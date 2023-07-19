11 ярких признаков игровой зависимости у детей и подростков

С появлением гаджетов участились случаи игровой зависимости. Она приводит к расстройству психики, нарушению формированию личности и другим негативным факторам.

Если родитель не примет своевременных мер, начнутся проблемы с учебой, в отношениях со сверстниками и ухудшится здоровья.

Важно, уметь распознавать зависимость на ранней стадии. О ней подскажут несколько признаков.

1. Ребенок болезненно воспринимает просьбы отвлечься от игры. Начинает неадекватно реагировать – плакать и истерить.

В тяжелых случаях такая просьба может обернуться скандалом. Дети с очень серьезными психическими расстройствами, могут угрожать родителям тем, что они уйдут из дома или перестают с ними разговаривать.

2. Без любимой игры у ребенка появляется полная опустошенность. Он абсолютно не знает, чем можно себя занять, не находит альтернативу времяпровождению за любимым компьютером.

В тяжелых случаях, у него обостряется депрессия и апатия ко всему.

3. Он сидит за играми допоздна. Из-за этого у него проявляются серьезные проблемы со сном. Ребенок может начать просыпать в школу и даже прогуливает уроки.

4. Отстраняется от своих домашних обязанностей, которые ранее всегда исправно выполнял. Перестал заправлять за собой кровать и делать домашние уроки.

5. Школьник или подросток начинает выглядеть неряшливо. Происходит это из-за того, что из-за постоянных игр он пренебрегает элементарными правилами гигиены – перестает мыть голову, чистить зубы и принимать душ.

6. Ребенок перестает есть. Пропускает приемы пищи в связи с тем, что не может отвлечься от игрового процесса.

Как результат – он сбрасывает вес и у него возникают проблемы с пищеварением.

7. Нарушение эмоционального состояния. Ребенок может стать очень грубым и жестоким. Для него свойственны перемены настроения, в том числе, неконтролируемые вспышки ярости и агрессии.

8. Серьезные нарушения в социальной жизни. Подростку становится неинтересно общение с реальными людьми, он полностью поглощается в виртуальный мир.

9. У ребенка заметно сужаются интересы. Он не желает общаться на любые темы, которые никак не связаны с его любимыми играми.

10. Он начинает постоянно просить деньги и тратить их на различные дополнения для игр.

11. Он становится очень рассеянным и невнимательным. Из-за чего заметно снижается его успеваемость в школе.

Если проявляются признаки зависимости от игр, рекомендуется, как можно скорее, посетить с ребенком психологом.

Также важно проводить с ним время вместе – побольше гулять, вместе проводить время в выходные дни.