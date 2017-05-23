Хотели как лучше. Что не нужно делать родителям, когда ребёнок сдаёт ЕГЭ

Психолог Мария Меркулова рассказала о самых частых ошибках, которые совершают родители, когда их дети готовятся к экзаменам и сдают ЕГЭ.

Перед ЕГЭ многие родители хотят помочь своим детям, подбодрить их и успокоить. Но часто вместо желаемого результата добиваются обратного эффекта. Стресс у ребёнка зашкаливает, а экзамены превращаются в настоящую пытку. Чего не стоит говорить своему чаду, а какие слова действительно смогут успокоить школьника, АиФ.ru рассказала психолог Мария Меркулова.

Ошибка 1. Не принуждайте ребёнка проводить за подготовкой к экзаменам много часов без общения с друзьями, прогулок, занимаясь однообразной работой. Часто родители объясняют подобное поведение тем, что ребёнку нужно сосредоточиться, не отвлекаясь ни на что другое. Но это мнение ошибочно. Время подготовки к экзамену должно быть постоянным, это организует и заставляет воспринимать учёбу как важное и обязательное дело. Фиксированное время вырабатывает предрасположенность к умственной работе и, таким образом, определённую установку на успешную сдачу экзамена. Через 1–1,5 часа нужно обязательно устраивать перерыв на 15–20 минут. А вечером позвольте погулять с друзьями, подышать свежим воздухом, переключиться на другой вид деятельности. Накануне экзамена дайте ребёнку отдохнуть, расслабиться, заняться чем-то приятным.

Ошибка 2. Не игнорируйте жалобы ребёнка на бессонницу, головные боли, головокружения, тошноту. Вы можете заметить, что ребенок чаще, чем обычно, ходит в туалет. Могут возникнуть повышенная температура, желудочно-кишечные расстройства. Чрезмерная перегруженность учёбой заканчивается усталостью, физическим и моральным истощением. Мариэн Франкенхаузер и её коллеги обнаружили, что перегруженность и противоречащие друг другу требования приводят к замедлению процессов релаксации, что может представлять угрозу для здоровья вашего ребёнка. Не отвергайте жалобы подростка. Попытайтесь создать доверительные отношения. В их основе должны лежать безусловное уважение, признание того беспокойства, которое испытывает школьник в связи с экзаменами.

Ошибка 3. Не стоит пугать ребёнка экзаменами и их последствиями в том случае, если результат будет хуже, чем вы ожидаете. Часто это происходит по причине того, что родители сами боятся плохого исхода больше, чем ребёнок, и проецируют на него собственные страхи. Объясняя важность хороших результатов, подталкивая ребёнка быть внимательным, ответственным, они пытаются успокоить себя. Но для ученика все эти разговоры могут иметь обратный эффект. Ребёнок снова и снова переживает страх. Повторные переживания страхов могут приводить к нарушению общего состояния, особенно к расстройствам сна и аппетита.

Ошибка 4. Не стоит пессимистично оценивать предстоящие результаты.Ты всё равно не напишешь хорошо! Ваш тревожный ребёнок уже воспринимает предстоящий экзамен как непосредственную угрозу для себя. У детей, страдающих врождённой или приобретённой нервозностью, повышена готовность к переживанию страхов. Когда вы говорите, что не ждёте от ребёнка ничего хорошего, ему не на что опереться в этой трудной ситуации. Не имея стимула и поддержки, он опускает руки и, конечно, не может достойно проявить себя на экзаменационных испытаниях.

Ошибка 5. Не критикуйте подростка за то, что он что-то упустил в учебной программе в течение года, плохо старался и т.д. Абсолютно бесполезно ругать и наказывать ребёнка за отсутствие навыков организовать себя перед экзаменами. Если их нет, то их надо вырабатывать, вместо того, чтобы читать нотации. Прямая или косвенная критика в данной ситуации уже не поможет, а только повысит тревогу школьника. Любой намёк на неодобрение действий подростка может спровоцировать у него сильные защитные реакции и, по меньшей мере, закроет путь для обсуждения всех сторон возникшей ситуации, вызовет отторжение от учёбы и экзамена. Нужен контроль-помощь, а не контроль-давление.

Ошибка 6. Не оставляйте ребёнка наедине со своими трудностями.«Экзамены — это твоя работа, вот сам с ней и разбирайся». В этом случае может возникнуть полная потеря контакта и взаимного доверия. В основе общения с ребёнком должен лежать принцип диалога. Особенностью такого контакта являются равноправные отношения с целью изучить данную ситуацию, связанную с экзаменами, и совместно разрешить её положительно. Обсудите вместе правила и режим, по которым вы будете жить эти дни перед экзаменами. Они обеспечат безопасность вашего ребёнка, сделают его более спокойным.

Ошибка 7. Не сравнивайте ребёнка со старшим братом или сестрой, которые уже сдали экзамен год или два назад на «отлично». Часто «гениальность» старшего брата или сестры служит причиной постоянного давления на подростка (кстати, это может также касаться и сверстников, одноклассников). Сравнение с более успешными не улучшит самочувствие вашего ребёнка и не повысит его результаты. Объясняйте ребёнку его прошлые неудачи не низкими умственными способностями, а недостатком прилагаемых усилий. Лучше вспомните его прошлые достижения и спросите, что помогло ему тогда добиться успеха. Убедительно похвалите его за хорошие прошлые показатели. Напомните подростку, что тогда он справился, значит, сможет справиться и теперь. Успех вскармливает успех. Лучший источник мотивации неуспевающего ученика — сознание того, что у него что-то получается.

Ошибка 8. Не критикуйте систему образования, само введение сдачи ГИА, ЕГЭ. Поддерживайте контакт со школой и интересуйтесь требованиями, предъявляемыми к ученикам. В противном случае в сознании ребёнка будет создан образ врага — учителя, школы (родители — хорошие, хвалят, а учителя плохие — ругают). Это может формировать отвращение к школе, нежелание учиться и сдавать экзамены.

Ошибка 9. Не ставьте перед ребенком недостижимых результатов. Стараясь поднять его боевой дух, не стоит говорить: «Я верю, что ты сдашь на 100 баллов», «Ты справишься лучше всех» и т.д. Если ваш подросток никогда и не был отличником, он просто не поверит вам. А если ребёнок отличник, то такими сверхожиданиями вы ещё больше увеличите его тревогу. Лучше давайте установку, чтобы сделать спокойно всё, что в его силах.

Ошибка 10. Не говорите фразу «Всё будет хорошо!». В состоянии стресса и тревоги она может вызывать раздражение. Лучше говорить: «Ты справишься», «У тебя получится». Экзамен — это не конец, а начало нового, взрослого пути.