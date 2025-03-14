Ингредиенты
Мука пшеничная - 300-350 г
Варенье из черной смородины - 1 стакан
Кефир - 1 стакан
Сахар - 150 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Масло растительное - 50 мл
Сода - 1 ч.
Сметана (20-35%) - 600 г
Сахарная пудра - 5 ст.л.Украшение торта:
Печенье - 100 г
Шоколад - 40 г
- 291 кКал
- 6 ч. 30 мин.
- Б: 4.09
- Ж: 13.03
- У: 40.34
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Все ингредиенты для приготовления торта «Черный принц» с вареньем (на кефире) - перед вами, на фото.
В глубокую миску разбейте яйца и насыпьте сахар.
Взбейте миксером или венчиком в пышную пену.
Добавьте кефир и соду, перемешайте.
А также растительное масло и варенье из черной смородины. Еще раз перемешайте.
Постепенно насыпьте муку.
Замесите тесто по консистенции как густая сметана. Оно должно медленно стекать с лопатки.
Выложите тесто в форму для выпечки с пергаментом.
Выпекайте торт в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 45-50 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки, как и температурный режим. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. При накалывании в середине коржа она должна выходить сухой. Когда корж хорошо остынет, достаньте его из формы.
Аккуратно срежьте выпуклый верх коржа, чтобы торт был ровным. Разрежьте корж на три равные части вдоль.
Приготовьте крем. В миску выложите сметану и добавьте сахарную пудру.
Если у вас сметана жирностью 20-25%, то просто перемешайте её с сахарной пудрой. Получится отличный густой крем. Можно еще добавить загуститель для сметаны. Сметану жирностью 30-35% можно взбить миксером. Количество сахарной пудры регулируйте по своему вкусу.
Первый корж выложите на блюдо и смажьте кремом.
Таким образом соберите весь торт. Украсьте его по вкусу. Я бока торта оформила измельченным печеньем, а верх посыпала тертым шоколадом. Подойдут для украшения взбитые сливки, орехи.
Торт «Черный принц» с вареньем на кефире готов. Дайте ему пропитаться 5-6 часов и подавайте к столу.
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