Мастер-класс. Ватрушки с творогом – секреты и технология приготовления

Ватрушки с творогом - одно из популярных лакомств еще с давних времен. На Руси ватрушки начиняли разнообразно: яблоками, ягодами, вареньем, картофелем и капустой. Но наибольшей популярностью пользовалась творожная начинка.
Сегодня ватрушки с творогом не потеряли своей актуальности и по-прежнему радуют семьи, оставаясь любимым блюдом домашней выпечки.
- Общ.\актив. время готовки:50 минут\20 минут
Как приготовить ватрушки с творогом - секреты и технология приготовления
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 270 г
- Кефир – 170 г
- Масло растительное – 40 г
- Сахар – 90 г
- Соль – 2 щепотка (-и)
- Сода – 0.5 ч.л.
- Творог – 300 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
Приготовление: Шаг 1
Рецепт ватрушек с творогом с пошаговыми фото
Приготовить ватрушки в духовке с творогом - не так сложно. Достаточно соблюсти некоторые нюансы.
Из указанного количества продуктов вы сможете испечь 10 изделий.
Как делать ватрушку? Схема приготовления проста. Сначала готовится тесто. Вариантов теста для этих открытых пирогов множество - от сдобного дрожжевого до песочного, слоеного или пресного, на кефире или сметане.
Классическим вариантом основы для ватрушек считается дрожжевое сдобное тесто. Но при этом на расстойку уходит немало времени. В нашем мастер-классе дан рецепт ватрушек с творогом и быстрым пресным тестом на кефире. Что значительно ускоряет процесс их приготовления.
Советы по выбору ингредиентов:
Чтобы выпечка удалась и порадовала своим вкусом стоит обратить особое внимание на качество и консистенцию творожной начинки.
Творог для ватрушек непременно должен быть свежим. Желательно использовать продукт 5% жирности и выше. С ним ватрушки получатся вкуснее. Лучше сразу выбирать творог средней консистенции. Но, если приобретенный творог оказался слишком сухим или сильно влажным, то это можно исправить. В сухой творог - добавить дополнительный белок или ложку сметаны. Слишком влажный - отжать через марлю или тканевую салфетку.
Еще один способ, который поможет загустить творог — добавить в начинку чайную ложку манной крупы и дать ей время впитать лишнюю жидкость.
Зернистый творог перед использованием стоит протереть через сито или, уже готовую начинку, пробить блендером для получения однородной кремообразной массы. В идеале, творожная начинка должна уверенно держать форму, не расплываться, но и не быть рассыпчатой.
При желании начинку можно ароматизировать. Отлично сочетаются с творогом такие пряности, как ваниль, корица, кардамон, мускатный орех. Интересными добавками могут стать лимонная или апельсиновая цедра. Обогатит вкус и добавление изюма, кураги, чернослива, мака, кокосовой стружки, шоколадной крошки. Не ограничивайте вашу фантазию и экспериментируйте!
Кроме того, творожную начинку непременно стоит слегка подсолить. Соль играет роль усилителя вкуса, и начинка становится вкуснее.
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Шаг 2
Приготовить тесто на кефире для ватрушек.
В миске или чаше кухонной машины соединить кефир и растительное масло. Лучше использовать нерафинированное. Например, оливковое, горчичное или рыжиковое. Перемешать.
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Шаг 3
В отдельной миске соединить сухие продукты: муку, щепотку соли, соду и 60 г сахара. Перемешать.
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Шаг 4
К жидким продуктам добавить сухие.
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Шаг 5
Вымесить тесто для ватрушек руками или с помощью кухонной машины. Ком теста должен стать однородным. Тесто на кефире получается мягким и эластичным. К рукам оно не липнет. Оставить готовое тесто для созревания минут на 15-20.
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Шаг 6
Приготовить начинку для ватрушек с творогом.
Отделить желток от белка.
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Шаг 7
К творогу присоединить белок, 30 г сахара и щепотку соли.
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Шаг 8
Перемешать до однородности.
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Шаг 9
Включить на прогрев духовку на 180 градусов. Тесто разделить на 10 равных частей (примерно по 55 г). Из каждой сформировать шарик.
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Шаг 10
Каждый шарик раскатать в тонкую лепешку диаметром около 12 см. Сделать 3 надреза, не доходя до центра так, чтобы круг был разделен примерно на три равные части. Выложить в центр столовую ложку начинки из творога (35 г).
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Шаг 11
Соединить вокруг начинки края одной части и прищипнуть.
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Шаг 12
То же самое проделать с двумя другими частями теста. В результате должна получиться ватрушка в виде розочки.
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Шаг 13
Выложить ватрушки с творогом на застеленный пергаментом противень.
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Шаг 14
Смазать ватрушки размешанным желтком. К желтку можно добавить 1 ч. л. растительного масла.
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Шаг 15
Отправить противень с выпечкой в прогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Это зависит от духовки. Ватрушки с творогом должны стать румяными и золотистыми.
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Шаг 16
Переложить ватрушки с творогом на тарелку или деревянную доску.
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Шаг 17Теперь и вы знаете, как приготовить ватрушки с творогом. Надеюсь, секреты приготовления помогут в создании идеальной выпечки :)
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