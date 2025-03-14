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Торт «Черный принц» с вареньем (на кефире)

Замечательный домашний торт, вкусный и нежный. При этом не очень жирный и недорогой. Готовится просто и относительно быстро.

Ингредиенты

Тесто:

Мука пшеничная - 300-350 г

Варенье из черной смородины - 1 стакан

Кефир - 1 стакан

Сахар - 150 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Масло растительное - 50 мл

Сода - 1 ч.

л.

Крем:

Сметана (20-35%) - 600 г

Сахарная пудра - 5 ст.л.

Украшение торта:

Печенье - 100 г

Шоколад - 40 г

  • 291 кКал
  • 6 ч. 30 мин.
  • Б: 4.09
  • Ж: 13.03
  • У: 40.34

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Все ингредиенты для приготовления торта «Черный принц» с вареньем (на кефире) - перед вами, на фото.

 

Фото 1

 

 

В глубокую миску разбейте яйца и насыпьте сахар.

 

Фото 2

 

 

Взбейте миксером или венчиком в пышную пену.

 

Фото 3

 

 

Добавьте кефир и соду, перемешайте.

 

Фото 4

 

 

А также растительное масло и варенье из черной смородины. Еще раз перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Постепенно насыпьте муку.

 

Фото 6

 

 

Замесите тесто по консистенции как густая сметана. Оно должно медленно стекать с лопатки.

 

Фото 7

 

 

Выложите тесто в форму для выпечки с пергаментом.

 

Фото 8

 

 

Выпекайте торт в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 45-50 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки, как и температурный режим. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. При накалывании в середине коржа она должна выходить сухой. Когда корж хорошо остынет, достаньте его из формы.

 

Фото 9

 

 

Аккуратно срежьте выпуклый верх коржа, чтобы торт был ровным. Разрежьте корж на три равные части вдоль.

 

Фото 10

 

 

Приготовьте крем. В миску выложите сметану и добавьте сахарную пудру.

 

Фото 11

 

 

Если у вас сметана жирностью 20-25%, то просто перемешайте её с сахарной пудрой. Получится отличный густой крем. Можно еще добавить загуститель для сметаны. Сметану жирностью 30-35% можно взбить миксером. Количество сахарной пудры регулируйте по своему вкусу.

 

Фото 12

 

 

Первый корж выложите на блюдо и смажьте кремом.

 

Фото 13

 

 

Таким образом соберите весь торт. Украсьте его по вкусу. Я бока торта оформила измельченным печеньем, а верх посыпала тертым шоколадом. Подойдут для украшения взбитые сливки, орехи.

 

Фото 14

 

 

Торт «Черный принц» с вареньем на кефире готов. Дайте ему пропитаться 5-6 часов и подавайте к столу.

 

Фото 15

 

 

 

Фото 16

 

 

 

 

 

Фото 17

 

 

 

 

Торт «Черный принц» с вареньем (на кефире), рецепт с фото
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