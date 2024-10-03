Чем вредны гаджеты перед сном и отбой после полуночи: 7 вопросов эксперту по детскому сну

У школьников режим рассчитывается по такому же принципу. Есть дети, которые учатся в первую смену, им нужно вставать до семи утра. Если норма для этого ребенка 11 часов, то лечь ему нужно никак не позже девяти. А есть дети, которые учатся во вторую смену, плюс у них могут быть поздние тренировки. Они приходят домой только в десять вечера, но и поспать с утра могут до одиннадцати.