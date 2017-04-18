Само пройдёт? Пять вопросов аллергологу

Пройдёт ли аллергия с возрастом? Нужен ли астматикам психотерапевт? Бывают ли гипоаллергенные животные?

Ответы на эти вопросы мы ищем вместе с экспертом – аллергологом-иммунологом, доктором медицинских наук, профессором Андреем Чебуркиным.

Юлия Неровнова, «АиФ Здоровье»: Считается, что аллергию можно перерасти. Это так?

Андрей Чебуркин: Действительно, у многих детей аллергия проходит примерно к восьми годам. Это связано с определённым этапом формирования иммунной системы. У некоторых улучшение наступает в 12–14 лет. Однако может быть и ухудшение. Предсказать заранее, как будут развиваться события, невозможно. Но если аллергией страдает кто-то из близких родственников ребёнка, шансы перерасти болезнь у чада уменьшаются.

– Всегда ли при аллергическом насморке течёт прозрачная «водичка»?

– Детей с аллергическим ринитом условно можно разделить на две группы. Первая – чихальщики. У них из носа выделяется обильная прозрачная слизь, и они то и дело чихают и сморкаются.

Вторая группа – сопельщики. У них наоборот: слизи почти нет (на самом деле она есть, но стекает по задней стенке гортани), чихают редко, нос заложен, из-за чего сопельщики не могут спать. И в том и в другом случае нужно обратиться к врачу. Иначе воспалительный процесс будет развиваться дальше и может привести к астме.

– Можно ли ребёнку-аллергику завести собаку или кошку, если тесты на шерсть отрицательные?

– Отсутствие аллергии на шерсть не гарантирует отсутствия реакции на слюну или перхоть. Аллергия может развиться даже на лысых животных, которых многие считают гипоаллергенными. Хотите взять в дом животное – попросите заводчика позволить ребёнку день-два пообщаться с выбранным щенком или котёнком. Симптомов аллергии не возникло? Можно подумать о покупке.

Но, к сожалению, 100%-ной гарантии, что аллергия не появится позже, нет.

Теперь хорошая новость для тех, у кого уже есть питомец. Если ребёнок с ним обнимается, спит и при этом симптомов аллергии не возникает, а тесты показали положительную реакцию на шерсть, избавляться от животного не надо. Врачи порой лишь на основании анализов советуют отдать питомца, убрать из рациона те или иные продукты питания… Это необоснованное решение. Основной критерий диагностики аллергии – ухудшение самочувствия при контакте с аллергеном, будь то пыль, шерсть или пыльца… Ориентироваться только на тесты – неправильно.

– Правда ли, что астма – психосоматическое заболевание?

– Астма бывает разная – аллергическая, связанная с инфекцией, гормональным статусом, состоянием центральной и вегетативной нервной системы. У любого астматика присутствуют все эти факторы, но в разных пропорциях. У одного преобладают психосоматические нарушения, а «вклад» инфекций и аллергена минимальный. У другого – наоборот. Задача врача – определить, что приводит к развитию астмы в каждом конкретном случае. Если аллерген – бороться с аллергеном, если ОРВИ – с инфекцией. Если же состояние ребёнка ухудшается при повышенной тревожности, переутомлении, нужно разгрузить его нервную систему. Ведь на фоне стресса просвет бронхов сужается и может возникнуть приступ. Во многих случаях полезно пообщаться с психотерапевтом.

– Назначается ли АСИТ детям до 5 лет?

– Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) применяется в тех случаях, когда контакт с аллергеном неизбежен. Ребёнку дают виновные в его болезни аллергены, например пыльцу берёзы. Сначала в микроскопическом количестве, затем плавно увеличивают дозу.

Зарубежные производители аллергенов для АСИТ рекомендуют начинать лечение с 5‑летнего возраста. В то же время есть научные работы, в которых доказана эффективность применения АСИТ детям до 5 лет. Поэтому окончательное решение за врачом.