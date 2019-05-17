1. Подготовьте форму- возьмем 1/3 батона в центре вырежем мякоть. Выбираем не все, оставляем дно примерно в 1 см.

2. Колбасу порежем мелко. Сыр потрем на мелкой терке.

3. На дно формы отправляем немного колбасы и сыра. Вбиваем 1 яйцо.

4. С верху яйцо необходимо немного посолить и посыпать колбасой и остатками сыра.

5. Запекать в духовке - 15-20 минут при 150 градусах.

Собственно, готово! Сытно и вкусно. Отличная подача.