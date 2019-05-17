ИНГРЕДИЕНТЫ
- батон - 1/3 шт
- яйцо - 1 шт
- колбаска - 1кусочек
- сыр - 30 гр.
- соль - .
- перец чёрный - .
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Подготовьте форму- возьмем 1/3 батона в центре вырежем мякоть. Выбираем не все, оставляем дно примерно в 1 см.
2. Колбасу порежем мелко. Сыр потрем на мелкой терке.
3. На дно формы отправляем немного колбасы и сыра. Вбиваем 1 яйцо.
4. С верху яйцо необходимо немного посолить и посыпать колбасой и остатками сыра.
5. Запекать в духовке - 15-20 минут при 150 градусах.
Собственно, готово! Сытно и вкусно. Отличная подача.
Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 1
