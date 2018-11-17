О конкурсах, олимпиадах и прочих соревнованиях.

Сегодня подошла ко мне завуч и в добровольно-принудительном порядке обязала меня выбрать десять или более учащихся и поучаствовать в каком-нибудь конкурсе. Найти что-нибудь в Интернете и принять участие. И это, несмотря на то, что мы уже участвовали во всероссийской олимпиаде и отдельной олимпиаде по Интернету, которая, на удивление, оказалась бесплатной. Новости СМИ2

Тема участия в различных соревновательных мероприятиях в нашем образовании похожа на какую-то вирусную эпидемию. Каждый раз, когда заходишь на какой-нибудь сайт, связанный с педагогической тематикой, обязательно где-нибудь сбоку, с разной степенью навязчивости, будет мелькать реклама очередного конкурса или олимпиады. Все они платные либо условно-бесплатные, когда за участие не отдашь ни копейки, а вот наградные материалы и даже просто свидетельство об участии придётся выкупать. Такая вот завлекалочка.

И плодятся эти конкурсы и олимпиады, и всевозможные их организаторы, как грибы после дождя. Зарегистрируешься на каком-нибудь сайте, а там тебе придёт рассылка с каким-нибудь конкурсом. Иногда и не регистрируешься, а приглашения всё равно приходят. Так мне периодически приходят приглашения поучаствовать со своими учениками в олимпиаде для начальных классов по русскому языку и математике, хотя они не имеют ко мне никакого отношения. А ещё такие «письма счастья» приходят по почте прямиком в школу.

И вроде не зачем учителю тратить своё время на все эти конкурсы и олимпиады. Ведь это не просто так, как кажется. Надо организовать детей, раздать предложенные задания, собрать их, если конкурс пришёл по почте, и затем отправить. С онлайн-конкурсами попроще. Там надо усадить детей за компьютер и проследить, чтобы решили. И всё это время, которого и так не хватает в жизни учителя.

Но есть стимулирующая, инновация, и пока ещё действующая модель аттестации, для которых нужны результаты учеников. И именно результаты участия в таких вот конкурсах и олимпиадах. И нет бы, хватало результатов всероссийских олимпиад, традиционно проводимых в школах в октябре-ноябре. Но требуют ещё каких-нибудь, да чтобы непременно были результаты и победители.

Страдают при этом дети, ведь привлекают к таким мероприятиях обычно «сильных» учеников. И участвуют они в олимпиаде, конкурсе не по одному предмету, а по многих. Отрываются от учёбы, пропускают уроки. В маленьких школах нагрузка на таких «сильных» школьников гораздо больше, чем в больших.

Не участвуют дети в конкурсах, нет результатов, стимулирующая будет меньше, появятся вопросы при аттестации. А если нет ОГЭ или ЕГЭ по предмету, то и вовсе без таких показушностей не обойтись.

Ведь на самом деле, что это иное, как не выполняемое на показ. Конечно, дети должны участвовать в каких-то конкурсах, в первую очередь, для самих себя, попробовать свои силы, увидеть свои пробелы. Но в одном-двух в год, и то не все учащиеся, а те, кому данный предмет нужен и интересен.

Но в нынешнем образовании важна показуха, а реальные результаты вышестоящие власти не интересуют. И плодятся в портфолио учеников и учителей бумажки – сертификаты и грамоты, которые являются, фактически, показателем нашего современного образования, в котором главное – бумажка.