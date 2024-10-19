Сериалы и 120 тетрадей в день: честные рассказы учителей о работе и отдыхе

Олеся, педагог дополнительного образования, репетитор по русскому языку
«Педагог — это работа, которую нельзя выкинуть из головы»
Как отдыхают педагоги? Чтобы по-настоящему отключиться от работы и мыслей о ней, нужно уехать куда-то очень далеко, где нет связи. Репетиторам в этом плане чуть легче — можно самому планировать свой день и выкраивать время для отдыха. Мы с ребенком, например, любим поехать пожить в отеле, посмотреть новые места.
Педагог — это работа, которую нельзя выкинуть из головы.
Смотришь в магазине книжки — о, это мне подойдет. Желуди увидел — о, это мне пригодится.
В работе учителя много хорошего, но много и того, что может не нравиться. Например, бесконечная бумажная рутина: отчеты, ведомости, документы. Ну и с родителями не всегда просто договориться — люди же разные. А страдают из-за этого в первую очередь дети. Приходится искать компромисс, чтобы всем было комфортно.
Арина, учитель физкультуры в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Самое ценное в моей работе — видеть успехи учеников»
Я окончила институт три года назад — и с тех пор преподаю физкультуру в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас много детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями.
Я так радуюсь, когда мои ученики преодолевают себя, делают что-то новое и сложное. И пусть со стороны кажется «ну что тут удивительного: второклашка выполняет задание учителя и делает ровно те упражнения, которые нужно» — но для конкретного ребенка это прорыв и победа!
Дети — всегда дети, даже если они чуть отличаются от других.
Конечно, в работе не может нравиться абсолютно все. Меня, например, раздражает постоянное заполнение документов или ведомостей, написание бесконечных отчетов о мероприятиях. Это отнимает много времени.
В свободное от школы время я преподаю дзюдо и самбо, катаюсь на горных лыжах и сноуборде, занимаюсь танцами и фитнесом. Ну а вечерами встречаюсь с друзьями, смотрю сериалы, слушаю музыку — как и многие мои ровесницы.
Юлия, учитель русского языка и литературы
«В выходные стараюсь максимально абстрагироваться»
Дети — самое прекрасное, что есть в работе учителя. Даже если они бунтуют, говорят неприятные вещи. Каждый раз погружаясь в их личную историю, ты понимаешь, что их поведение — это отражение среды, в которой они живут. Мне интересно узнать их историю, и я стараюсь делать так, чтобы они не боялись ее рассказывать.
Я очень радуюсь, когда ученики проявляют инициативу на уроках и рассказывают о чем-то, что их волнует. Даже если это фильмы и видеоигры.
Иногда мне кажется, что учитель — самый занятой человек. Все после работы идут отдыхать, а я прихожу домой и начинаю готовиться к урокам на следующий день, проверять тетради.
Вот, например, по русскому языку у меня минимум 120 тетрадей! А если брать и литературу — то вообще гора. На рабочей неделе никакого отдыха нет. Поэтому в выходные хочется максимально абстрагироваться — я сплю, смотрю кино, вяжу, общаюсь с друзьями, могу съездить в соседний городок, просто посидеть в тишине или послушать музыку.
Еще радуют пятницы, когда у меня всего 3 урока. Я заканчиваю в 12 часов дня и могу просто побыть в школе с детьми, попить чая и пойти вечером домой с мыслью, что не надо ничего готовить на завтра.
Ну а самое неприятное — проверка тетрадей и составление отчетов. Порой хочешь сделать крутой урок, а вынуждена заниматься бумажками.
Что касается родителей, то меня пугают те, кто ругает детей за оценки ниже пятерки. Я стараюсь идти навстречу таким ребятам, даю возможность переписать или пересдать, но это ненормально.
Ольга, учитель физкультуры
«Когда ко мне приходят выпускники и благодарят — я понимаю, что все не зря»
Больше всего в работе учителя меня воодушевляет общение с детьми.
С детьми общаться классно — заряжаешься от них энергией, жаждой жизни. Правда и устаешь тоже, но это часть работы.
Сложности в работе тоже возникают. Например, раздражает бумажная рутина и море отчетов. А еще редкая похвала. Это не прихоть — похвала правда очень мотивирует.
Родители бывают разные. Иногда легко и быстро получается найти взаимопонимание, и тогда образуется крепкая связь между учителем, ребенком и родителем. Но порой папы и мамы просто не знают, что их самый лучший и талантливый ребенок, переступив порог школы, из «прелести» превращается в шаловливого «чертенка».
