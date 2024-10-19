Сериалы и 120 тетрадей в день: честные рассказы учителей о работе и отдыхе

Родители также играют важную роль в обучении ребенка. Хотите, чтобы у сына или дочери был интерес к учебе? Общайтесь с ребенком как можно больше, но не только об уроках и успеваемости. Попытайтесь понять, что его волнует, чего он боится и о чем мечтает. И не гонитесь за оценками. Иногда страшно ставить детям четверки, когда родители требуют от них одних пятерок. Далеко не все зависит только от старания и бесконечного переписывания.