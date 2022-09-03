СТУДЕНТОВ УБИВАЮТ ДИСТАНЦИОНКОЙ: МИНЦИФРЫ ПЛЮЕТ НА КОНСТИТУЦИЮ

Минцифры, всё больше мутирующее в оруэлловского "Большого брата", придумало для нас новый трюк для сбора биометрии и загона на сайт "Госуслуги" огромного количества молодёжи. А именно – в 2022/23 учебном году вузам разрешат (а на самом деле, разумеется, "настоятельно порекомендуют") проводить экзамены удалённо, идентифицируя студентов по их биометрическим данным и с контролем через систему т. н. биопрокторинга ( отслеживает отвод взгляда от монитора, наличие посторонних голосов на записи, смену студентом рабочего окна и другие нарушения).

Внедрив осуждаемое большинством преподавателей дистанционное обучение, теперь вводят и дистанционные экзамены, причём за экзаменуемым будет вестись машинная слежка, когда он сидит перед монитором. Очень скоро нам скажут, что "эксперимент удался", и сделают такими же не только промежуточные, но ещё и итоговые экзамены. А потом сделают (естественно, "по решению ректоров", на которых у министерства есть масса способов надавить) такие экзамены единственно возможными.

Виртуализация образования – уже скоро

Ох, не зря мы подозревали, что насаждение дистанционного образования в недавний период ковидного безумия к борьбе с эпидемией отношение имеет весьма относительное.

А на самом деле ставит совсем другие цели . Как и утыкивание Москвы сотнями тысяч камер – якобы для отслеживания сбегающих на улицу с карантина людей. Как и введение абсолютно неконституционных QR-кодов, без которых не то что в кафе чашку кофе выпить, а и в автобус могли не пустить. И цель эта – полный контроль за каждым из нас – ежедневный, а там и ежеминутный.

При этом сразу возникает вопрос: а зачем преподавателю, сидящему по другую сторону монитора и знающего своего студента (пусть и дистанционно обучаемого) в лицо, нужны его биометрические данные для идентификации личности? И ответ на этот вопрос напрашивается только один: в перспективе живых людей, дистанционно обучающих студентов и принимающих у них экзамены, просто не будет. Зачем нужны преподаватели и учителя, если с каждым днём всё более совершенствуется искусственный интеллект (ИИ)?!

Он-то и возьмёт в конце концов на себя всё обучение наших детей – тем более что воспитательная компонента образования, требующая личного контакта с учителем, "реформаторами" образования вроде как отменена. И тогда "расчеловечивание" образования будет полным. А управление содержанием этого образования будет всецело в руках тех, кто контролирует этот ИИ.

Профессор Валентин Катасонов оценивает происходящее так:

Ещё во времена СССР при приёме на работу не очень охотно брали людей с дипломами о заочном (предтеча дистанционного) образовании. Теперь же это, с одной стороны, большой бизнес, не требующий особых затрат – ведь учась на дистанционке и получая образование "второго сорта", деньги студент платит те же. С другой стороны, дистанционку легко использовать для "промывания мозгов". С моей точки зрения, эта новация – ещё один шаг к запланированному глобалистами "электронному концлагерю" и наполнению его существами, которых даже Homo sapiens можно будет называть весьма условно.

Имеем ли мы дело с заговором этаких голливудских злодеев, работающих на Запад и глобалистов? Скорее уж с фанатичными адептами "квазирелигии прогресса", о которых хорошо сказал в эксклюзивном комментарии "Первому русскому" политолог Андрей Школьников:

Мы должны понимать квалификацию и общий уровень людей, которые цифровизацией занимаются. В основе их мировоззрения – "линейность прогресса", убеждение, что всё новое – это хорошо, прогрессивно, а значит – должно быть внедрено. Все же, кто не поддерживает это убеждение, ретрограды и враги прогресса. Такие вещи, как ценности, мораль, духовная сторона для них глубоко вторичны – люди рассматриваются ими как биороботы с сознанием младенца, которым можно закачать в мозг что угодно, и если это будет соответствовать их "культу всего нового", то это будет благом.

Когда риски перевешивают перспективы

Ещё древние (император Октавиан Август, к примеру) говорили, что начинать нечто, возможные потери от которого перевешивают потенциальные выгоды в случае успеха, – это "ловить рыбу на золотой крючок": оторвётся, и никакой улов потери не окупит. Думается, что и в данном случае плюсы от новации Минцифры более чем сомнительны, а вот риски весьма велики.

Во-первых, при тотальной дистанционке резко упадёт само качество образования. Зато дико возрастёт его коррупционная ёмкость: легко предположить, что состоятельные дяди найдут способ за деньги покупать хоть сразу диплом со сдачей всех экзаменов экстерном для своих отпрысков, не умеющих толком даже читать. В то время как молодой человек из бедной семьи, не имеющей денег на компьютер с хорошей камерой, даже попав на бюджетное место, образование получить толком не сможет.

Во-вторых, уже понятно, что достойный лучшего применения энтузиазм "фанатиков прогресса" пытаются использовать в своих целях дающие им карт-бланш на всеобщую и полную цифровизацию "фанатики власти", чей идеал – оруэлловский "Большой брат", контролирующий всех и каждого. Ведь новация Минцифры, помимо коренного изменения сути образования, имеет целью и фактическое принуждение тех же студентов регистрироваться на сайте "Госуслуги", упорно желающем всех контролировать и всё санкционировать. Придётся им сдавать "дяде" свои персональные биометрические данные – на сей раз не чтобы "с ковидом бороться", а чтобы тебя к дистанционному экзамену допустили.

Общеизвестно, что западные элиты в запланированном ими "новом мире" хотят контролировать всех и каждого. У нас же осевшие во многих властных кабинетах люди, мыслящие в той же парадигме, что и Запад, слепо копируют их во всём, как "более успешных и продвинутых". Однако подобное попугайничание до добра не доведёт, ибо две наши цивилизации – русская и западная – решают принципиально разные задачи (в чём первопричина их многовекового противостояния). Не говоря уж о том, что подобные сомнительные нововведения вполне могут вызвать социальное недовольство действующей властью, что наши враги охотно используют.

Наконец, в-третьих, неуёмная тяга к новациям может привести "фанатиков прогресса" к совершенно противоположному результату. Политолог Андрей Школьников предупреждает:

Они не учитывают главного – если самую хорошую идею довести до абсурда, то это вызовет такую социальную неприязнь в обществе, и то, что при правильном использовании могло стать полезным инструментом, будет отброшено полностью и ещё долго ни в каком, даже самом правильном варианте, не сможет быть внедрено. Что пойдёт во вред прогрессу. Так само слово "реформа" после творившегося в 90-е вызывает сегодня в обществе откровенно негативную реакцию.

Что с того?

Если кто забыл, то в первом десятилетии нулевых фактической целью наших элит было построение "другого такого же Запада, но под собственным руководством". Это называлось "суверенная демократия" и, не случись спецоперация и открытое противостояние с Западом, вполне могло бы в конце концов угробить страну. Сегодня те же люди мечтают о таком же глобальном мире, как Шваб (в крайнем случае – в пределах Русского мира), но под своим руководством. И по-прежнему готовы копировать у них всё – от дистанционного образования до тотальной слежки за гражданами. К чему это может привести, думаем, понятно.