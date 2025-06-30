В каникулы отдохнём от гаджетов. Как уберечь детей от развития сколиоза

Чтобы школьники не вернулись с отдыха с серьёзным сколиозом, стоит позаботиться об их осанке уже сейчас.

Контролировать детей во время каникул сложно, а значит, они будут проводить перед экранами компьютеров и телефонов гораздо больше времени, чем это допустимо.

Чтобы школьники не вернулись с отдыха с серьёзным сколиозом, стоит позаботиться об их осанке уже сейчас.

Наш эксперт – врач-нейрохирург, ортопед-травматолог, кандидат медицин­ских наук Денис Наумов.

В среднем мы проводим перед экранами электронных уст­ройств более 6,5 часа в сутки. Да и перерывами в работе с элект­ронными устройствами зачастую пренебрегаем. Это приводит к проблемам с позвоночником – к развитию гиперлордоза (чрезмерный прогиб поясницы) или гиперкифоза (сутулость, округление грудного отдела спины).

Застрять в панцире

Осанка нарушается из-за мышечного дисбаланса. Длительное сидение приводит к перенапряжению мышц поясницы, грудного отдела и шеи, при этом мышцы пресса, ягодиц и спины ослабевают. Чтобы компенсировать нагрузку, по­звоночник выгибается в пояснице и, наоборот, округляется в грудном отделе. Отсюда и появляется всем известная поза панциря, которую нередко можно встретить у студентов и школьников.

Сдавленные лёгкие потреб­ляют меньше кислорода, а анатомически неправильное положение поясницы вызывает боль и спазмы в этой области. «Компьютерная шея», осложнённая гиперкифозом, со временем приводит к истончению дисков, их смещению за пределы позвонков (протрузиям) и разрыву фиброзного кольца (грыже).

В поисках баланса

Грыжи и протрузии, в свою очередь, провоцируют боль, онемение конечно­стей, ограничение подвижно­сти и даже могут потребовать хирургического вмешательства.

Отказаться от гаджетов мы вряд ли сможем. Значит, надо искать способы минимизировать наносимый ими вред. Во многом помогут коррекция образа жизни и гимнастика. Профилактика проблем со спиной должна быть комп­лексной, иначе легко можно стать постоянным клиентом неврологов, вертебрологов, мануальных терапевтов и остеопатов. Вот некоторые правила, о которых надо помнить каждому из нас.

Не сидите подолгу перед компьютером. Периодически вставайте и делайте самую простую разминку.

Правильно оборудуйте место работы. При сидении поясница должна иметь поддержку, чтобы шея и запястья не перенапрягались. Для этого необходимо приобрести офисное кресло с поддержкой поясницы или специальные подушки-упоры, которые обеспечат ей необходимую стабилизацию. Высота стула должны быть такой, чтобы ступни касались пола, а угол в коленях составлял 90°.

Придерживайтесь здорового образа жизни. Для корректной работы мышц рацион должен быть сбалансирован и богат белками. Для эластичности межпозвоночных дисков необходимо пить достаточное количество воды. Откажитесь от курения, не злоупотребляйте алкоголем. И, наконец, необходимо высыпаться. Средние значения подразумевают 7–9 часов сна.

Не забывайте про физиче­скую активность. Спорт необходим для поддерж­ки работы мышц. Желательно заниматься минимум 2 раза в неделю. Это может быть плавание (лучший вид спорта для опорно-двигательного аппарата), йога (для вытяжения позвоночника), работа в зале на тренажёрах (для укрепления мышц спины, ягодиц, пресса и предплечий).

Регулярно выполняйте гимнастику на укрепление и растяжение всех групп мышц. Если они крепкие, эластичные, хорошо растянутые, позвоночный столб выдержит любую нагрузку.