Юлия, учитель английского языка
«Главное в общении с детьми — честность»
Бытует мнение, что современные дети более поверхностные, чем те, что учились в школах раньше. Я совершенно с этим не согласна и думаю, что современный ребенок — очень крутой. Он многим интересуется, имеет доступ к разной информации, ходит в секции и кружки, путешествует вместе с родителями. Его интересами нельзя пренебрегать, а еще ему нельзя врать. Честность в общении с детьми — это мое педагогическое кредо.
Самое главное в профессии учителя — любовь к тому, чему ты учишь, и к тем, кого ты хочешь научить.
Что касается отдыха, я очень люблю путешествовать — нравятся и all inclusive, и экскурсионные туры. Например, здорово погулять по Санкт-Петербургу (что я и сделала этим летом). Приехала очень вдохновленная.
Еще мне нравится заниматься спортом. Я верю в то, что спорт направляет нашу энергию в правильное русло, помогает справиться с негативными мыслями и эмоциями. Зимой я катаюсь на горных лыжах. Полежать, посмотреть телевизор — это вообще не про меня.
Надежда, учитель физики и классный руководитель
«Люблю летние каникулы за тишину в школьных коридорах»
Я люблю работать с детьми и особенно ценю их стремление развиваться. И речь не только о физике, которую я преподаю. Если ребенку интересно узнавать новое и добиваться результатов в литературе, музыке, спорте — это замечательно.
Конечно, без сложностей в работе не обходится. Например, иногда возникают недопонимания с учениками и их родителями. Но мы стараемся решать все проблемы и находить общий язык.
Говорят, что желание учителя как можно больше находиться в одиночестве — признак педагогического выгорания. Но я не совсем с этим согласна.
Нам, учителям, как и всем людям, иногда нужно состояние покоя. Когда на нас никто не смотрит и никто нас не слышит.
Именно поэтому я люблю летние каникулы. В это время в школе так тихо и спокойно! А еще летом можно отправиться в путешествие вместе со своей семьей. Мы стараемся ездить в разные города и страны, знакомиться с людьми, посещать интересные места.
Светлана, учитель русского языка и литературы
«Важно переключаться с работы на что-то другое»
Когда я оканчивала педагогический университет и проходила педпрактику, школа меня совершенно не привлекала. 15 лет я проработала в абсолютно другой среде, а когда в конце концов пришла в школу, то подумала, что это стоило сделать гораздо раньше.
Если детям действительно интересен урок, то они слушают увлеченно, понимают объяснения — это приятно и важно для меня. К сожалению, часто этому мешают мобильные телефоны.
Когда ребенок на уроке играет в крестики-нолики, он все-таки параллельно слушает учителя. А в мобильники дети погружаются настолько глубоко, что не замечают ничего вокруг.
Конечно, профессия влияет на все сферы жизни.
С тех пор как я начала работать в школе, я стала более требовательной к своей дочери.
Если у нее возникают какие-то сложности в учебе, я теперь лучше понимаю, в чем их причины, где надо поднажать. Если раньше во всех школьных трудностях я была на ее стороне, то сейчас — 50х50. Я вижу, что многие проблемы в учебе у детей возникают из-за того, что они не хотят сделать небольшое усилие и разобраться. Вместо этого дети сразу ставят барьер — «я не понимаю» — и откладывают учебник в сторону, даже не пытаясь вникнуть в тему.
Что касается отдыха, я очень люблю прогулки, походы в театр, поездки. И, конечно, стараюсь высыпаться. Очень важно переключаться с работы на что-то другое, тогда лучше успеваешь восстановиться.
Юлия, учитель английского языка
«Каждый урок готовлю индивидуально для конкретного класса»
Нельзя относиться к детям пренебрежительно. Причем это касается даже тех ситуаций, когда ученик ведет себя плохо. К тому же никогда не бывает, чтобы абсолютно все было плохо, — обязательно есть чуть-чуть хорошего. Вот за это хорошее и нужно держаться, продолжая уважать ребенка как личность.
Работать в школе можно только тогда, когда любишь детей. Иначе наступит не просто выгорание, а быстрое сгорание психических и эмоциональных ресурсов.
Каждый урок — новый спектакль. Как в ресторане: ты заказываешь еду по меню, но по твоей просьбе повар может изменить прожарку или добавить специй, и блюдо получится неповторимым.
Точно так же каждый новый урок «приготовлен» для конкретных детей.
Родители также играют важную роль в обучении ребенка. Хотите, чтобы у сына или дочери был интерес к учебе? Общайтесь с ребенком как можно больше, но не только об уроках и успеваемости. Попытайтесь понять, что его волнует, чего он боится и о чем мечтает. И не гонитесь за оценками. Иногда страшно ставить детям четверки, когда родители требуют от них одних пятерок. Далеко не все зависит только от старания и бесконечного переписывания.
Над материалом работали: Ольга Выходченко, Анна Борисова, Екатерина Мазеина, Ксения Уварова
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