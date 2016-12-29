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25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

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Быть родителем — огромный труд. Только дети могут за несколько секунд перевернуть все с ног на голову, довести до истерики и заставить смеяться так, что забываешь обо всем на свете.

Мы собрали 25 остроумных записей в твиттере от молодых родителей, у которых правильный подход к воспитанию детей.

 
 

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© maughammom

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© DaddyJew

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© XplodingUnicorn

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© yenniwhite

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© DaddyJew

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© XplodingUnicorn

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© DaddyJew

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© Gooooats

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© thenatewolf

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© XplodingUnicorn

 

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© PinkCamoTO

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© XplodingUnicorn

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© sarcasticmommy4

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© XplodingUnicorn

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© sarcasticmommy4

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© PinkCamoTO

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© Cheeseboy22

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© _Mo_lee_

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© KentWGraham

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© EverydayGirlDad

 

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© XplodingUnicorn

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© LurkAtHomeMom

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© dialect

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© Dadmissions

25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

© EverydayGirlDad

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