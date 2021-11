«Растительная кухня»: 5 рецептов от модных поваров

Карри с ананасом по-тайски

Еще один рецепт от автора книг о здоровой пище Линдси Никсон.Это карри – просто фейерверк тайских вкусов с оптимальным соотношением сладкого и острого.



Ингредиенты (на 2 порции):



• 4 нарезанных стебля (перо с головкой) зеленого лука

• 1 ст.л. тертого имбиря

• 2-3 измельченных зубчика чеснока

• ¼ ст овощного бульона

• 1 красный сладкий перец, нарезанный тонкими полосками

• ½-1 красный жгучий перец, очищенный от семян и нарезанный ломтиками

• Молотый красный перец (необязательно)

• 225 г нарезанного кубиками ананаса

• 1¼ ч.л. не очень острого желтого порошка карри

• ½ ст кокосового молока

• 2 ст.л. нарезанного базилика

• ½ ч.л. соевого соуса

• Дольки лайма для украшения



Способ приготовления:

1. Отложите немного зеленого лука для украшения. Оставшийся лук положите в сковороду вместе с имбирем и чесноком.



2. Добавьте немного бульона и готовьте овощи на сильном огне 1-2 минуты, пока они не дадут аромат.



3. Добавьте сладкий и жгучий перец (при желании и молотый красный перец) и готовьте, пока сладкий перец не начнет размягчаться. При необходимости доливайте бульон, чтобы овощи не пригорели.



4. Добавьте ананас с соком и перемешайте.



5. Тушите еще минуту, пока перец не будет готов (он должен оставаться немного хрустящим), а ананас не прогреется.



6. Взбейте венчиком порошок карри с кокосовым молоком, вылейте смесь в сковороду и перемешайте.



7. Через 30 секунд добавьте базилик и соевый соус, снова перемешайте. Попробуйте и при желании добавьте еще соевого соуса и/или базилика.



8. Украсьте карри зеленым луком, дольками лайма и 1-2 листиками базилика.



Советы:

Чтобы получить полноценное блюдо, добавьте кубики тофу и подавайте с вареным коричневым рисом.

Салат из капусты с кунжутом

Простой и легкий салат добавит свежести любому обеденному меню. Рецепт Дела Сроуфа, шеф-повара и совладельца Wellness Forum Foods, ведущего кулинарных курсов и автора книги Better Than Vegan and Forks Over Knives: The Cookbook.



Ингредиенты (на 6 порций):

для салата:



• 4 ст нашинкованной капусты

• 2 крупные тертые моркови

• 2 кислых яблока, нарезанные кубиками

• ½ дайкона, нарезанного кубиками

• 1 красный сладкий перец, нарезанный кубиками

• 2 мелко нарезанных стебля сельдерея

• 1 ст семян подсолнечника



для соуса:

• 1/3 ст тахини (или измельченного блендером кунжута)

• 2 раздавленных крупных зубчика чеснока

• 1/3 ст свежевыжатого лимонного сока

• ½ ч.л. соли

• 1/3 ст воды



Способ приготовления:



1. В миске смешайте все ингредиенты салата.



2. В другой миске смешайте ингредиенты соуса. Полейте салат соусом и сразу подавайте.

Жареная морковь с тмином и перцем

Тмин, свежий апельсин и пикантная нотка перца делают из моркови настоящий деликатес. Этот рецепт из коллекции Хизер Кросби, активного пропагандиста здорового образа жизни, обладателя сертификата Фонда Колина Кэмпбелла и популярного блогера, в запасе которого более чем пятисот безглютеновых блюд на растительной основе.



Ингредиенты (на 4+ порции):



• 450 г некрупной моркови

• ¼ ч.л. молотого тмина

• 2 ст.л. овощного бульона

• 1 ч.л. цедры апельсина

• 3 ст.л. свежевыжатого сока из апельсина

• Свежемолотый красный перец

• Морская соль мелкого помола

Способ приготовления:



1. Прогрейте духовку до 175 °C.



2. Промойте морковь. Не очищая от кожицы, разрежьте коренья вдоль пополам.



3. Взбейте венчиком тмин, овощной бульон, апельсиновую цедру и сок.



4. Положите морковь на противень или в форму для запекания и полейте ее тминной смесью.



5. Посолите и щедро посыпьте красным перцем.



6. Жарьте в духовке 30 минут. Подавайте блюдо теплым.



Советы:

Попробуйте добавить к моркови другие корнеплоды, например свеклу, пастернак и сладкий картофель. Эта морковь – вкусное дополнение к свежему зеленому салату. Если у вас осталось немного жареной моркови, нарежьте ее кубиками и перемешайте с зеленью, семенами подсолнечника, кунжутом, грецкими орехами. Полейте лимонным или апельсиновым соком.

Мятное мороженое с шоколадом

Простой и освежающий десерт. Его можно приготовить и с помощью мороженицы, и без нее. Еще один рецепт от Хизер Кросби.



Ингредиенты (на 4-6 порций):



• 400 мл кокосового молока

• ¼ ст кленового сиропа (или любого другого)

• 2 ч.л. мятного экстракта

• 1½ ч.л. ванильного экстракта

• 10 листьев мяты (необязательно)

• Щепотка морской соли мелкого помола

• 85 г наломанного кусочками шоколада



Способ приготовления:



1. Смешайте все ингредиенты, кроме шоколада.



2. Добавьте кусочки шоколада в смесь сразу и заморозьте.



Советы:

Чтобы мороженое было мягким, выньте его из морозильной камеры за 10-15 минут до подачи.