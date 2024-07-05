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Блины с курицей и сыром

Ингредиенты

Куриное филе варёное - 100 грамм;

Сыр твёрдый - 100 грамм;

Сливочное масло - 1 ст.л;

Блины - 5 шт.

  • 318 кКал
  • 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Блины с начинкой это в любом случае вкусное блюдо, как сладкое так и солёное. Несладкие блины с начинкой могут быть полноценным завтраком или ужином.

Один из вариантов несладких блинчиков я и предлагаю вам сегодня приготовить - это блины с курицей и сыром. Если Вы заранее напечёте блины, то приготовить это блюдо сможете за считанные минуты. Такие блины можно обжарить на сковороде или запечь в духовке.

 

Для своего ужина сегодня я взяла 5 несладких блинов, куриное филе, твёрдый сыр и сливочное масло.

 

Фото 1

 

 

Блин выкладываем на тарелку. По центру выкладываем по 20 грамм куриного филе и 20 грамм натёртого твёрдого сыра. Если сыр несолёный, то начинку можно немного посолить.

 

Фото 2

 

 

Свернуть блины конвертиком.

 

Фото 3

 

 

В сковороде растопить сливочное масло, выложить блины, обжарить.

 

Фото 4

 

 

Перевернуть блины на другую сторону,накрыть сковороду крышкой для того чтоб сыр находящийся в середине блинов хорошо расплавился.

 

Фото 5

 

 

Сразу подавать.

 

Готовим блины с куриной начинкой
Фото 6

 

 

Приятного аппетита!!!

 

Блины с курицей и сыром
Фото 7

 

 

Блины с курицей и сыром, рецепт с фото
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