«Растительная кухня»: 5 рецептов от модных поваров

Мария Светлова
МинестронеРецепт Линдси Никсон, автора популярных книг о питании. Это блюдо особенно удобно готовить в конце недели, когда надо очистить холодильник перед следующим походом в магазин, – ведь в этот суп можно добавить практически любые овощи, бобовые, пряности. Готовится он легко и быстро, а вкус у него такой, как будто его варили на слабом огне весь день.
Ингредиенты (на 8 порций):
• 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками
• 4 измельченных зубчика чеснока
• Толченый красный перец (необязательно)
• 1 ст.л. итальянской приправы
• 3 ст нарезанных ломтиками овощей
• 2 ст овощного бульона
• 1 ст.л. красного винного уксуса
• 225 г томатного соуса
• 500 г помидоров, нарезанных кубиками
• 400 г белой фасоли (необязательно)
• Соль и черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Налейте в кастрюлю немного воды, положите лук, чеснок и щепотку толченого красного перца (если используете), готовьте около 1 минуты.
2. Добавьте итальянскую приправу и продолжайте готовить еще 1 минуту до появления аромата. Помидоры измельчите вилкой или нарежьте кубиками. Положите их вместе с оставшимися ингредиентами (кроме фасоли) к луку и чесноку, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
3. Доведите бульон до кипения, накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите суп 10-20 минут, пока овощи не станут мягкими.
4. Добавьте фасоль (если используете), вареные рис или макароны и хорошо прогрейте суп.
5. При необходимости еще немного посолите и поперчите и сразу подавайте.
Советы:
Фасоль можно заменить вареными макаронами или рисом, например оставшимися от обеда или ужина. Или добавляйте все три ингредиента сразу! Из овощей можно брать то, что есть под рукой.
Карри с ананасом по-тайски
Еще один рецепт от автора книг о здоровой пище Линдси Никсон.Это карри – просто фейерверк тайских вкусов с оптимальным соотношением сладкого и острого.
Ингредиенты (на 2 порции):
• 4 нарезанных стебля (перо с головкой) зеленого лука
• 1 ст.л. тертого имбиря
• 2-3 измельченных зубчика чеснока
• ¼ ст овощного бульона
• 1 красный сладкий перец, нарезанный тонкими полосками
• ½-1 красный жгучий перец, очищенный от семян и нарезанный ломтиками
• Молотый красный перец (необязательно)
• 225 г нарезанного кубиками ананаса
• 1¼ ч.л. не очень острого желтого порошка карри
• ½ ст кокосового молока
• 2 ст.л. нарезанного базилика
• ½ ч.л. соевого соуса
• Дольки лайма для украшения
Способ приготовления:
1. Отложите немного зеленого лука для украшения. Оставшийся лук положите в сковороду вместе с имбирем и чесноком.
2. Добавьте немного бульона и готовьте овощи на сильном огне 1-2 минуты, пока они не дадут аромат.
3. Добавьте сладкий и жгучий перец (при желании и молотый красный перец) и готовьте, пока сладкий перец не начнет размягчаться. При необходимости доливайте бульон, чтобы овощи не пригорели.
4. Добавьте ананас с соком и перемешайте.
5. Тушите еще минуту, пока перец не будет готов (он должен оставаться немного хрустящим), а ананас не прогреется.
6. Взбейте венчиком порошок карри с кокосовым молоком, вылейте смесь в сковороду и перемешайте.
7. Через 30 секунд добавьте базилик и соевый соус, снова перемешайте. Попробуйте и при желании добавьте еще соевого соуса и/или базилика.
8. Украсьте карри зеленым луком, дольками лайма и 1-2 листиками базилика.
Советы:
Чтобы получить полноценное блюдо, добавьте кубики тофу и подавайте с вареным коричневым рисом.
Салат из капусты с кунжутом
Простой и легкий салат добавит свежести любому обеденному меню. Рецепт Дела Сроуфа, шеф-повара и совладельца Wellness Forum Foods, ведущего кулинарных курсов и автора книги Better Than Vegan and Forks Over Knives: The Cookbook.
Ингредиенты (на 6 порций):
для салата:
• 4 ст нашинкованной капусты
• 2 крупные тертые моркови
• 2 кислых яблока, нарезанные кубиками
• ½ дайкона, нарезанного кубиками
• 1 красный сладкий перец, нарезанный кубиками
• 2 мелко нарезанных стебля сельдерея
• 1 ст семян подсолнечника
для соуса:
• 1/3 ст тахини (или измельченного блендером кунжута)
• 2 раздавленных крупных зубчика чеснока
• 1/3 ст свежевыжатого лимонного сока
• ½ ч.л. соли
• 1/3 ст воды
Способ приготовления:
1. В миске смешайте все ингредиенты салата.
2. В другой миске смешайте ингредиенты соуса. Полейте салат соусом и сразу подавайте.
Жареная морковь с тмином и перцем
Тмин, свежий апельсин и пикантная нотка перца делают из моркови настоящий деликатес. Этот рецепт из коллекции Хизер Кросби, активного пропагандиста здорового образа жизни, обладателя сертификата Фонда Колина Кэмпбелла и популярного блогера, в запасе которого более чем пятисот безглютеновых блюд на растительной основе.
Ингредиенты (на 4+ порции):
• 450 г некрупной моркови
• ¼ ч.л. молотого тмина
• 2 ст.л. овощного бульона
• 1 ч.л. цедры апельсина
• 3 ст.л. свежевыжатого сока из апельсина
• Свежемолотый красный перец
• Морская соль мелкого помола
Способ приготовления:
1. Прогрейте духовку до 175 °C.
2. Промойте морковь. Не очищая от кожицы, разрежьте коренья вдоль пополам.
3. Взбейте венчиком тмин, овощной бульон, апельсиновую цедру и сок.
4. Положите морковь на противень или в форму для запекания и полейте ее тминной смесью.
5. Посолите и щедро посыпьте красным перцем.
6. Жарьте в духовке 30 минут. Подавайте блюдо теплым.
Советы:
Попробуйте добавить к моркови другие корнеплоды, например свеклу, пастернак и сладкий картофель. Эта морковь – вкусное дополнение к свежему зеленому салату. Если у вас осталось немного жареной моркови, нарежьте ее кубиками и перемешайте с зеленью, семенами подсолнечника, кунжутом, грецкими орехами. Полейте лимонным или апельсиновым соком.
Мятное мороженое с шоколадом
Простой и освежающий десерт. Его можно приготовить и с помощью мороженицы, и без нее. Еще один рецепт от Хизер Кросби.
Ингредиенты (на 4-6 порций):
• 400 мл кокосового молока
• ¼ ст кленового сиропа (или любого другого)
• 2 ч.л. мятного экстракта
• 1½ ч.л. ванильного экстракта
• 10 листьев мяты (необязательно)
• Щепотка морской соли мелкого помола
• 85 г наломанного кусочками шоколада
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты, кроме шоколада.
2. Добавьте кусочки шоколада в смесь сразу и заморозьте.
Советы:
Чтобы мороженое было мягким, выньте его из морозильной камеры за 10-15 минут до подачи.
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