Блины с начинкой это в любом случае вкусное блюдо, как сладкое так и солёное. Несладкие блины с начинкой могут быть полноценным завтраком или ужином.

Один из вариантов несладких блинчиков я и предлагаю вам сегодня приготовить - это блины с курицей и сыром. Если Вы заранее напечёте блины, то приготовить это блюдо сможете за считанные минуты. Такие блины можно обжарить на сковороде или запечь в духовке.

Для своего ужина сегодня я взяла 5 несладких блинов, куриное филе, твёрдый сыр и сливочное масло.

Фото 1

Блин выкладываем на тарелку. По центру выкладываем по 20 грамм куриного филе и 20 грамм натёртого твёрдого сыра. Если сыр несолёный, то начинку можно немного посолить.

Фото 2

Свернуть блины конвертиком.

Фото 3

В сковороде растопить сливочное масло, выложить блины, обжарить.

Фото 4

Перевернуть блины на другую сторону,накрыть сковороду крышкой для того чтоб сыр находящийся в середине блинов хорошо расплавился.

Фото 5

Сразу подавать.

Фото 6

Приятного аппетита!!!