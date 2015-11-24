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Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

Елена Шумилова — не новичок в интернете и уж тем более не новичок в фотографии. Ее фотографии до краев наполнены чувством радости от жизни в деревне, а их уютную и нежную атмосферу еще больше «растапливают» модели: двое детей Елены и целая армия прекрасных животных, живущих на ферме. «Дети и животные — это моя жизнь. Я мама двух сыновей, и мы очень много времени проводим в деревне», — говорит Елена.

Такого качества снимков Елене, безусловно, помогает добиться грамотное использование естественного освещения. Шумилова пользуется Canon EOS 5D Mark III и объективом 135 мм. «Я предпочитаю использовать естественное освещение — как внутри, так и снаружи. Мне нравятся все условия освещения — уличное, от свечи, туман, дым, дождь и снег — все, что придает визуальную и эмоциональную глубину снимку».

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

 
Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

1.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

2.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

3.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

4.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

5.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

6.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

7.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

8.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

9.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

10.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

11.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

12.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

13.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

14.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

15.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

16.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

17.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

18.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

19.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

20.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

21.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

22.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

23.

Россиянка создает потрясающие фотографии своих детей с животными в деревне

24.

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