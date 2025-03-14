Все ингредиенты для приготовления торта «Черный принц» с вареньем (на кефире) - перед вами, на фото.

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В глубокую миску разбейте яйца и насыпьте сахар.

Фото 2

Взбейте миксером или венчиком в пышную пену.

Фото 3

Добавьте кефир и соду, перемешайте.

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А также растительное масло и варенье из черной смородины. Еще раз перемешайте.

Фото 5

Постепенно насыпьте муку.

Фото 6

Замесите тесто по консистенции как густая сметана. Оно должно медленно стекать с лопатки.

Фото 7

Выложите тесто в форму для выпечки с пергаментом.

Фото 8

Выпекайте торт в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 45-50 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки, как и температурный режим. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. При накалывании в середине коржа она должна выходить сухой. Когда корж хорошо остынет, достаньте его из формы.

Фото 9

Аккуратно срежьте выпуклый верх коржа, чтобы торт был ровным. Разрежьте корж на три равные части вдоль.

Фото 10

Приготовьте крем. В миску выложите сметану и добавьте сахарную пудру.

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Если у вас сметана жирностью 20-25%, то просто перемешайте её с сахарной пудрой. Получится отличный густой крем. Можно еще добавить загуститель для сметаны. Сметану жирностью 30-35% можно взбить миксером. Количество сахарной пудры регулируйте по своему вкусу.

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Первый корж выложите на блюдо и смажьте кремом.

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Таким образом соберите весь торт. Украсьте его по вкусу. Я бока торта оформила измельченным печеньем, а верх посыпала тертым шоколадом. Подойдут для украшения взбитые сливки, орехи.

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Торт «Черный принц» с вареньем на кефире готов. Дайте ему пропитаться 5-6 часов и подавайте к столу.



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