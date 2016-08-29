Битва за образование. О.Васильева получила "чёрную метку" от западников

Уже видно, что на нового министра образования пойдут накаты вранья и провокаций по двум направлениям, создадут два медийных клейма. Первый - сталинизм/великодержавный шовинизм/деспотизм, второй - клерикализм/мракобесие/православный талибан. То есть из Ольги Васильевой будут лепить образ этакого мракобеса-деспота. Впрочем, так случалось со всеми российскими государственниками, кто решался проповедовать просвещённый консерватизм на основе традиционных ценностей и державничества вопреки либерализму-материализму-социализму. Победоносцев тому яркий пример - трудно найти более оболганного нашей свободолюбивой интеллигенцией деятеля.

Первое лживое клеймо на Васильеву уже запущено в медийное пространство. По мотивам лекции на Клязьме её огульно обвинили в оправдании сталинских репрессий - вырванные из контекста слова разнесли десятки рукопожатных СМИ и блогеров. Отметился даже глава Федерации еврейских общин России Борух Горин, возмутившийся тем, чего не было, и потребовавший министра объяснить того, чего не было. Это очень показательный и характерный момент. Значит, бить будут сильно и со всей артиллерии.

Между тем, Ольга Юрьевна сказала совершенно другое, а именно: 1) что именно Сталин в 1931-м начал возвращение темы патриотизма и великой русской истории в государственный и общественный дискурс; 2) и что количество репрессированных в перестроечном "Огоньке" многократно преувеличено, и доверять можно только исследованиям настоящих учёных Земскова и др.

Казалось бы, что же здесь такого ужасного, где здесь оправдание репрессий? На самом деле, Васильева покусилась на святое для целых поколений антигосударственников и западников. Она назвала ложью те "грехи", за которые русских призывают каяться со времен Новодворской и Коротича. Это то, что должно заставлять русских сгибать шею при взгляде назад, на недавнюю историю. И вот государственный чиновник говорит, что не надо этого делать. Впервые министр образования России назвала ложью десятки миллионов репрессированных. Впервые министр образования России сказала, что Сталин вернул России государственность и историческую гордость после многих лет революционного разгула. Это знак. Для нас, государственников, и для них, антигосударственников. Последних чрезвычайно мало в народе, но их, по-прежнему, немало в элите (в той же журналистике), которой гораздо приятнее обслуживать олигархию под видом свободы, чем служить стране.

Однако это не самый опасный удар. В скором будущем, уверен, начнётся волна обвинений Васильевой в клерикализме и якобы мракобесии - и здесь можно найти гораздо более массовую поддержку в самых разных слоях народа. Один из лидеров "олигархической журналистики" Венедиктов сразу же заклеймил Васильеву мракобесом и вышел из Совета при Минобрнауки - и то тоже знак, даже "чёрная метка". При этом Венедиктова поддержат и многие сторонники левых убеждений - коммунисты-большевики, атеисты, разного рода материалисты. И это чрезвычайно показательно, поскольку возвращает нас к тем временам, когда либерализм и марксизм исходили из одного корня, - стремление отринуть Бога.

К сожалению, сейчас из-за не всегда взвешенных высказываний Церкви и навешивания ярлыков со стороны ряда сторонников СССР продолжается ложный антагонизм сторонников сильного социального государства и православия, науки и веры. Такой антогонизм изначально исходит из непонимания, во-первых, отличий большевизма троцкистского/революционного от державнического социализма сталинского СССР, во-вторых, непонимания ценности гармоничного познания мира одновременно через религиозное и научное сознание. Дело отнюдь не в кургиняновском желании скрестить ежа и ужа под видом СССР 2.0, но в необходимости снятия ложных противостояний справедливости земной и небесной, в попытке сшивания исторической ткани русской истории через слияния лучшего опыта царской России и великого советского эксперимента.

Хочется надеется, что в министерстве образования при Ольге Васильевой, как специалисте именно на стыке советского и православного, попытаются начать просвещения именно в этом направлении. Однако с каждой такой попыткой по ней будут наносить удары одновременно с либерального и коммунистического крыльев - то есть антигосударственники и русофобы под видом "борцов за свободу" и "борцов за справедливость".

К сожалению, Ольга Васильева, судя по всему, человек чрезвычайно эмоциональный, прямой и ранимый, а потому её легко будет вывести из себя и сломать. Провокаторам гораздо тяжелее приходится с толстокожими. Эта женщина взвалила на себя огромный крест, и долгом народа и лидера является помочь ей в этом служении. Пожалуй, впервые российское образование получило человека с таким ярко государственническим, патриотическим и религиозным мышлением. И дай Бог, чтобы у неё всё получилось.

P.S. Ждём такого же назначения и таких же изменений в информационной политике российских СМИ. Назрела и перезрела необходимость этого.