«Растительная кухня»: 5 рецептов от модных поваров

В 2004 году вышла в свет книга «Китайское исследование» крупнейшего мирового специалиста по биохимии Колина Кэмбелла, которая буквально потрясла научный мир и изменила взгляды на питание миллионов людей. В ее основе лежит самое масштабное проведенное исследование связи между пищевыми привычками и хроническими болезнями. В прошлом году дочь автора этой книги Лиэнн Кэмпбелл выпустила кулинарное продолжение международного бестселлера – две книги «Рецепты здоровья и долголетия. Кулинарная книга «Китайского исследования» и «Рецепты «Китайского исследования». Здоровые рецепты от лучших шеф-поваров и специалистов». В последней она собрала более 140 рецептов вкусных и полезных блюд из овощей и фруктов от лучших шеф-поваров, работающих в области «растительной кухни». Благодаря им можно легко и просто разнообразить ставший привычным рацион, а также открыть для себя новые и яркие вкусы пищи. Публикуем несколько интересных рецептов для полноценного обеда.

Минестроне

Рецепт Линдси Никсон, автора популярных книг о питании. Это блюдо особенно удобно готовить в конце недели, когда надо очистить холодильник перед следующим походом в магазин , – ведь в этот суп можно добавить практически любые овощи, бобовые, пряности. Готовится он легко и быстро, а вкус у него такой, как будто его варили на слабом огне весь день. Готовится он легко и быстро, а вкус у него такой, как будто его варили на слабом огне весь день.

Ингредиенты (на 8 порций):



• 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками

• 4 измельченных зубчика чеснока

• Толченый красный перец (необязательно)

• 1 ст.л. итальянской приправы

• 3 ст нарезанных ломтиками овощей

• 2 ст овощного бульона

• 1 ст.л. красного винного уксуса

• 225 г томатного соуса

• 500 г помидоров, нарезанных кубиками

• 400 г белой фасоли (необязательно)

• Соль и черный молотый перец

Способ приготовления:



1. Налейте в кастрюлю немного воды, положите лук, чеснок и щепотку толченого красного перца (если используете), готовьте около 1 минуты.

2. Добавьте итальянскую приправу и продолжайте готовить еще 1 минуту до появления аромата. Помидоры измельчите вилкой или нарежьте кубиками. Положите их вместе с оставшимися ингредиентами (кроме фасоли) к луку и чесноку, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

3. Доведите бульон до кипения, накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите суп 10-20 минут, пока овощи не станут мягкими.

4. Добавьте фасоль (если используете), вареные рис или макароны и хорошо прогрейте суп.

5. При необходимости еще немного посолите и поперчите и сразу подавайте.

Советы:

Фасоль можно заменить вареными макаронами или рисом, например оставшимися от обеда или ужина. Или добавляйте все три ингредиента сразу! Из овощей можно брать то, что есть под рукой.