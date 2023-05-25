Здоровый сон ребенка: основные правила

Сколько надо спать детям, к чему приводит недосып в юном возрасте, и как правильно организовать детский сон.

Как и для взрослых, для малышей сон – это отличный способ переработать всю информацию, которую мозг получил за день. Сколько надо спать детям, и к чему приводит недосып в юном возрасте, рассказывает Марина Хамурзова, аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии РГМУ, врач-невролог ГКБ №12.

Сколько надо спать детям

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Почему дети недосыпают

Если малыш недосыпает

Для сна нужны условия

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Как правильно организовать сон?

Самое важное о детском сне

Потребность во сне. Новорожденные спят около 20 часов в сутки, дети от 2 до 4 лет — около 16 часов, 4-5-летним детям следует обеспечить 13-часовой сон, дети 6-7 лет должны спать 12 часов, а подросткам необходимо 9 часов сна.«К сожалению, в наше время недосыпают не только занятые карьерой и домашним хозяйством родители, но и их дети, - рассказывает Хамурзова. - По данным статистики, среди детей сейчас примерно 5 процентов недосыпающих аж по 1,5-2 часа в сутки, начиная с ясельного возраста».«Часто причина недосыпа в том, что не только мама и папа считают, что полноценный сон для малыша не важен, но и в дошкольных учреждениях перестали строго следить за правильной организацией сна», - говорит Хамурзова. Но и дома ребенок получает все возможности спать меньше, чем необходимо. Емуза уроками, смотреть телевизор перед сном, играть в компьютерные игры.Последствия недосыпания у детей несколько отличаются от того, что происходит у взрослых. «У взрослых в результате дефицита сна, будь то бессонница или недосыпание, снижается производительность труда, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, заболеваемости ишемической болезнью сердца», - говорит Хамурзова, - но у детей сон играет особую роль в развитии». Во-первых,. Почти 80 процентов гормона роста у ребенка вырабатывается в первом цикле сна. Дефицит сна может вызвать отставание в росте и замедление физического развития ребенка. Неуравновешенность, суетливость, забывчивость, путаница в речи, некритичность в отношении своего поведения, по мнению ученых, часто свидетельствуют о том, что ребенок недосыпает. Об этом же говорит привычка тереть глаза, как будто их засыпало пылью. У таких детей, отмечают исследователи, снижена нормальная работоспособность, нарушена работа нервной системы. Дефицит сна снижает у них способность к усвоению и переработке информации, переносу и организации ее в памяти. Не менее важное отрицательное последствие недосыпа для малышей -. Эти изменения носят обратимый характер и исчезают при установлении правильного режима сна. Но у детей, не имеющих по тем или иным причинам достаточно времени для сна, возрастает опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний.«Бытует мнение, что нет ничего страшного в том, что ребенок засыпает под звуки телевизора, разговоры, - рассказывает Хамурзова, - считается, что такая спартанская манера воспитания позволяет вырастить ребенка неизнеженным. Но это довольно серьезное заблуждение». Специальные электроэнцефалографические исследования показали, что в такой обстановке малыш засыпает неглубоко, а, следовательно, нервная система не получает полноценного отдыха. Если такой- обычное явление, ребенок становится беспокойным, без повода раздражительным, часто плачет, теряет аппетит, худеет. Иногда у детей наблюдается вялость, заторможенность, апатия. «Я бы не рекомендовала родителям вступать в противоречие с законами физиологии», - напоминает Хамурзова.С самого раннего детства укладывайте малыша спать. Придумайте– умывание, чтение на ночь – и старайтесь не изменять ему никогда. За пару часов до сна ребенок должен закончить шумные игры, сделать уроки и выключить компьютер. Спокойное чтение или тихая игра с игрушками поможети быстро заснуть. В спальне малыша должно быть, чтобы ничего не мешало спокойно заснуть. Как только малыш заснул, выключите музыку, работайте на компьютере с наушниками,, и разговаривайте вполголоса.Сон очень важен для нормального роста ребенка и развития его мозга, а регулярный недосып может привести к серьезным болезням. Создайте малышу условия для засыпания и тщательно следите, чтобы ничто не мешало его полноценному сну.