РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Яйцебатон

Фото к рецепту: Яйцебатон

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • батон - 1/3 шт
  • яйцо - 1 шт
  • колбаска - 1кусочек
  • сыр - 30 гр.
  • соль - .
  • перец чёрный - .
 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Подготовьте форму- возьмем 1/3 батона в центре вырежем мякоть. Выбираем не все, оставляем дно примерно в 1 см.

2. Колбасу порежем мелко. Сыр потрем на мелкой терке.

3. На дно формы отправляем немного колбасы и сыра. Вбиваем 1 яйцо.

4. С верху яйцо необходимо немного посолить и посыпать колбасой и остатками сыра.

5. Запекать в духовке - 15-20 минут при 150 градусах.

 

Собственно, готово! Сытно и вкусно. Отличная подача.

ВИДЕО РЕЦЕПТ

Время приготовления: 20 мин.

Количество порций: 1

Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх