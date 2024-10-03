Чем вредны гаджеты перед сном и отбой после полуночи: 7 вопросов эксперту по детскому сну

No 1. Как узнать, высыпается ли ребенок?
Есть два показателя. Первый — посмотрите, как ребенок просыпается.
Второй — насколько спокойно ребенок спит по ночам. Если он мечется во сне, скрипит зубами, просыпается, то это может говорить об избыточной нагрузке. То есть нужно либо раньше ложиться, либо уменьшать дневную активность.
Дошкольнику и младшему школьнику важно спать 10–12 часов в сутки. Эти часы могут распределяться только на ночной или на ночной и дневной сон. Дневной сон в некоторых случаях может компенсировать недостаток ночного отдыха, либо чуть смягчить последствия недосыпа.
Ученик средней школы постепенно приближается к взрослой норме: ему нужно от 8 до 10 часов отдыха в сутки.
Старшим школьникам обычно достаточно 7–9 часов сна, как и большинству взрослых. При этом один ребенок будет просыпаться бодрым после семи часов сна, а другому и десяти часов не хватит, чтобы выспаться.
No 2. Во сколько нужно ложиться спать?
Разберём конкретные примеры.
Если старший дошкольник пяти-семи лет не спит днем и при этом у него большие эмоциональные и физические нагрузки, то он вполне может лечь спать в восемь-девять вечера, и бодро встать в семь утра. Когда у дошкольника есть дневной сон, то он может лечь и позже, например, в десять-одиннадцать вечера — и тоже вполне выспится.
У школьников режим рассчитывается по такому же принципу. Есть дети, которые учатся в первую смену, им нужно вставать до семи утра. Если норма для этого ребенка 11 часов, то лечь ему нужно никак не позже девяти. А есть дети, которые учатся во вторую смену, плюс у них могут быть поздние тренировки. Они приходят домой только в десять вечера, но и поспать с утра могут до одиннадцати.
Хотя, конечно, в идеале нам всем нужно ложиться не позже десяти часов вечера. Расскажу почему.
No 3. Как влияет на организм поздний отбой?
С десяти вечера до часу ночи в нашем организме активно вырабатывается мелатонин. Это естественный гормон, который производит эпифиз (шишковидная железа). Он регулирует суточный ритм сна и бодрствования.
Этот гормон не просто помогает нам уснуть, у мелатонина огромное количество функций. Он влияет на расслабление гладкой мускулатуры, в том числе нашего кишечника. То есть пищеварение напрямую зависит от качества сна ребенка.
Мелатонин участвует в обновлении клеточных структур. Мы часто слышим: высыпайтесь и будете отлично выглядеть. Это не просто слова, мелатонин действительно помогает обновлять наши клетки.
Снижение уровня мелатонина плохо влияет на работу внутренних органов и сказывается на общем самочувствии.
При недосыпе вместо мелатонина у человека начинает вырабатываться избыточное количество кортизола. Сам по себе кортизол безвреден, это тоже наш собственный гормон, который синтезируется надпочечниками. Но вот избыток кортизола организму совсем не нужен. Он провоцирует дефицит внимания, ребенку сложно усваивать новую информацию и сосредотачиваться. Плюс физический стресс, который человек испытывает «на кортизоле».
Мелатонин наиболее активно вырабатывается с 22:00 до 1:00, а еще любит темноту и тишину. Поэтому так важно укладывать детей до десяти вечера. Да и взрослым не стоит засиживаться.
No 4. Правда ли, что дети растут во сне?
Когда наши мамы и бабушки говорили «во сне ты растешь», они не преувеличивали. Действительно, гормон роста наиболее интенсивно вырабатывается во сне.
Гормон роста не только помогает нам увеличиться в длину и ширину, но и запускает иммунные процессы.
Что мы в итоге получаем. Ребенок должен высыпать свою норму — возрастную и индивидуальную. В то же время ему желательно ложиться до полуночи, а лучше — до 10 вечера. При этом важно, во сколько и в каком состоянии встает ребенок. Так мы получаем максимально сбалансированный режим.
Наш организм физически не рассчитан на то, чтобы мы тусили до трех ночи, а потом спали до обеда. Мы, люди, созданы спать ночью, а ночь для человека — это темное время суток. В том числе поэтому зимой, в короткие световые дни, хочется пораньше лечь спать.
No 5. Подросток ложится после полуночи — это нормально?
В переходном возрасте у ребенка происходит колоссальная перестройка всех систем организма, и сон тоже не остается за бортом. У подростков временно сдвигаются циркадные ритмы: ребенку 14-17 лет бывает сложно уснуть в адекватное время — в 21, в 22, в 23 и даже в полночь.
No 6. Почему вредно пользоваться гаджетами перед сном?
В темное время суток мы оказываемся под влиянием огромного количества искусственного света — это и лампы, и телевизор, и экран смартфона, и уличная подсветка. Это называется «световое загрязнение».
Наш организм эволюционно пока еще не подстроился под этот поток света, он еще не умеет различать, искусственный это свет или солнечный. В большинстве случаев мы реагируем на искусственный свет как на сигнал, что сейчас время бодрствовать, не нужно спать, нужно изо всех сил что-то делать.
Это стимулирует нашу нервную систему и тормозит процессы, которые помогают нам уснуть. Особенно стимулирует наш мозг холодный световой спектр — синий и белый свет экранов.
Поэтому полезно вводить правила использования гаджетов. Например, договориться, что смотреть в экран можно только до семи/девяти вечера. Так нервная система успеет успокоиться перед сном. И никаких телефонов в кровати.
No 7. Чем опасен недосып?
В журнале Science Advances было опубликовано исследование, которое доказывает, что во время глубокого ночного сна оптимально работает система, отвечающая за удаление «отходов» из клеточных структур мозга. Возможно, в том числе и поэтому мы так себя плохо чувствуем, если не выспались, — болит голова, нет настроения, мутит и шатает. Такое состояние по своим признакам напоминает интоксикацию.
Избыток кортизола у подростка провоцирует появление прыщей, не так хорошо набирается мышечная масса. То есть накачать себе рельефные мышцы при регулярном недосыпе — задача практически невыполнимая. Зато жировая ткань при недостатке сна накапливается великолепно.
Когда мы мало спим, регулирующие аппетит гормоны — лептин и грелин — выходят из баланса. Нам всё время будет хотеться съесть что-то вредное — шоколадку, тортик, печенье.
А такой рацион, как известно, приводит к набору веса. Тем более что у подростков это всё накладывается на гормональную перестройку организма.
Конечно, достаточный сон — это не волшебная таблетка. Не все сложности в поведении, внешности и характере решаются с помощью налаживания режима. Но сон — это фактор, на который мы сознательно можем влиять. Какие-то процессы нам не подвластны, а вот сон находится в наших руках.
Свежие комментарии