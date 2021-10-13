ДЕТЕЙ ТИХО "ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ": НЕНАДЁЖНЫЕ ТЕСТЫ БУДУТ ИСПЫТЫВАТЬ В ШКОЛАХ

На фоне рекордного роста числа инфицированных COVID-19 в России к нам снова пришли ограничения наших прав и возможностей. Москва – пионер всех локдаунов России – на сей раз держалась довольно долго, но всё хорошее когда-нибудь кончается. Особенно тревожно, что первый удар пришёлся по школам.

Опыт 2020 года наглядно показал, что образовательный процесс в формате удалёнки негативно влияет на то, как ребёнок усваивает знания. Не стоит забывать и про чисто организационные проблемы, с которыми столкнулись учителя и родители.

Неудивительно, что перед началом нового учебного года многие граждане опасались возвращения дистанционного формата. Успокоить людей пытались главы регионов и педагоги; до парламентских выборов о возможных ограничениях было запрещено даже говорить. Однако теперь, согласно статистике, число заболевших растёт, и в некоторых регионах начали вводить новые ограничения – QR-коды, удалёнку и дистанционку.

Восемь подопытных школ

Как сообщили источники Царьграда, уже в ближайшие дни в восьми столичных школах может начаться массовое тестирование детей на COVID-19.

Как указано в рекомендациях Департамента образования и науки, первый этап стартует с 13 октября 2021 года – в тот же день планируется официальное заявление департамента, а в "тестовых" школах запланирована консультация родителей с педиатрами. На момент публикации статьи запрос Царьграда в департамент оставался без ответа.

Медики будут использовать в школах иммунохроматографический экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 (экспресс-тестирование ИХА). При этом оставлена возможность для того, чтобы семьи самостоятельно организовали тестирование своих детей в других учреждениях. Если же родители откажутся от теста, то школьников лишат допуска к урокам до тех пор, пока не будет предоставлен отрицательный результат ПЦР-теста.

Что такое экспресс-тест? В отличие от более привычного ПЦР-теста, экспресс-тест позволяет приблизительно за 15-30 минут столь же приблизительно ответить на вопрос, инфицирован ли человек коронавирусом. В случае положительного результата медики должны провести полноценное ПЦР-тестирование, чтобы дать окончательный ответ. Эффективность экспресс-тестов оценивается приблизительно в 85%.

Сама процедура реализована следующим образом. У человека берут образец слюны или крови, который затем необходимо поместить в специальный прибор с тест-полосками.

ИСТОЧНИК: ЦАРЬГРАД

Родители настороженны

Однако у родителей много претензий, и некоторые в штыки восприняли намерения столичных врачей. Понять граждан можно, ибо они не хотят возвращаться к дистанционному формату обучения, который характеризуется целой массой проблем.

Во-первых, непонятно, как регулярное тестирование повлияет на обучение. Практика показывает, что подобные мероприятия отнимают значительное количество времени, выделенного на уроки, отдых и обеды.

Во-вторых, фактор головотяпства никто не отменял. В некоторых школах могут подойти к организационным процессам спустя рукава, создав очереди из детей. Это может только повысить риск заражения. Не стоит забывать и о том, что экспресс-тесты не дают стопроцентной достоверности, что может создать дополнительные риски для здоровья несовершеннолетних. К тому же какие тесты будут закупать для школ? Если речь идёт о самых дешёвых из Китая, то они имеют неприятную особенность давать ошибочные результаты особенно часто.

Бессмысленное жертвоприношение

Но стоит родителям только задуматься обо всём вышеперечисленном, как их детей сразу же отправят домой, подавив возмущение полученным от городских властей распоряжением. В результате дети будут вынуждены опять учиться из дома.

Также нужно понимать, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди детей остаются единичными, поэтому действия столичных чиновников воспринимаются чрезмерными. Данную позицию разделяет и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

Тестировать детей на коронавирус в школах, а уж тем более вакцинировать – бессмысленно. С моей точки зрения, если мы прививаем детей, чтобы не заболеть самим, – это жертвоприношение. Мы приносим детей в жертву своим страхам заболеть COVID-19,

– заявил он Царьграду.

Что с того?

Введение принудительного экспресс-тестирования может повысить уровень социальной напряжённости в обществе, который в нынешних условиях и так достиг немалых значений. И московским чиновникам стоит крепко задуматься – стоит ли бить по семьям, мешая образовательному процессу?

Документ о введении тестирования, по нашим сведениям, подписан двумя чиновниками высокого уровня – руководителем Департамента образования и науки Александром Молотковым и его коллегой из Департамента здравоохранения Алексеем Хрипуном. Осознают ли они степень своей ответственности перед горожанами?