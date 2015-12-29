Новогодние Рождественские и зимние сказки

Новогодняя сказка. Новогодняя ночь

Встреча Нового Года (лесная сказка)

Ежевичная поляна. Снежный бал

Зимняя история про Машу и Витю

Рождество в домике Петсона

Механический Дед Мороз

Рождественская каша

Счастливого Рождества! Жили-были кролики.

Винни Пух Дисней - Сказка про Рождество

Ёлка. Сказки Сутеева

Мороз Иванович

Зима

Щелкунчик смотреть

Зимняя сказка

Новый Год в зоопарке. А.Усачев

Двенадцать месяцев

Портной из Глостера

Рукавичка

Снежная королева

Новогодняя сказка про троллей

Зимняя сказка. Монах Лазарь

Зимняя сказка-рассказ с загадками

Новогодние приключения Скрипки

Морозко

Ангелина встречает Рождество

Ангелина на катке

Ёжик-Ёлка

Поросёнок в колючей шубке

Ёжик и Медвежонок. Зимняя сказка



На горке Н.Носов



Новогодняя сказка про помощь Деду Морозу

Чебурашка-лыжник

Ночь перед Рождеством. The Night Before Christmas

Тут и Там. Вернусь к Рождеству

Медвежонок Паддингтон и Рождество

Сказки о зиме. Пляцковский и картинки Сутеева

В гостях у Санта-Клауса

Новогодний переполох

Зимняя сказка о ёжике Арни

Самый лучший подарок к Новому Году

Сказки Лисьего Леса - Приключения в Лисьем Лесу

Папа, когда придет Дед Мороз

Снежный зайчик. Сказки Сутеева.

Новогодние мультфильмы и фильмы

Новогодние мультфильмы

Рождественские фильмы

Рождественские мультфильмы

Зимние мультфильмы

Стихи про Новый Год

Как аист на Новый Год опоздал

Зайкина Шуба. С.Мурадян

Веселый Новый Год. Альф Прёйсен

Стихи о елке, о бедном волке, о стрекозе и о бедной козе. Е. Благинина

Ёлка. Корней Чуковский

Зайка. Ф.Берг

Чародейкою Зимою Ф. Тютчев

Некрасов. Мороз-воевода

Стихи о зиме Пушкина

Поет зима - аукает. Есенин

Стихи про Деда Мороза и Снегурочку и про Новый Год

Зимняя сказка про сказочный лес. Л.Уланова, илл. Ольга Ионайтис



Снег да снег. Александр Блок для малышей





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