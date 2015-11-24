Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

Елена Шумилова — не новичок в интернете и уж тем более не новичок в фотографии. Ее фотографии до краев наполнены чувством радости от жизни в деревне, а их уютную и нежную атмосферу еще больше «растапливают» модели: двое детей Елены и целая армия прекрасных животных, живущих на ферме. «Дети и животные — это моя жизнь. Я мама двух сыновей, и мы очень много времени проводим в деревне», — говорит Елена.
Такого качества снимков Елене, безусловно, помогает добиться грамотное использование естественного освещения. Шумилова пользуется Canon EOS 5D Mark III и объективом 135 мм. «Я предпочитаю использовать естественное освещение — как внутри, так и снаружи. Мне нравятся все условия освещения — уличное, от свечи, туман, дым, дождь и снег — все, что придает визуальную и эмоциональную глубину снимку».
Свежие комментарии