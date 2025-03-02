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Блины с манкой на кипятке

Особая технология приготовления теста с завариванием манки делает текстуру этих блинов немного необычной - они довольно мягкие и нежные, но в них чувствуется некая текстурность манной крупы. Получается довольно бюджетно, так как готовятся блины исключительно на воде.

Ингредиенты

Манная крупа - 75 г

Мука пшеничная - 75 г

Яйцо - 2 шт.

Соль - 1/2 ч.л.

Сахар - 2 ст.л.

Вода - 500-600 мл (примерно)

Масло растительное - 2 ст.

л.

Сковорода диаметром 24 см
Получилось 17 блинов
  • 119 кКал
  • 1 ч. 10 мин.
  • Б: 3.23
  • Ж: 3.8
  • У: 17.77

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые продукты для приготовления заварных блинов с манкой на кипятке.

 

Фото 1

 

 

Всыпьте в миску манную крупу и, интенсивно работая венчиком, заварите её примерно стаканом (250 мл) кипятка.

 

Фото 2

 

 

При заваривании размешивайте манку очень интенсивно, чтобы не образовались комки. Остудите заваренную манку до комнатной температуры.

 

Фото 3

 

 

Добавьте к получившейся "манной каше" яйца, сахар, соль и муку.

 

Фото 4

 

 

При помощи миксера тщательно соедините всё в однородную массу. Муку лучше вводить постепенно на средней скорости миксера.

 

Фото 5

 

 

После чего получившееся тесто разведите оставшейся водой (но уже холодной) до нужной блинной консистенции.

 

Количество воды зависит от особенностей муки и манки и от размера яиц. Поэтому ориентируйтесь на стандартную густоту блинного теста.

 

Фото 6

 

 

Разогрейте блинную сковороду на среднем огне до горячего состояния. Перед каждым блинчиком смазывайте её маслом.

 

Налейте на сковороду небольшое количество теста тонким слоем и округлите его. Выпекайте блин на первой стороне до румяного цвета, около 2 минут.

 

Фото 7

 

 

Затем аккуратно подденьте лопаточкой и переверните. Выпекайте на второй стороне блин также около 2 минут.

 

Так же, один за другим, испеките все оставшиеся блинчики.

 

Фото 8

 

 

Блины с манкой на кипятке готовы. Отличный завтрак в выходной день! Прошу к столу!

 

Фото 9

 

 

Блины с манкой на кипятке, рецепт с фото
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