Блины с курицей и сыром

Ингредиенты
Куриное филе варёное - 100 грамм;
Сыр твёрдый - 100 грамм;
Сливочное масло - 1 ст.л;
Блины - 5 шт.
- 318 кКал
- 15 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Блины с начинкой это в любом случае вкусное блюдо, как сладкое так и солёное. Несладкие блины с начинкой могут быть полноценным завтраком или ужином.
Для своего ужина сегодня я взяла 5 несладких блинов, куриное филе, твёрдый сыр и сливочное масло.
Блин выкладываем на тарелку. По центру выкладываем по 20 грамм куриного филе и 20 грамм натёртого твёрдого сыра. Если сыр несолёный, то начинку можно немного посолить.
Свернуть блины конвертиком.
В сковороде растопить сливочное масло, выложить блины, обжарить.
Перевернуть блины на другую сторону,накрыть сковороду крышкой для того чтоб сыр находящийся в середине блинов хорошо расплавился.
Сразу подавать.
Приятного аппетита!!!
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