Ингредиенты
Манная крупа - 75 г
Мука пшеничная - 75 г
Яйцо - 2 шт.
Соль - 1/2 ч.л.
Сахар - 2 ст.л.
Вода - 500-600 мл (примерно)
Масло растительное - 2 ст.
- 119 кКал
- 1 ч. 10 мин.
- Б: 3.23
- Ж: 3.8
- У: 17.77
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все необходимые продукты для приготовления заварных блинов с манкой на кипятке.
Всыпьте в миску манную крупу и, интенсивно работая венчиком, заварите её примерно стаканом (250 мл) кипятка.
При заваривании размешивайте манку очень интенсивно, чтобы не образовались комки. Остудите заваренную манку до комнатной температуры.
Добавьте к получившейся "манной каше" яйца, сахар, соль и муку.
При помощи миксера тщательно соедините всё в однородную массу. Муку лучше вводить постепенно на средней скорости миксера.
После чего получившееся тесто разведите оставшейся водой (но уже холодной) до нужной блинной консистенции.
Количество воды зависит от особенностей муки и манки и от размера яиц. Поэтому ориентируйтесь на стандартную густоту блинного теста.
Разогрейте блинную сковороду на среднем огне до горячего состояния. Перед каждым блинчиком смазывайте её маслом.
Налейте на сковороду небольшое количество теста тонким слоем и округлите его. Выпекайте блин на первой стороне до румяного цвета, около 2 минут.
Затем аккуратно подденьте лопаточкой и переверните. Выпекайте на второй стороне блин также около 2 минут.
Так же, один за другим, испеките все оставшиеся блинчики.
Блины с манкой на кипятке готовы. Отличный завтрак в выходной день! Прошу к столу!
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