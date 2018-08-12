Когда ребенок должен сам собирать портфель и вставать по будильнику

Как учить самостоятельности в первом классе

У родителей первоклассников впереди непростое время. Нужно не только следить за адаптацией ребенка к школе, поддерживать контакт с учительницей, вовремя замечать сигналы неблагополучия — но и учить ребенка самостоятельности в новом, школьном формате. Как перейти от контроля к самоконтролю в вопросах еды, когда ребенок должен начать сам собирать школьный рюкзак и вставать по будильнику? Новости СМИ2

Родительский контроль бывает разный. Бывает защищающий. Бывает направляющий. Бывает удушающий. Бывает блокирующий. Бывает раздражающий. Бывает отдаляющий. И один легко перерастает в другой, если родители забывают вовремя отступить, ослабить контроль.

До какого возраста контролировать питание ребенка

Когда мама контролирует все, что ребенок съел за день, когда ему всего два года, — это нормально, это естественно, это разумно, особенно если у ребенка аллергия. Но вот ребенку уже семь лет, и он приглашен на день рождения одноклассника. Много детей, весело и шумно, дети периодически подбегают к столу, что-то хватают и убегают играть дальше. Родители оживленно беседуют.

И только одна мама неустанно бдит за сыном: как бы не схватил со стола чего-нибудь вредного, аллергенного. "Витя, Витюша, что ты только что взял?! Положи конфету на место! Иначе мы немедленно уходим!"

Каждый шаг Витюши контролируется мамой. Мама фактически провоцирует сына на игру: "Попробуй утащи со стола конфету так, чтобы я не заметила". Возможно, в этот раз не получится и победа будет за мамой. Но, уверяю, игра продолжится на следующем празднике. Мамин контроль станет раздражающим, и он отдалит маму от сына.

К тому же такой контроль блокирует развитие самоконтроля и ответственности. Вите семь. Он уже способен обнаружить причинно-следственную связь между тем, что он ест, и высыпаниями на коже. "Ты взял конфету? Ты можешь ее съесть. Но ты знаешь, что после этого у тебя будут сильно чесаться руки". Да, Витя знает. И Витя может сделать выбор. Сам. Сознательно и ответственно. Важно только не бояться делегировать ребенку эту ответственность.

Я работала воспитателем в аллергогруппе детского сада. У каждого ребенка из группы была аллергия на что-то, но у всех разная. И каждый ребенок знал, что ему можно, а что нельзя.

В детском саду есть традиция приносить конфеты по случаю дня рождения и угощать всю группу. В аллергогруппе приносили не запрещенные большинству конфеты, а печенье или бисквиты. Четырехлетние дети (те, для кого это было актуально) интересовались: "А там нет орехов?". Или могли отказаться: "Мне нельзя, там глютен!". Родители объяснили им, что и почему нельзя, то есть объяснили причинно-следственную связь, делегировали ответственность, превратили контроль в самоконтроль.

До какого класса помогать ребенку собирать портфель

Когда мама контролирует процесс сбора школьного рюкзака в первой четверти первого класса — это нормально, это контроль адекватный, естественный. Важно через контроль учить ребенка способам самоконтроля: "А теперь проверь еще раз, все ли ты положил. Давай сверим по расписанию в дневнике. Так, математика. Учебник и рабочая тетрадь на месте?".

Но если ребенок уже в третьем классе, а мама вечером лезет к нему в рюкзачок с вопросом: "А краски ты положил?" — это уже контроль удушающий. Принести краски на урок рисования — это уже зона ответственности ребенка.

Даже если не положил, что страшного произойдет? Придет на урок без красок, прочувствует последствия своей забывчивости. Будет самостоятельно решать возникшую сложность, например, попросит соседа по парте о том, чтобы пользоваться его красками. Даже если не получится договориться, даже если — худший из сценариев — получит двойку, это тоже опыт, из которого можно сделать вывод.

Правильный вывод: "Надо внимательней собирать ранец". Или неправильный вывод: "Мама! Ты почему мне краски не положила! Из-за тебя я „двойку“ получил!" Неправильный вывод провоцирует мама, проверяющая школьный рюкзак ребенка. Не перевела контроль в самоконтроль.

