Как приучить ребенка к домашнему труду

Причина того, что ребенок не хочет помогать по хозяйству заключается в том, что может вы его поздно начали приучать к труду или неправильно это делали. В этой статье я хочу дать несколько советов о том, как и когда следует приучать ребенка к выполнению домашних обязанностей.

Ошибка №1. Родители все делают за своего ребенка

Ребенок в 2-3 года уже может помогать маме. Малышу можно доверить полив цветов, покормить домашнее животное, подать маме чашку или тарелку, убрать за собой игрушки, что-то принести если его попросят. Главное за все эти действия ребенка нужно обязательно хвалить. Человек которые вырастет из этого ребенка не будет считать себя жертвой труда. У него всегда будет чистота и порядок. Он будет получать удовольствие от чистоты и того что делает все своими руками.

Ошибка№2. Родители не подают пример

Нельзя приучить ребенка к труду лежа на диване. Если вы сами ничего не делаете, а только раздаете команды — это очень унижает ребенка. Часто бывает другая ситуация: мама все делает по дому, а папа ничего. В таком случае когда ребенок чуть подрастет, ему станет жалко мать, но позицию он будет выбирать отцовскую. Чтобы за ним так же все делали, а он при этом будет отдыхать. Поэтому делать домашнюю работы нужно всем членам семьи.

Ошибка№3. Чрезмерная критика со стороны родителей

Если ребенок пытается вам помочь, например, пылесосит, а вы увидели, что он не везде собрал мусор, не нужно на него кричать и говорить, что он все делает не так. Не критикуйте слишком. Сначала нужно обязательно похвалить, а потом добавить, что если убрать еще и вот здесь, то будет вообще идеально. Если ребенку постоянно говорить что он все делает не так, то и желание вам помогать у него очень быстро сойдет на нет.

Можно применить еще один действенный метод. Прежде чем дать указание, попробуйте сказать: «А давай мы с тобой…» и начните первой это делать. Ваш ребенок обязательно подключиться и продолжит.

Ошибка№4. Родители уверены что ребенок им обязан

Ребенок не может быть обязан. Все едят, ходят по квартире, пользуются туалетом и т.д. Нельзя говорит, что ты должен мыть за всеми посуду. Попробуйте сделать это в порядке очереди. Например сегодня моет мама, завтра папа, а послезавтра ребенок. Подавайте пример, объясняйте, но не сидите при этом сложа руки. Малыш должен понимать, что это общая обязанность, а не только его. Его обязанность это заправить за собой кровать, убрать за собой игрушки, сложить свои вещи и т.д. А то чем пользуются все и распределяться должно на всех.

Ошибка№5. Родители платят за помощь

Ни в коем случае нельзя оплачивать домашнюю работу. Почему родители начинают платить своему ребенку, потому что таким образом им проще всего мотивировать ребенка к действиям. Это приведет к тому, что без оплаты он палец о палец не ударит. Иногда нужно ребенка поощрять, но это должно быть крайне редко и не следует доводить до привычки.

Ребенка нужно учить отвечать за свои слова и действия. Ребенку 5-6 лет, он уже все понимает. Если вы просите его например, заправить кровать, а он говорит сейчас и продолжает сидеть за компьютером. Спросите у него через сколько времени он это сделает. Малыш скажет например, через 5 мин — засекайте это время и если он продолжает сидеть, выключайте компьютер и говорите, что сегодня он уже играть не будет. Не нужно по 20 раз говорить одно и тоже, скажите один раз, а затем воплощайте в реальность обещанное наказание. Только в таком случае ребенок будет слушаться и уважать вас.

Когда ребенку 10 и больше лет можно спросить, до какого времени он сможет выполнить возложенные на него задания, если он этого не сделает спросите, как его наказать. Главное если уже наказали — не идти на поблажки.

Если малыш хочет помочь вам по хозяйству, но у него еще не получается это сделать хорошо, не тыкайте его носом, хвалите за любую помощь, помогайте ему сделать лучше, не ругайте и не кричите.