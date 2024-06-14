«Аня сказала, что я тупая». Как обсуждать с детьми их конфликты со сверстниками

Каждый день дети «приносят» нам что-то из внешнего мира — свои открытия и свои горести. «Ой, сегодня такое было!» и «Меня никто не любит, со мной никто не хочет играть».

А еще «Мы с Петей подрались», «Аня сказала, что я тупая», «Вася все время толкается и щиплется», «Соня подговаривает девочек не дружить со мной», «Надо мной смеются», «Мне порвали рюкзак», «Меня дразнят и обзывают»...