Почему младенец плачет: переводчик для неопытных родителей

Когда молодая пара в первый раз становится родителями, у них возникает множество вопросов относительно ухода за новорожденным. Малыш кажется таким хрупким и беспомощным, и любое его недовольство вводит в панику маму и папу. Что с ним, почему он плачет, что необходимо сделать? Все эти вопросы могут свести с ума.

Но на самом деле у здорового младенца бывает всего несколько основных причин, по которым он может плакать. И эти причины, безусловно, следует знать.

Основные причины плача младенца

Голод . Когда малыш хочет кушать, он оповещает об этом всех подобно сирене. Обычно, такой плач имеет характерный звук. Если вы прислушаетесь, то впоследствии будете отличать голодный плач от какого-либо другого. У многих он имеет певучие протяжные звуки (“ла-ла-ла”). После удовлетворения этой потребности ребенок сразу затихает и успокаивается.

. Когда малыш хочет кушать, он оповещает об этом всех подобно сирене. Обычно, такой плач имеет характерный звук. Если вы прислушаетесь, то впоследствии будете отличать голодный плач от какого-либо другого. У многих он имеет певучие протяжные звуки (“ла-ла-ла”). После удовлетворения этой потребности ребенок сразу затихает и успокаивается. Потребность в тактильном контакте. Для детей первых месяцев жизни жизненно важно ощущать кожу, запах, прикосновения и голос близкого человека. Это называется потребностью в интимно-личностном общении. При дефиците такого общения малыш сначала долго и надрывно ревёт, а потом становится очень аморфным, как бы смиряясь с тем, что он никому не нужен. Лишение тактильного контакта приводит к задержке развития ребенка. Именно поэтому не стоит бояться приучать ребенка к рукам. Если малыш плачет по этой причине, то после того, как вы возьмёте его, он вскоре успокоится.

Для детей первых месяцев жизни жизненно важно ощущать кожу, запах, прикосновения и голос близкого человека. Это называется потребностью в интимно-личностном общении. При дефиците такого общения малыш сначала долго и надрывно ревёт, а потом становится очень аморфным, как бы смиряясь с тем, что он никому не нужен. Лишение тактильного контакта приводит к задержке развития ребенка. Именно поэтому не стоит бояться приучать ребенка к рукам. Если малыш плачет по этой причине, то после того, как вы возьмёте его, он вскоре успокоится. Колики. Через две - три недели после рождения кишечник ребенка начинает беспокоить малыша. Все дело в том, что малыш заглатывает лишний воздух при сосании молочка. Этот воздух и причиняет такой дискомфорт, блуждая по кишечнику. Боль, которую испытывает малыш, очень сильная. Он подгибает ножки, пытаясь уменьшить, таким образом, болезненные ощущения. Для того чтобы уменьшить боль, можно приложить к животику малыша теплую грелку, или выложить голого малютку на голый живот матери. Кроме того, существуют различные медикаментозные средства для облегчения дискомфорта ребёночка.

Зубы. Ближе к четырем месяцам, в глубине десны ребенка начинаются болезненные изменения, связанные с прорезыванием зубов. В это период жизни малыш начинает усиленно насасывать и жевать различные предметы, которые попадаются ему в руки. Если зубки беспокоят очень сильно, то малютка становится очень капризным, а порой может и заплакать. Для облегчения дискомфортного состояния давайте карапузу жевать охлажденные прорезыватели. Можно также использовать специальные обезболивающие гели.

Если вы заметили, что ничего вышеперечисленное не помогает и не подходит по описанию, и чтобы вы ни делали, малютка все равно сильно плачет, вам стоит вызвать врача. Только он сможет поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение, если малыш болен.