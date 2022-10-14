Основные принципы и отличия образовательной среды в детских садах России и Германии

Российские эксперты много говорят о заорганизованности российского дошкольного образования: дети не играют в те игры, которые хотят, не умеют организовывать свое пространство, вместо них все решают взрослые, развитие самостоятельности не происходит. Все инновации сводятся к добавлению тех предметов, которые детям в реальной жизни никогда не пригодятся. В этой статье Татьяна Волкова, автор книги "Современная образовательная среда ДОО. Российская и зарубежная практика" делится опытом немецких коллег, который показывает, как можно развить самостоятельность детей.

Интересно провести сравнительный обзор современных систем дошкольного образования России и Германии, выделив основные характеристики и особенности каждой из них. Целью данного сравнения двух образовательных систем не является похвалить одну, и раскритиковать другую. В каждой стране есть свои сложности и не все детские сады соответствуют идеалу, но рассмотрен лучший опыт, к которому важно стремиться.

Образовательные программы и занятия

В России дошкольное образование представляет собой первый уровень общего образования. Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится на основе комплексно-тематического принципа.

В каждом образовательном учреждении к оформлению комплексно-тематического плана предъявляются индивидуальные требования, однако имеются и общие принципы его оформления, которые необходимо соблюдать всем педагогам. При составлении комплексно-тематического планирования в детском саду, воспитатели, руководствуясь ФГОС ДО должны учитывать, что основная форма работы с дошкольниками – это игра.

Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного образования.

В Германии же в большинстве дошкольных образовательных организациях существует не программа, а "концепция образования". В теории вырабатываются, а в практике принимаются только основные концептуальные основы организации дошкольного образования, и уже в каждом конкретном детском саду педагоги самостоятельно принимают решение, что и как они будут делать, чтобы им соответствовать.

В центре внимания – интересы и активность детей. Задача детского сада не в передаче детям глубоких академических знаний, а в том, чтобы поддержать их стремление к самостоятельному поиску знаний, исследованию окружающего мира, к приобретению опыта межличностных взаимоотношений, то есть к выстраиванию собственной картины мира.

Каждый детский сад развивает свою педагогическую концепцию и направления в работе с детьми, делая акценты на определённом профиле, например, активность (спорт), здоровьесберегающие технологии, окружающая среда и экология (занятия при этом проходят в естественной среде, на природе), творческое развитие и так далее. Часто в детских садах работают: исследовательская лаборатория, комната для конструирования, физкультурный зал, детская кухня, комната для творческих занятий, библиотека и т.п.

Обычно существует тема недели, и по утрам, когда дети приходят в детский сад, воспитатели вместе с детьми садятся в круг и обсуждают планы на день: кто чем хотел бы заняться в рамках текущей темы, и что, можно было бы сделать всем вместе. То есть, как таковых занятий, в той форме, как принято в России, в немецких садиках нет.

План работы педагогов в немецких детских садах состоит не из выдержек задач и содержания из образовательной программы или методического пособия, а составляется всеми педагогами, участвующими в педагогическом процессе на день в "живом", неформальном виде, то есть не фиксируется на бумаге и не хранится как свидетельство профессиональной деятельности педагогов.

Результаты планирования педагогических действий – в результатах развития каждого ребенка. А уже данные о ситуации в развитии ребенка фиксируются в ежедневных наблюдениях.

Интересен опыт немецких детских садов в организации диагностики детских достижений – это портфолио воспитанника: фотографии, рисунки, высказывания, творческие работы ребёнка. (Фото №1)

Основополагающие ценности дошкольного детства в системах образования и социальный запрос

Главный принцип образовательной политики России в области дошкольного образования заключается в том, что все дети имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного обучения, при этом дошкольное образование и посещение ребенком детского сада не является обязательным требованием.

Согласно ФГОС дошкольного образования выпускник российского детского сада при поступлении в школу должен не столько уметь читать, считать, писать, сколько обладать определенным набором качеств, среди которых можно выделить:

уверенность в собственных силах;

любознательность;

способность к волевым усилиям;

самостоятельность;

инициативность;

готовность отвечать за свои поступки;

доброжелательность;

уважительное отношение к семье и социуму.

На дошкольном уровне посещение детских садов в Германии не является обязательным, как и в России. Школьное образование обязательное, в основном с шестилетнего возраста. В системе дошкольного образования Германии нет задачи подготовки ребёнка к школе с точки зрения его знаний азов чтения, письма и математики. Но нет и такого требования в школе и запроса от родителей.

В Германии на уровне дошкольного возраста для ребенка ставится приоритет познавательно-исследовательской деятельности, развитие его коммуникативных навыков и самостоятельности. Соответственно требований к умению читать, писать считать к началу первого класса нет, всему этому ребёнок научится в школе. Но вместе с воспитателями дети могут пойти в магазин, чтобы купить продукты, узнать, сколько они стоят, сравнить цены, обратить внимание на срок годности. Каждый выпускник детского сада знает, что он может надеяться на собственные силы и всегда рассчитывать на поддержку со стороны взрослых, что взрослые ценят его достижения и доверяют его способностям.