Другая крайность — сразу, с первых дней в школе делегировать ребенку ответственность за учебу — тоже не способствует развитию самостоятельности. Что будет, если ребенку сказать: "Как хочешь, так и собирай свой ранец!" — не научив его способам самоконтроля, не рассказав, что надо сверять содержимое ранца с расписанием? Скорей всего, ребенок сразу попадет в ситуацию неуспеха, что вызовет у него негативное отношение к учебе.

Есть понятие "зона ближайшего развития". Перескакивать через эту зону, отсылая ребенка к деятельности, с которой он еще не умеет справляться (не знает как), нельзя. Сначала показываем, потом делаем вместе, потом контролируем, потом доверяем — важно соблюсти эту последовательность этапов, не перескакивать через них.

До какого класса будить ребенка перед школой?

Как понять, когда контроль становится удушающим? Очень просто. Задайте себе вопрос: когда я контролирую, я действую из любви к ребенку или из любви к себе? Если из любви к себе и желания проявить власть, то необходимость контроля будет формулироваться так: "Надо делать, как мама сказала. А так, как не говорила, делать не надо. Мама лучше знает. Маму нужно слушаться. Даже если мама ошибается — все время от времени ошибаются, все равно будет так, как мама сказала".

Инициатива ребенка при таком подходе полностью подавляется родительским авторитетом. В очередной раз сделать то, что велели родители, и именно так, как они велели, — это исполнительность, а не самостоятельность.

Еще один вопрос. Когда вы контролируете, вы делаете это из желания помочь ребенку или из желания избежать негативной оценки своей персоны? Так бывает, что родительским контролем движет мысль "Что обо мне подумают?".

Если ребенок забудет дома учебник, что обо мне подумает учитель? Если ребенок опоздает в школу, что обо мне подумает англичанка? Если ребенок не окончит институт, что обо мне подумают подруги?

— Быстрее! Сколько можно копаться! Ты же опоздаешь! Хватит есть! Положи бутерброд! Некогда доедать! Уже пора зубы чистить! Быстрее дожевывай! Запей, а то подавишься! Ты уснул в ванной, что ли? Выходи уже, одевайся! Сначала обувь, потом куртку! Перчатки взял? Ключи взял? Проездной?

Когда-то я жила на съемной квартире с очень плохой шумоизоляцией. Каждое утро я была невольным свидетелем утренних сборов в школу сына своих соседей. То есть это я так думала, что это сборы в школу. Пока не проехалась однажды вместе с соседями в лифте до девятого этажа. Мама-соседка причитала на тему "скоро уже сессия", а сынок бурчал, что успеет все выучить.

Нерасторопный "школьник" оказался студентом. Могу предположить, что мама подгоняла его, когда он учился в начальной школе, потом в средней и так далее. Интересно, когда он пойдет работать, она будет его будить?

Уже в начальной школе ребенку нужно объяснить, как заводить будильник. Экспериментальным путем можно определить, сколько времени занимает путь до школы и сколько времени требуется для утренних сборов. "Смотри, сегодня мы шли до школы 20 минут. Если ты хочешь идти медленно, не торопясь, нужно выходить раньше. Но и встать надо раньше. На сколько ты заведешь будильник?"

Учить ребенка не опаздывать, самому следить за временем важно именно в начальной школе. Когда еще есть уважение к учебе и есть желание быть прилежным учеником. Когда есть личная мотивация прийти в школу вовремя. Потому что на фоне личной мотивации проще всего формировать ответственность и самостоятельность.

Есть у меня подозрение, что если соседа-студента приходилось контролировать, чтобы он не опоздал на лекции, и принудительно усаживать за учебники во время сессии, то мотивации на учебу в данном вузе у него не было. Ему это не надо — учиться там. Это не его самостоятельный выбор. Это выбор родителей и, как следствие, вынужденный контроль, без которого все пойдет по совсем другому сценарию.

Из книги "Самостоятельный ребенок, или как стать ''ленивой мамой''"