительницы Волгограда передана в районную администрацию города, сенаторам Нижней палаты парламента и в правительство Российской Федерации.