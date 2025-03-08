7 способов успокоить ребенка в магазине

Вы приходите с ребенком в магазин, чтобы купить необходимые продукты. В правой руке у вас список покупок, в левой – тележка, в кармане – необходимая сумма денег, а на полу ребенок, орущий: «Мама! Купи мне эту шоколадку!».



Анастасия Тихомирнова Журналист, писательница

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Посещать торговые центры вместе с детьми – непростое испытание для родителей. Новости СМИ2 Даже в самом, казалось бы, скучном магазине ребенок обязательно найдет что-то необходимое для жизни, что уж говорить о гипермаркетах, где с полок буквально сваливаются всякие разноцветные и яркие вкусности, игрушки, красивые предметы.

И если вашему чаду уже исполнилось два года, то вы наверняка сталкивались с тем, что малыш устраивает магазинную истерику. Как же избежать подобного поведения и предотвратить падение зареванного малыша на пол?

Установить правила

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Чтобы не допускать у ребенка подобного поведения, необходимо заранее оговорить походы в магазин со всеми родственниками и друзьями. Возможно, когда малыш посещает супермаркет с бабушкой, она ни в чем ему не отказывает, а когда после подобного баловства малыш возвращается к родителям, то требует такого же безоговорочного исполнения своих прихотей. Поэтому лучше заранее установить некие табу для всех членов семьи: никаких спонтанных покупок, нельзя идти на поводу у ребенка.

Составить список

Если вы собрались в магазин с ребенком, то заранее вместе составьте список необходимого. Спросите ребенка: «Как ты думаешь, что нам нужно?». Пусть малыш станет непосредственным участником этого процесса и будет чувствовать свою важность в этом походе. В тот же список можно внести один пункт, который будет прихотью малыша, например, «киндер-сюрприз» или «набор леденцов».

Во время похода по магазину вы будете четко действовать по инструкции, давая малышу самостоятельно зачеркивать продукты, положенные в тележку. Соответственно, когда ребенок пожелает что-то, чего нет в списке, можно будет сказать: «Погоди, так нельзя, мы же с тобой все записали. Сегодня у нас в плане только одна шоколадка, насчет мишки мы не договаривались».

Обходить стороной игрушки

Есть еще один несложный способ избежать истерики в магазине: приходя с малышом в торговый центр, старайтесь обходить стороной прилавки с игрушками и сладостями и другими товарами, которые могут привлечь излишнее внимание ребенка.

Заранее покормить

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Будет очень правильным решением при походе в магазин с ребенком убедиться, что он сытый, отдохнувший и не хочет спать. Это снизит вероятность истерики с психологической точки зрения.

Превратить шопинг в игру

Превратите совместный шопинг во что-то вроде игры. Например, раз в месяц организовывайте День Внезапной Покупки, когда ребенок может выбрать определенное количество товаров сам. Установите точное число «хотелок» или общую сумму «внезапной покупки», чтобы не нарушать оговоренные условия. Пусть ребенок почувствует свободу выбора и при этом знает, что у него есть один такой день, когда можно практически всё.

Не идти на поводу

Если истерика все-таки случается, то следует быть крайне последовательным. Во-первых, ни в коем случае не идите на поводу у орущего ребенка, если вы уступите и купите ему то, что он просит, он будет использовать подобный метод постоянно.

Во-вторых, не ругайте его, не повышайте на него голос и уж тем более не обращайте внимания на советы и комментарии людей, находящихся рядом. Возьмите ребенка в охапку и выведите его из магазина. Когда малыш успокоится, проговорите с ним ситуацию, объясните, почему такое поведение недопустимо. Расскажите, почему и по какой причине вы не покупаете ему ту или иную вещь, и как нужно правильно вести диалог.

Ни в коем случае не наказывайте ребенка за случившуюся истерику!

Придумать план «Б»

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Всегда имейте в запасе план «Б», то есть, у вас должен быть заготовлен способ, который наверняка сможет отвлечь ребенка от криков и плача. Это может быть игра на телефоне, музыка, любимая игрушка – что угодно, но именно то, что наверняка работает в критических ситуациях.

Не лишайте ребенка совместного времяпрепровождения из-за страха столкнуться с его истерикой. Научитесь контролировать ситуацию, и тогда ваш шопинг станет легким и приятным для всей семьи, включая самых маленьких.

Советы психолога

Татьяна Лобанова, детский психолог: «Причин такого поведения в магазине может быть много – от стремления привлечь к себе внимание до невыработанной системы поощрений и наказаний малыша. И, конечно, следует понимать, что одно дело – каприз, и совсем другое – истерика.

Во время истерики ребенок не может нормально контролировать свою моторику, отсюда – и кидания на пол, и выгибания дугой, и агрессия. Если такое происходит на ваших глазах, постарайтесь обхватить ребенка так, чтобы он почувствовал защиту со всех сторон. То есть желательно присесть и обнять его руками, не кричать при этом, а быть очень спокойным. Да, это сложно, особенно когда на тебя смотрят другие люди и даже, возможно, что-то советуют. Тихим и спокойным голосом говорите малышу, что вы его понимаете, но есть правила: «Да, я понимаю, что ты сердишься, но в магазинах нельзя кричать». Таким же спокойным голосом проговорите их, стараясь смотреть ребенку в глаза.