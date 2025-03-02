Соберите все необходимые продукты для приготовления заварных блинов с манкой на кипятке.

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Всыпьте в миску манную крупу и, интенсивно работая венчиком, заварите её примерно стаканом (250 мл) кипятка.

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При заваривании размешивайте манку очень интенсивно, чтобы не образовались комки. Остудите заваренную манку до комнатной температуры.

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Добавьте к получившейся "манной каше" яйца, сахар, соль и муку.

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При помощи миксера тщательно соедините всё в однородную массу. Муку лучше вводить постепенно на средней скорости миксера.

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После чего получившееся тесто разведите оставшейся водой (но уже холодной) до нужной блинной консистенции.

Количество воды зависит от особенностей муки и манки и от размера яиц. Поэтому ориентируйтесь на стандартную густоту блинного теста.

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Разогрейте блинную сковороду на среднем огне до горячего состояния. Перед каждым блинчиком смазывайте её маслом.

Налейте на сковороду небольшое количество теста тонким слоем и округлите его. Выпекайте блин на первой стороне до румяного цвета, около 2 минут.

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Затем аккуратно подденьте лопаточкой и переверните. Выпекайте на второй стороне блин также около 2 минут.

Так же, один за другим, испеките все оставшиеся блинчики.

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Блины с манкой на кипятке готовы. Отличный завтрак в выходной день! Прошу к столу!