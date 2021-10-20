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Сиди дома, вакцинируйся: В России ставят суровый эксперимент над школьниками

Сиди дома, вакцинируйся: В России ставят суровый эксперимент над школьниками Фото: © Martin Galindo/Keystone Press Agency/Globallookpress

Непростая ситуация с коронавирусом в России теперь всё больше касается и самых маленьких. Врачи сообщают о детях с COVID-19 в реанимациях, а власти тем временем взялись воздействовать на школы. Предлагают всякое, вплоть до поголовной вакцинации учеников. Что за эксперимент устроили над школьниками, разбирался Царьград.

Москва: "Врачебных кабинетов в школах нет давно"

Дети действительно начали чаще и тяжелее болеть коронавирусом, отмечают медики.

"Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие – ещё, слава Богу, редкие, но уже и летальные случаи есть", – накануне заявил профессор, доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль также подчёркивает снижение возраста детей, которые заражаются ковидом. Ранее о необходимости школьной диагностики говорил и главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

И вот теперь, чтобы снизить темпы распространения инфекции и избежать возврата к дистанционному обучению, чиновники затеяли в нескольких московских школах эксперимент по тестированию учащихся на COVID-19.

Стартовал он 14 октября, а уже спустя пять дней родители московских школьников обратились в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру. В результате было сформировано около 300 жалоб. В частности, москвичи призвали проверить эксперимент по экспресс-тестированию, сильно сомневаясь в его соответствии законодательству. Родители ссылаются на пункты 5-7 статьи 2 закона России "Об основах охраны здоровья граждан".

Для того чтобы школьники смогли безопасно пройти процедуру тестирования, необходимы специальные кабинеты врачей и соответствующий персонал. Напомним, сбор материала для теста на ковид представляет собой введение зонда в носоглотку. И для этого следует создать определённые условия.

"Врачебных кабинетов в школах нет давно. Начали убирать в 2010 году и примерно к 2014-му их не осталось",

– отметил сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий в беседе с "Коммерсантом".

Поэтому "дети чаще сами ходят на медосмотры", добавил Луховицкий.

В министерстве образования Москвы заявляют, что экспресс-тесты не являются медицинским вмешательством, поэтому согласия родителей на них не требуется. А если родители школьника не согласны на школьную диагностику в непонятных условиях, последнего якобы имеют право отстранить от занятий.

Иваново: Держите дистанцию от учёбы

Другой эксперимент над школьниками стартовал в Ивановской области, где установили каникулы с 25 октября по 7 ноября. Ранее планировалось и вовсе продлить этот период до 15 ноября. Но от идеи отказались. Напомним, что обычно осенние каникулы в школах длятся неделю.

Сейчас цель властей – "разобщить школьные коллективы" из-за ковида.

Между тем, как пояснил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, за время эпидемии было зафиксировано девять случаев тяжёлого течения ковида у детей.

Обсуждение нововведения в школах Ивановской области идёт бурное. Родители в соцсетях негодуют и, не стесняясь в выражениях, восклицают: "Государству очень удобно создать поколение идиотов".

Кто-то из пользователей недоумевает, кто будет сидеть дома ещё неделю с ребёнком? Или родителям не нужно работать?

"Воскресенский издал бы указ, что родители детей, которым продлили каникулы, имеют право не выходить на работу с сохранением заработной платы. Тогда вопросов бы не было",

– отмечает один из пользователей.

Чита: "Полыхает сфера образования"

В Забайкалье ещё более накалённая обстановка. Там губернатор Александр Осипов и вовсе потребовал приступить к вакцинации школьников от COVID-19.

Отмечается, что рост заболеваемости за неделю в крае составил 25,4% – у взрослого населения. А вот среди детей – 30%.

Как заявила главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа, а регионе зафиксирован абсолютный максимум за всё время наблюдения – 114 случаев заболевания детей в возрасте от трёх до шести лет за неделю.

Губернатор прокомментировал заключение врачей следующим образом – "полыхает сфера образования". И предложил начать вакцинировать от ковида детей.

"Мы неэффективно "воду толчём". Не в магазинах дети заражаются, а в школах",

– заявил глава региона, добавив, что "дети приносят заразу из дома – в школу, там надо работать с инфекцией!".

Врачи с губернатором аккуратно не согласились, а вице-премьеры идею поддержали.

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что требование Александра Осипова является примером превышения должностных полномочий.

Он совсем не понимает, что происходит в его государстве? Он превышает свои полномочия и говорит о предмете, в котором ничего не соображает,

– отметил Владислав Шафалинов.

Пока губернатор Осипов попросил своих коллег проверить, когда и чем были провакцинированы работники образования.

Между тем ранее в Кремле напомнили о полномочиях регионов в борьбе с коронавирусом. Это касается в том числе стимуляции вакцинации.

"Каждый регион может использовать свои специальные полномочия с тем, чтобы выполнить задачу по серьёзной активизации темпов вакцинации населения",

– пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что на федеральном уровне стимуляция темпов вакцинации не планируется – то есть перед нами типичная "инициатива снизу". Пытаясь выслужиться перед начальством, руководители регионов совершенно игнорируют интересы "подчинённых", то есть собственного народа, которому они вроде бы клялись служить.

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