Организация пространства

В большинстве российских детских садов деление детей на группы в зависимости от возраста – давно сложившаяся привычная практика. Путь детей от младшей группы до подготовительной – это традиционный путь в системе российского дошкольного образования.

В немецком детском саду могут быть, как и привычные для российской практики групповые помещения, которые посещают дети одной возрастной категории, или реализуется принцип открытого пространства, когда каждый ребенок внутри детского сада может по своему выбору находиться в любом месте учреждения и, где бы он ни оказался, везде для него найдется привлекательное занятие.

Таким образом, в немецких детских садах чаще нет групп в привычном для российской практики понимании, а есть тематические комнаты. Воспитатель "закреплен" не за группой детей, а за конкретным помещением. Дети свободно перемещаются по комнатам, согласно своим интересам, и реализуют себя в выбранных деятельности и пространстве, например, занимаясь в лаборатории, библиотеке, творческой мастерской или в спортивным залом.

Нормативно-правовая база

Система детских садов в России предназначена как для первоначальной социализации детей, обучения их навыкам общения со сверстниками, так и для общедоступного решения проблемы занятости их родителей. В системе детских садов осуществляется также подготовка детей к обучению в школе — на уровне первичных навыков чтения, письма и счёта. Образовательная деятельность детского сада регулирует федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ДО).

В Германии же нет единого образовательного стандарта, поэтому сам педагогический процесс более вариативен, чем в России, а нормативно-правовая база дошкольных учреждений регулируется законами конкретной федеральной земли. Каждая федеральная земля Германии имеет свои образовательные программы в соответствии с региональными требованиям и культурными особенностями.

Относительно нормативов по количеству детей в группах в российских детских садах, то по состоянию на сегодняшний день, СанПин (Cанитарно-эпидемиологические правила и нормы) в 2022 году устанавливает нормы относительно того, сколько человек должно быть в одной группе детского сада. В первую очередь учитывается количество площади, приходящейся на 1 человека: для малышей, не достигших 3-х лет, предпочтителен расчет 2,5 кв. м на 1 малыша, после 3-х лет на ребенка не может приходиться менее 2 кв. м площади. Режим работы воспитателя российского детского сада, его нагрузка не должна превышать 36 часов в неделю. Стандартно в дошкольных учреждениях работают два специалиста: работник первой смены - с 7.00 до 14.30, а работник второй смены - с 14.30 до 19.00, перерыв на обед у дошкольных педагогов длится 30 минут.

В немецком детском саду может быть от 20 до 200 воспитанников, в зависимости от вместимости и ресурсного оснащения конкретного детского сада. В группе обычно работают 2 воспитателя и один помощник (ассистент) вместе, а не посменно. По норме в группе на двух педагогов при этом приходится от 9 до 15 детей. Количество рабочих часов воспитателя регулируется его договором с учреждением. Детские сады работают с 7 до 17, но опять же, в каждой земле существуют свои нюансы и оговорки. Так, например, в Гамбурге ребёнок может находиться в детском саду 5 часов в день без внесения дополнительной платы. Но если оба родителя работают, то количество часов может быть увеличено.

Обмен мнениями между российскими и немецкими педагогами

В завершении обзора хотелось бы поделиться мнениями моих российских и немецких коллег, побывавших в гостях друг у друга в рамках образовательных стажировок, проходивших почти 10 лет до пандемии коронавируса (Весной 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) объявлена пандемия коронавирусной инфекции).

Впечатления и выводы российских педагогов:

"Первое посещение немецких дошкольных учреждений было для педагогов неким "шоком": удивляло многое, в том числе и моменты режима дня, связанные с "тихим" часом. Было непривычно и странно, что дети спят на матрацах прямо на полу. Еще более странным показалось то, что спят в одежде, в которой только что пришли с улицы, иногда даже в обуви. На реакции, безусловно, сказывается чисто российский менталитет и воспитание: спать нужно обязательно в спальне на кровати, в специальной одежде и уж, конечно, не в ботинках".

"Формирование самостоятельности у ребёнка - главная задача немецкого детского сада. Российские дети часто не видят реального мира, они не знают его правил и рисков. Разница в приоритетах колоссальная. У нас акцент на комфорт, в Германии - на развитие ребёнка. Нужно искать пути, как не совершая революций, воплотить у нас лучшие практики";

Впечатления и выводы немецких педагогов:

"Нас приятно удивило наличие в учреждениях садов-огородов с фруктами, овощами и лечебными травами; бассейны; особое внимание к физическому, музыкальному и экологическому развитию детей; гибкость в использовании образовательного пространства, обширные знаниям коллег в использовании компьютерных технологий в образовательном процессе. Двусторонние стажировки полезны с точки зрения анализа профессиональной деятельности педагогов, они способствуют выявлению различий/сходств, направлений работы и помогают понять сильные стороны каждой системы".

"Разница в подходе к образовательному процессу российских и немецких специалистов, как нам показалось, объясняется разными целями и задачами со стороны законодательных актов и педагогических концепций стран, что продуктивно сказывалось на диалоге и вызвало взаимный интерес к его продолжению", - делятся впечатлениями немецкие педагоги.