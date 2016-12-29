25 родительских твитов с щедрой долей сарказма

Быть родителем — огромный труд. Только дети могут за несколько секунд перевернуть все с ног на голову, довести до истерики и заставить смеяться так, что забываешь обо всем на свете.
Мы собрали 25 остроумных записей в твиттере от молодых родителей, у которых правильный подход к воспитанию детей.
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