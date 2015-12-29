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Новогодние Рождественские и зимние сказки

 18 Жили-были кролики. Истории папы кролика. Рождественская сказка 

Новогодняя сказка. Новогодняя ночь

Встреча Нового Года (лесная сказка)

Ежевичная поляна. Снежный бал 

 28 Новогодние сказки. Приключение в лисьем лесу. Сказки лисьего лесаpng

Зимняя история про Машу и Витю 

Рождество в домике Петсона

Механический Дед Мороз

Рождественская каша 

Счастливого Рождества! Жили-были кролики.

 

Винни Пух Дисней - Сказка про Рождество

Ёлка. Сказки Сутеева

Мороз Иванович

 

Зима

Щелкунчик смотреть

Зимняя сказка

Новый Год в зоопарке. А.Усачев

 

Двенадцать месяцев

Портной из Глостера

Рукавичка

Снежная королева

Новогодняя сказка про троллей

 

Зимняя сказка. Монах Лазарь

Зимняя сказка-рассказ с загадками

Новогодние приключения Скрипки

 

Морозко

Ангелина встречает Рождество

Ангелина на катке

 

Ёжик-Ёлка

Поросёнок в колючей шубке

Ёжик и Медвежонок. Зимняя сказка

На горке Н.Носов

 

Новогодняя сказка про помощь Деду Морозу

Чебурашка-лыжник

Ночь перед Рождеством. The Night Before Christmas

 

Тут и Там. Вернусь к Рождеству

Медвежонок Паддингтон и Рождество

Сказки о зиме. Пляцковский и картинки Сутеева

 

В гостях у Санта-Клауса

Новогодний переполох

Зимняя сказка о ёжике Арни

 

Самый лучший подарок к Новому Году

Сказки Лисьего Леса - Приключения в Лисьем Лесу

 Папа, когда придет Дед Мороз

        Снежный зайчик. Сказки Сутеева.

 

Новогодние мультфильмы и фильмы

    Новогодние мультфильмы

     Рождественские фильмы

     Рождественские мультфильмы

     Зимние мультфильмы

     

 Стихи про Новый Год

Как аист на Новый Год опоздал

Зайкина Шуба.

С.Мурадян

Веселый Новый Год. Альф Прёйсен

 

Стихи о елке, о бедном волке, о стрекозе и о бедной козе. Е. Благинина 

Ёлка. Корней Чуковский

Зайка. Ф.Берг

 

Чародейкою Зимою Ф. Тютчев

Некрасов. Мороз-воевода

Стихи о зиме Пушкина

 

Поет зима - аукает. Есенин

Стихи про Деда Мороза и Снегурочку и про Новый Год

Зимняя сказка про сказочный лес. Л.Уланова, илл. Ольга Ионайтис

 

Снег да снег. Александр Блок для малышей

 

 сказки про новый год



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